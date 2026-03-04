'સૌરાષ્ટ્રના કાશ્મીર' તરીકે ઓળખાય છે આ અતિ સુંદર સ્થળ, હજુ ન જોયું હોય તો ફટાફટ બનાવો પ્લાન

Prev
Vacation Guide 2026: ગુજરાતમાં એવા અઢળક પ્રવાસન સ્થળો છે જે તમને એક આહલાદક અનુભવ આપશે. હવે પરીક્ષાઓની સીઝન છે અને પછી લોકો ફરવા ઉપડશે. આજે અમે તમને ગુજરાતના એક એવા પ્રવાસન સ્થળ વિશે જણાવીશું જે સૌરાષ્ટ્રમાં છે અને સૌરાષ્ટ્રના કાશ્મીર તરીકે ઓળખાય છે. તો ખાસ જાણો તેના વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 04, 2026, 02:24 PM IST
  • ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર
  • ત્યાં આવેલો અદભૂત દરિયા કિનારો સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર કહેવાય છે
  • મહુવાનું પ્રવાસનની સાથે સાથે ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્વ પણ ખુબ છે

ફરવાના શોખીનો બહાર ફરવા માટે જતા હોય છે પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતમાં પણ અનેક ફરવાલાયક સ્થળો છે જે ભલભલા સ્થળોને પાછળ પાડે. એવું જ એક સ્થળ છે જે ખાસ કરીને તો સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર ગણાય છે. અહીંનો દરિયાકિનારો એકદમ શાંત અને રમણીય છે. આ સ્થળ ધરતીનું નંદનવન પણ કહેવાય છે. 

ભાવનગરમાં આવેલું છે સ્થળ
મહુવા એ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. પ્રાચીન સમયમાં તે મધુમતી નગરી તરીકે ઓળખાતું હતું. આ જગ્યા ગુજરાતની જાણીતી હસ્તીઓ જાવડશા અને ભાવડશાની જન્મભૂમિ છે. મહુવા પ્રખ્યાત સંત મોરારી બાપુ, જસવંત મહેતા, છબીલદાસ મહેતા, ડો. કનુભાઈ કળસરી, બળવંતભાઈ પારેખ, હરકીસનભાઈ મહેતાની જન્મભૂમિ પણ છે. આ સ્થળ જેટલું ઐતિહાસિક અને રાજકીય મહત્વ ધરાવે છે એટલું જ પ્રવાસન અને ધાર્મિક મહત્વ પણ ધરાવે છે. 

દરિયા કાંઠે વસેલું શહેર, ધાર્મિક મહત્વ પણ ખુબ 
મહુવા એ સૌરાષ્ટ્રનું કાશ્મીર ગણાય છે. દરિયા કાંઠે વસેલું શહેર છે અને ત્યાં માલણ નદી પણ વહે છે. મહુવા તાલુકામાં આવેલું બગદાણા ગામ બજરંગદાસબાબા જેવા સંતના આગમનથી એક મોટું યાત્રા સ્થળ પણ બનેલું છે. મહુવા ભગતજી મહારાજનું જન્મસ્થળ છે. ભગતજી મહારાજ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન સંત હતા. 

પૌરાણીક મહત્વ
એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ રૂકમણીનું હરણ કર્યું તે પૌરાણીક મંદિર એ હાલનું અરબી સમુદ્ર કિનારે આવેલું ભવાની મંદિર છે. તેની બાજુમાં જૂનું કુંડલીન પુર ગામના છેવાડાના અવશેષો જે હાલનું કતપર ગામ છે. 

મહુવાના જોવાલાયક સ્થળો

  • ભવાની મંદિર
  • ઉંચા કોટડા (શક્તિપીઠ)
  • બગદાણ
  • મહુવા સીટીમાં જોવા લાયક સ્થળો
  • રાધેશ્યામ મંદિર
  • કુબેરનાથ મંદિર
  • ગાયત્રી મંદિર

  • ગાંધીબાગ
  • કુબેર બાગ
  • સ્વામીનારાયણ મંદિર
  • ઠાકોરજીની હવેલી
  • સોમનાથ મહાદેવ મંદિર
  • ટીબી હનુમાન

કેમ ઓળખાય છે સૌરાષ્ટ્રના કાશ્મીર તરીકે?
મહુવા એમાં પણ ખાસ મહુવા બીચ સૌરાષ્ટ્રના કાશ્મીર તરીકે ઓળખાય છે. કારણ કે આ બીચ તેના શાંત પાણી અને લીલાછમ વાતાવરણ માટે પ્રખ્યાત છે. રેતાળ ટેકરા પર આવેલું ભવાની મંદિર રમણીય સ્થળમાં આધ્યાત્મિકતાનો સ્પર્શ ઉમેરે છે જે આ સ્થળને ભવાની બીચ પણ નામ આપે છે. નારિયેળ અને તાડના વૃક્ષોથી ઘેરાયેલું આ સ્થળ આરામ માટે એક સંપૂર્ણ શાંતિ પૂરી પાડે છે. 

