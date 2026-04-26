હોમLifeStyle

Padvali Rotli: પુરી છોડો...કેરીના રસ સાથે ખાઓ બેપડવાળી રોટલી, એકદમ સ્વાદિષ્ટ, જાણો બનાવવાની સરળ રીત

Bepadi Rotli: ગુજરાતીઓને કેરીના રસ સાથે પુરી અને સાદી રોટલી ખાવા કરતા બેપડી રોટલી ખાવી વધારે ગમતી હોય છે. પરંતુ આ બનાવવામાં ઘણાને મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે તો આજે અમે તમને સીધી અને સરળ રીતે આ બે પડવાળી રોટલી કેવી રીતે બનાવવી એ જણાવીશું. રીત ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 26, 2026, 02:45 PM IST

ગુજરાતી વાનગીઓ જેટલી સ્વાદિષ્ટ અને મજેદાર હોય છે એટલી બનાવવી પણ મોટાભાગે સરળ હોય છે. આવી જ એક વાનગી જે કેરીના રસ સાથે ખુબ જ ખવાય છે અને તે છે બે પડવાળી રોટલી, જેને સામાન્ય રીતે આપણે બેપડી રોટલી પણ કહીએ છીએ. ખાવામાં ખુબ જ મુલાયમ અને હળવી હોય છે. તેના નાજુક પડ તેને સામાન્ય રોટલી કરતા અલગ બનાવે છે. 

આ રોટલી ખાસ કરીને ઉનાળામાં અને તે પણ કેરીના રસ સાથે ખુબ ખવાય છે. આ રોટલી ખાવી ખુબ ગમે પરંતુ તેના પડ જોઈને એમ લાગે કે બનાવવામાં અઘરી હશે. તો આજે અમે  તમને આ બેપડી રોટલી કેવી રીતે બનાવવી તે જણાવીશું. જે રીતે આપણે રોટલીનો લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એ  રીતે લોટ બાંધવાનો હોય છે. જાણો તેની રીત...

સામગ્રી

  • 2 કપ ઘઉનો લોટ
  • મોણ માટે તેલ
  • થોડું તેલ (પડ વચ્ચે લગાવવા માટે)
  • લોટ બાંધવા માટે પાણી
  • સૂકો લોટ અટામણ માટે
  • ઘી ઉપરથી ચોપડવા માટે
  • મીઠું સ્વાદમુજબ 

પડવાળી રોટલી બનાવવાની રીત

સૌ પ્રથમ આ રોટલી બનાવવા માટે એક વાસણમાં ઘઉનો લોટ લો. તેમાં મીઠું અને મોણ માટે લગભગ 2 ચમચી જેટલું તેલ લો. હવે થોડું થોડું પાણી લઈને રોટલીનો સોફ્ટ લોટ બાંધી લો. લોટ જેટલો લચીલો હશે રોટલી એટલી જ પાતળી બનશે. બાંધેલા લોટને 15-20 મિનિટ સુધી ઢાંકેલો રહેવા દો. 

હવે લોટના લીંબુ આકારના ગુલ્લા કરીને વચ્ચેથી પકડીને ચપટા કરો. અહીં બે રીતે કરી શકાય. પહેલું તો તમે તે ચપટા કરેલા ગુલ્લાની એક સાઈડ તેલ લગાવીને તેને લોટમાં બોળો પછી વણી શકો. જ્યારે બીજી રીત એ છે કે એક ગુલ્લાની નાની રોટલી વણી અને તેના પર તેલ લગાડીને અટામણ માટેનો લોટ ભભરાવો. પછી તેના પર બીજી આવી જ વણેલી રોટલી મૂકો અને તેની કિનારીઓને હળવી દબાવીને બંધ કરી લો. 

હવે આ રીતે બે પડવાળી રોટલીને  બરાબર એક સાથે સૂકો લોટ અટામણ તરીકે લઈને વણવાનું શરૂ કરો. બને એટલી પાતળી અને મોટી વણો ત્યારબાદ તેને તવી પર સેકો. તવી બરાબર ગરમ થાય પછી જ રોટલી સેકવા માટે મૂકવી. પરપોટા દેખાય એટલે તરત પલટી દો. તેને આપણે જે રીતે રોટલી કરીએ છીએ એ રીતે પકવવાની નથી. નહીં તો કડક થઈ જશે. બીજી સાઈડથી સેકાઈ જાય એટલે તવા પરથી ઉતારો.

તવા પરથી રોટલી ઉતારીને ગરમ ગરમ રોટલીને હાથેથી થપથપાઈને બંને પડ ધીરે ધીરે ખોલો. આ પડ સરળતાથી ખુલશે કારણ કે આપણે તેને વણતી વખતે વચ્ચે તેલ ચોપડીને લોટ ભભરાવ્યો છે. પડ છૂટા પડે એટલે કે તેના પર ઘી ચોપડો અને વાળીને મૂકો. રસ સાથે આ રોટલી ખાવાની મજા જ કઈક અલગ હોય છે. 

About the Author
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

Double Layered Roti, Padvali Roti, Bepadi Rotli, Food

