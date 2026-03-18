Gujarat Hidden Gems: અમદાવાદીઓ...તમે જો આ અદભૂત સ્થળ ન જોયું હોય તો ઢાંકણીમાં પાણી લઈ ડૂબી મરવા જેવી વાત
Ahmedabad Tourist Places: ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં તમને ફરવાના તમામ પ્રકારના સ્થળો મળી રહે જેમ કે ઐતિહાસિક, હિલ સ્ટેશનો, બીચ વગેરે. કુદરતને ખોળે ખેલવા માટે પણ તમને સુંદર જગ્યાઓ મળી રહેશે. જ્યારે ઐતિહાસિક, ધાર્મિક રીતે મહત્વ ધરાવતી પણ અનેક જગ્યાઓ તમને જોવા મળશે. અમદાવાદના આવા જ એક સ્થળ વિશે અમે તમને જણાવીશું. જો અમદાવાદી હોવ તો ખાસ જાણો.
Trending Photos
ગુજરાતીઓ ફરવાના ખુબ શોખીન હોય છે. દેશ-દુનિયામાં તમે ક્યાંય પણ ફરવા જશો તો ત્યાં તમને ગુજરાતીઓ તો ચોક્કસ જોવા મળશે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે દેશ દુનિયાની સાથે આપણું ગરવી ગુજરાત પણ ક્યાંય કમ નથી. ગુજરાતમાં પણ ફરવાના શાનદાર સ્થળો છે. હિલ સ્ટેશનો, ધાર્મિક, ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક રીતે અદ્વિતિય એવા સ્થળો તમને ગુજરાતમાં જોવા મળશે. આજે અમે તમને એક એવા ઐતિહાસિક સ્થળ વિશે જણાવીશું જેનું નામ તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય પરંતુ તેના વિશે ભાગ્યે જ લોકોને વધુ માહિતી ખબર હશે. ઈતિહાસમાં ઝાંકી કરવા માટે આ સ્થળ અદભૂત કહી શકાય. વિકેન્ડમાં ફરવા માટે જો અમદાવાદ કે તેની આસપાસના સ્થળો શોધતા હોવ તો આ માહિતી ખાસ જાણો.
અમદાવાદમાં છે આ ઐતિહાસિક સ્થળ
તમે અડાલજની વાવ વિશે તો ઘણું સાંભળ્યું હશે પરંતુ શું અમદાવાદના અસારવામાં આવેલી દાદા હરિર વાવ કે જે મૂળ બાઈ હરિર વાવ અને હવે દાદા હરિની વાવ તરીકે પ્રચલિત છે. આ વાવ વિશે વાત કરીએ તો અસારવાના આ સંકુલમાં એક મસ્જિદ, મકબરો અને આ વાવ છે. ફારસી અને સંસ્કૃત શિલાલેખો મુજબ આ વાવનું બાંધકામ 1499-1500 વચ્ચે થયું હોવાનું કહેવાય છે. મસ્જિદ પણ એ જ સમયગાળામાં બનેલું હોવાનું કહેવાય છે. એવું કહેવાય છે કે આ વાવ, મસ્જિદ અને મકબરો બાઈ હરિર સુલતાનાને સમર્પિત કરાઈ હતી. તેઓ સુલ્તાન મહેમમૂદ શાહ બેગડાના હરમના સુપ્રીટેન્ડેન્ટ હતા.
જો કેઆ વાવ ભલે બાઈ હરિર સુલ્તાના માટે બનેલી હતી પરંતુ દિવાલો અને થાંભલાઓ પરની કોતરણી પર હિન્દુ કારીગરોની કારીગરોનો પ્રભાવ ઝલકે છે. જો કે આ વાવ પાછળથી દાદા હરિરની વાવમાં ફેરવાઈ ગયું. સુંદર કોતરણી ધરાવતી આ વાનું બાંધકામ 329000 મહમુદીઓ (રૂપિયા 3 લાખ આશરે)ના ખર્ચે થયું હોવાનું કહેવાય છે.
વાવની ખાસિયતો
- આ વાવમાં પાંચ માળનું બાંધકામ કરવામાં આવેલું છે. ઉપરથી નવકોણીય છે. અંદરથી મોટી સંખ્યામાં સ્તંભોથી બનેલી છે.
- પૃથ્વીના દબાણને નિયંત્રિત કરવા માટે સ્થાપિત સ્તંભ વાવના જમીની વિસ્તારોમાં એક નાટકીય પ્રભાવ પેદા કરે છે.
(સંકુલમાં આવેલો મકબરો)
- બાજુની સીડીઓ સાથે બનેલી વળાંકવાળી સીડીઓ આગામી ચબુતરા સુધી અને નીચેના હોલ સુધી પહોંચ આપે છે. જ્યાં લોકો કુંડથી પાણી ભરતા હતા. સીડીનું માળખું ભવ્ય કોતરણીકામથી સજેલું છે.
- બાઈ હરિરની ભવ્ય મસ્જિદ અને જાળીદાર દિવાલોવાળો મકબરો વાવના પશ્ચિમમાં આવેલા છે.
- આ પરિસર એ વાતનું પ્રમાણ છે કે રાજ્યમાં મહિલાઓનું સન્માન થતું હતું અને રાજ્યના કર્મચારીઓને તેમની સેવા માટે ઉચ્ચ સન્માન પણ આપવામાં આવતું હતું.
- આ વાવ સેન્ડ સ્ટોનથી સોલંકી સ્થાપત્ય શૈલીમાં બનેલું છે.
- ગુજરાતમાં તે સમયે પાણીની કમીનને કારણ પાણી બચાવવાના હેતુથી આ અદભૂત વાસ્તુકલાનું નિર્માણ કરાયું હતું.
(સંકુલમાં આવેલી મસ્જિદ)
- અમદાવાદમાં અન્ય વાવ પણ છે પરંતુ આ પોતાની અસાધારણ બનાવટને કારણે બધાનું ધ્યાન આકર્ષે છે.
- એવું કહેવાય છે કે ઉનાળામાં વાવની અંદરનું તાપમાન બહારના ગરમ વાતાવરણ કરતા પાંચ અંશ ઓછું રહેતું હતું. જેને કારણે દૂરથી પાણી ભરવા માટે આવતી મહિલાઓ ઠંડકમાં સમય પસાર કરતી અને ભગવાનના ભજનો કરતી. જમીન નીચે રહેલા બાંધકામનું સ્થાપત્ય મહેલ જેવી કોતરણી ધરાવતું હોવાથી મહેલની અનુભૂતિ કરાવે છે.
(તસવીરો- સાભાર વિકી પીડિયા)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે