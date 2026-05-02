ગુજરાતના આ બીચ પાસે એક સમયે સ્મશાન હતું, હવે બની ગયો ભારતનો સૌથી ડરામણો બીચ!
Gujarat Travel Destinations: ગુજરાતનો એક બીચ એવો પણ છે જે અત્યંત ડરામણો અને ભૂતિયા બીચ તરીકે ઓળખાય છે, ત્યાં જનારા લોકો સાંજ પહેલા ફટાફટ ઘરે પાછા ફરતા હોય છે. ખાસ જાણો આ બીચ વિશે.
Trending Photos
Gujarat Beaches, Dumas Beach, Somnath Beach, Madhavpur Beach, Travel, Gujarat Travel Destination, ગુજરાતના બીચો, ડુમસ બીચ, સોમનાથ બીચ, માધવપુર બીચ, top news today, top news in gujarati, latest gujarati news, latest news in gujarati, gujarati news, top gujarati news, ગુજરાત સમાચાર, Gujarat Samachar, ગુજરાતના ન્યૂઝ, Gujarat Latest Update, ગુજરાતી સમાચાર, લેટેસ્ટ ગુજરાતી સમાચાર, Zee News Gujarati, Gujarati Samachar, Gujarat News
ગુજરાતીઓ ફરવાના ખુબ શોખીન હોય છે અને ગુજરાતમાં પણ ફરવાના અનેક સ્થળો છે જેમાં ઐતિહાસિક, ધાર્મિક, બીચ, હિલસ્ટેશનો પણ સામેલ છે. બીચની મજા લેવા માટે ગુજરાતીઓ ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, દમણ જેવા અનેક ઠેકાણે જાય છે પરંતુ ગુજરાતના બીચ પણ કઈ કોઈનાથી કમ નથી. ગુજરાતમાં અનેક પ્રખ્યાત બીચો છે જે પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે. આવા કેટલાક બીચો વિશે જાણો અને એમાં પણ એક બીચ તો એવો છે જ્યાં પહેલા સ્મશાન હતું અને પ્રવાસીઓમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. પરંતુ સ્થાનિકોમાં એવી વાતો પ્રચલિત છે કે આ બીચ ભૂતિયો બીચ છે. તેના વિશે પણ ખાસ જાણો.
ગુજરાતના પ્રખ્યાત બીચો
ડુમસ બીચ
હવે વાત કરીએ સુરતના ડુમસ બીચની. તો આ બીચ પણ પ્રવાસીઓમાં ખુબ પ્રખ્યાત છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે તે દેશના ભૂતિયા સ્થળોમાં સામેલ છે. ડુમસ બીચની વાત કરીએ તો તે સ્થાનિકોમાં ખુબ લોકપ્રિય છે અને સુરત શહેરથી 21 કિમી દક્ષિણ પશ્ચિમમાં આવેલો છે. સુરતના અદભૂત પ્રવાસન સ્થળોમાં તે સામેલ છે.
અરબ સાગરનો સુરત પાસેનો કિનારો એટલે ડુમસ બીચ. અહીં કાળી રેતી તમને જોવા મળશે. સ્થાનિકોમાં એવા લોકવાયિકા પ્રચલિત છે કે આ દરિયા કિનારે એક હિન્દુ સ્મશાનસ્થળ હતું. આત્મા ભટકતી હોવાનો પણ લોકોને અહેસાસ થયેલો હોવાનું કહેવાય છે. અહીં સાંજ પડ્યા બાદ કોઈ જવાની હિંમત કરતું નથી. લોકો તો એવું પણ કહે છે કે આ બીચ પર સાંજ પછી જે પણ આવે છે તે ગાયબ થઈ જાય છે. સ્થાનિકો આ જગ્યાને ભૂતિયા જગ્યા ગણાવે છે.
સાંજ પછી આ બીચ એટલો બધા ડરમણો લાગે છે કે લોકો ફટાફટ પાછા પણ ફરી જાય છે. અનેક લોકોને અહીં કોઈ રડતું હોય તેવું પણ લાગ્યું છે. સ્થાનિકોમાં એવી પણ વાતો પ્રચલિત છે કે આ બીચ પરથી અનેક લોકો ગાયબ થયાના કિસ્સા પણ છે.
સોમનાથ બીચ
સોમનાથ એ ભગવાન શિવના જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર માટે ખુબ પ્રખ્યાત છે. કારણ કે ત્યાં 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંથી એક એવું સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે અહીંનો બીચ પણ એટલો જ પ્રખ્યાત છે. તેનો નજારો એટલો તે આહલાદક છે કે તમને સ્વર્ગની અનુભૂતિ થશે.
પોરબંદરનો ચોપાટી બીચ
પોરબંદર ગાંધીજીના જન્મસ્થળ તરીકે ખુબ જાણીતું છે પરંતુ ત્યાં આવેલો ચોપાટી બીચની ગણતરી પણ દેશના સ્વચ્છ બીચોમાં થાય છે. ગુજરાતના આ બીચની પણ તમારે મુલાકાત ચોક્કસ લેવી જોઈએ. પોરબંદર અમદાવાદથી લગભગ 394 કિમી દૂર આવેલું છે.
માધવપુર બીચ
ગુજરાતનો માઘવપુર બીચ પણ ખુબ પ્રખ્યાત છે. માધવપુર બીચ પર જઈને દરિયામાં જઈ ખુબ મજા માણી શકશો. ઉપરાંત ત્યાં ઉંટ સવારી અને સ્થાનિક વસ્તુઓની ખરીદી પણ કરવાની મજા પડશે. પ્રખ્યાત વાનગીઓનો સ્વાદ પણ લઈ શકશો.
દ્વારકા બીચ
અમદાવાદથી આશરે 439 કિમી દૂર આવેલું દ્વારકા એ ભગવાન કૃષ્ણની નગરી કહેવામાં આવે છે. ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન માટે દેશ વિદેશથી લોકો આવે છે. દ્વારકાનો દરિયાકિનારો પણ એટલો જ પ્રખ્યાત છે. દ્વારકા બીચ પર તમે સુંદર અનુભૂતિ કરી શકશો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે