Storage Tips: લીલા વટાણા ફોલીને રાખો પછી ઉગવા લાગે છે ? તો જાણો ફ્રીજમાં કેવી રીતે લીલા વટાણા ફ્રેશ રહેશે

Green Peas Storage Tips: અત્યારે લીલા વટાણાની સીઝન ચાલી રહી છે. શિયાળો પુરો થવાનો છે અને બજારમાં વટાણા સસ્તા પણ થઈ ગયા છે. આ બેસ્ટ સમય છે લીલા વટાણા ખરીદી તેને સ્ટોર કરી લેવાનો. આજે તમને સીઝનના લીલા વટાણા સ્ટોર કરવાની રીત જણાવીએ. આ રીતે લીલા વટાણા સ્ટોર કરશો તો દિવસો સુધી ફ્રેશ રહેશે.
Green Peas Storage Tips: શિયાળાની મજા એ છે કે આ ઋતુમાં અલગ અલગ પ્રકારના લીલા શાકભાજી ખાવા મળે છે. કેટલાક શાકભાજીની તો સીઝન જ શિયાળો હોય છે. આવા શાકભાજીમાંથી એક છે લીલા વટાણા. શિયાળાના આ સમયમાં લીલા વટાણા સસ્તા પણ થઈ જાય છે. લીલા વટાણામાંથી અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ બને છે. શિયાળામાં લીલા વટાણા ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે. લીલા વટાણા બારેમાસ ખાઈ શકાય તે માટે લોકો શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન જ્યારે ફ્રેશ વટાણા મળતા હોય ત્યારે તેને ખરીદી ઘરે સ્ટોર પણ કરી લેતા હોય છે.
સ્ટોર કરવા માટે વધારે માત્રામાં લીલા વટાણા ખરીદી તેને ફોલીને ફ્રીઝરમાં રાખવામાં આવે છે. જોકે ફ્રોજન કરવા માટે એક સાથે બધા વટાણા એક દિવસમાં ફોલી શકાતા નથી. રોજ થોડા થોડા વટાણા ફોલીને ફ્રિજમાં રાખવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણી વખત એવું જોવા મળે છે કે વટાણા ફોલીને રાખ્યા હોય તો તે સુકાવા લાગે છે અથવા તો તેમાં ફણગા ફૂટી જાય છે એટલે કે લીલા વટાણા ઉગવા લાગે છે. આવા વટાણા સ્ટોર કરી શકાતા નથી. વટાણાની આવી હાલત જોઈને ગૃહિણીઓને ચિંતા પણ થવા લાગે છે કે આવા વટાણા નો ઉપયોગ કરવો કે નહીં. તો તમને જણાવી દઈએ કે વટાણા જો ઉગી જાય તો તેનો ઉપયોગ ચોક્કસથી કરી શકાય છે. પરંતુ જો તમારે વટાણાને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય અને સ્ટોર કરવા હોય તો તેના માટે આ ટિપ્સ ફોલો કરી શકો છો.
લીલા વટાણા ફોલીને આ રીતે સ્ટોર કરવાથી તે ઉગશે પણ નહીં અને લાંબા સમય સુધી તાજા પણ રહેશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે લીલા વટાણાને ફોલીને કેવી રીતે રાખવા જોઈએ જેથી તે ઉગે નહીં અને સુકાઈ પણ નહીં.
લીલા વટાણા સ્ટોર કરવાની રીત
વટાણા ફોલ્યા પછી ધોવા
લીલા વટાણાના ફોતરા ઉતાર્યા પછી જે દાણા નીકળે તેને ધોયા વિના ક્યારેય ફ્રિજમાં રાખવા નહીં. આવું એટલા માટે કે ફોતરા નો રસ અને અન્ય ગંદકી વટાણા પર લાગી જાય છે જેના કારણે તેમાં બેક્ટેરિયા બને છે અથવા તો વટાણા સડવા લાગે છે. તેથી વટાણાના દાણા કાઢ્યા પછી ફ્રિજમાં મુકતા પહેલા તેને પાણીથી ધોઈ લેવા જોઈએ. પાણીથી ધોયા પછી વટાણાને કપડાં પર રાખી બરાબર સુકવી લેવા અને પછી ફ્રિજમાં સ્ટોર કરવા.
યોગ્ય કન્ટેનર પસંદ કરો
દરેકના ઘરમાં વસ્તુ ભરવાના કન્ટેનર અલગ અલગ હોય છે. જો તમારે લીલા વટાણાને દિવસો સુધી તાજા રાખવા હોય અને તે ઉગે નહીં તેવી પણ ઈચ્છા હોય તો તેને સ્ટોર કરવા માટે એર ટાઈટ કન્ટેનરનો ઉપયોગ કરો. શક્ય હોય તો કાચના એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં વટાણા ભરવા. વટાણા સ્ટોર કરવા માટે તમે ઝીપ લોક બેગનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પરંતુ બેગને પેક કરો ત્યારે તેમાં હવા ન રહી જાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
ફ્રીઝરનો ઉપયોગ કરો
જો તમે વટાણાને બે થી ત્રણ દિવસ સુધી જ ઉપયોગમાં લેવા માંગો છો તો તમે તેને એરટાઇટ કન્ટેનર અથવા ઝીપ લોક બેગમાં ભરી ફ્રીજમાં રાખી શકો છો. જો તમે વટાણાને 15-20 દિવસ કે એક મહિના માટે યુઝ કરવા માંગતા હોય તો વટાણાને સાફ કરીને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરો. ફ્રોઝન વટાણા લાંબો સમય સુધી યુઝ કરવા લાયક રહે છે.
