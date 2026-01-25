Prev
Weight Loss: બ્લેક કોફી કે ગ્રીન ટી ? જાણો ઝડપથી વજન ઓછું કરવા ખાલી પેટ શું પીવું જોઈએ

Weight Loss Tips: વજન ઓછું કરવાની દ્રષ્ટિએ ગ્રીન ટી અને બ્લેક કોફી બંને લોકપ્રિય છે. પરંતુ વાત ખાલી પેટ પીવાની આવે તો તેના પ્રભાવ બદલી જાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ સવારે ખાલી પેટ શું પીવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થઈ શકે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:27 AM IST

Weight Loss Tips: સ્થૂળતા એવી સમસ્યા છે જેનાથી મુક્તિ મેળવવી મુશ્કેલ છે. આજના સમયમાં 10 માંથી 7 વ્યક્તિ એવા હશે જે વધેલા વજનને ઓછું કરવા પ્રયત્ન કરતા હશે. વજન ઓછું કરવા માટે લોકો અલગ અલગ ટીપ્સ પણ ફોલો કરતા હોય છે. તેમાં પણ આજના સમયમાં બ્લેક કોફી અને ગ્રીન ટીની ચર્ચા સૌથી વધુ થાય છે. સવારે ખાલી પેટ કઈ વસ્તુ લેવાથી વજન ઝડપથી ઓછું થાય તેને લઈ લોકોના મનમાં કંફ્યુઝન પણ હોય છે. 

ઘણા લોકો માને છે કે સવારે બ્લેક કોફી પીવી સારી અને ઘણા લોકો ગ્રીન ટી પીવાની ભલામણ કરતાં હોય છે. તો પછી આ બંને વસ્તુમાંથી કઈ વસ્તુ સારી ? તો તમને જણાવી દઈએ કે આ બંને ડ્રિંક હેલ્ધી છે. પરંતુ જ્યારે તેને ખાલી પેટ પીવામાં આવે છે તો તેનો પ્રભાવ બદલી જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ બંને વસ્તુના પ્રભાવ વિશે અને સાથે એ પણ જાણીએ કે કઈ વસ્તુ સવારે પીવાથી વધારે ઝડપથી અસર થાય છે. 

બ્લેક કોફી

બ્લેક કોફીમાં કેફીનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે મેટાબોલિઝમને તુરંત બુસ્ટ કરે છે. બ્લેક કોફી ફેટ બર્નિંગ પ્રક્રિયાને ઝડપી કરે છે. જો કે બ્લેક કોફી વર્કઆઉટ પહેલા પીવામાં આવે તો તે વધારે કેલેરી બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે તેનાથી હેલ્થને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. ખાલી પેટ કોફી પીવાથી કેટલાક લોકોને એસિડિટી, પેટમાં બળતરા કે ગભરામણ જેવો અનુભવ થઈ શકે છે. કોફી સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલનું સ્તર પણ વધારી શકે છે. 

ગ્રીન ટી

ગ્રીન ટીમાં કેટચિન્સ નામનું એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે ધીરે ધીરે પણ સુરક્ષિત રીતે ફેટ બર્ન કરવામાં મદદ કરે છે. બ્લેક કોફીની સરખામણીમાં ગ્રીન ટી પેટ માટે હળવી હોય છે અને તે શરીરને ડિટોક્સ પણ કરે છે. જો કે ગ્રીન ટીની પણ આડઅસરો હોય છે. તેમાં રહેલું ટેનિન ખાલી પેટ કેટલાક લોકોને પેટમાં સમસ્યા કરાવી શકે છે. 

કોફી કે ચા શું પીવું સવારે?

હવે વાત કરીએ સવારે ખાલી પેટ શું પીવું તેની તો સવારે ખાલી પેટ સૌથી પહેલા 1 થી 2 ગ્લાસ હુંફાળુ પાણી પીવું જોઈએ. ત્યારબાદ 30 મિનિટ પછી બ્લેક કોફી અથવા ચા પીવી. જો તમે સવારે કસરત કરો છો તો બ્લેક કોફી પ્રી વર્કઆઉટ ડ્રિંક તરીકે લઈ શકો છો. તેનાથી તમને એનર્જી મળશે. 

જો તમે સવારે વર્કઆઉટ નથી કરતા અને તમારે મેટાબોલિઝમ ઠીક કરવું છે તો ગ્રીન ટી સુરક્ષિત વિકલ્પ છે. આ સિવાય જો તમને માઈગ્રેન છે, એસિડિટી થતી હોય છે તો પણ ખાલી પેટ બ્લેક કોફી પીવાનું ટાળવું અને ગ્રીન ટી પીવી. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

