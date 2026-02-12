સની દેઓલે જેની રીલ બનાવી તે કચ્છનો 'રોડ ટુ હેવન'...ગુજરાતનું સ્વર્ગ છે, જુઓ અદભૂત Photos
Road To Heaven: બોલીવુડ અભિનેતા સની દેઓલ હાલમાં જ ગુજરાતના કચ્છ પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં રોડ ટુ હેવન પર જઈને રીલ બનાવી હતી. આ રીલમાં અદભૂત વાતાવરણમાં સની દેઓલને જોઈને ઘણાને આ વિસ્તાર વિશે જાણવાની ઈચ્છા થઈ હશે. તો ચાલો અમે તમને આજે આ રોડ ટુ હેવન વિશે થોડું જણાવીશું.
- ખાવડાથી ધોળાવીરા સુધીનો આ રસ્તો સફેદ રણમાંથી પસાર થાય છે.
- બોલીવુડ અભિનેતા સની દેઓલી 'રોડ ટુ હેવન'ની રીલ થઈ છે વાયરલ.
- વિશાળ રણ વચ્ચે પસાર થતો રસ્તો એવો લાગે જાણે રણના બે ભાગ પડ્યા.
બોર્ડર 2ની સફળતા બાદ સની દેઓલ ખુબ ઉત્સાહમાં છે. ફિલ્મને દર્શકોનો ખુબ પ્રેમ મળ્યો છે અને સફળ નીવડી છે. સની દેઓલે કચ્છના રોડ ટુ હેવન પર એક રીલ બનાવી હતી જે સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ જ વાયરલ થઈ. આ વિસ્તારનો અદભૂત નજારો જોઈને લોકો મનમોહી ગયા. આ રોડ ટુ હેવન ક્યાં આવેલો છે અને તેનું શું વિશેષ મહત્વ છે. તે તમે ખાસ જાણો.
કચ્છમાં છે રોડ ટુ હેવન
કચ્છ જિલ્લો આમ તો માત્ર ગુજરાતનો જ નહીં પરંતુ દેશનો મોટામાં મોટો જિલ્લો છે. કચ્છમાં અનેક ફરવા લાયક સ્થળો છે. દેશ વિદેશથી લોકો આ ઐતિહાસિક અને અદભૂત સ્થળોની મજા માણવા માટે આવે છે. કચ્છમાં સફેદ રણ તો વૈશ્વિક સ્તરે ખુબ પ્રખ્યાત છે. સફેદ રણની મુલાકાતે લોકો ઉમટી પડે છે. સફેદ રણમાં તો અનેક બોલીવુડ ફિલ્મો પણ બની છે. જેમાં આર રાજકુમારનું સારી કે ફોલ સા...ગીત યાદ છે? આ ઉપરાંત લગાન, મગદહીરા જેવી ફિલ્મો પણ બની છે. કચ્છનું રણ યુનેસ્કોએ વૈશ્વિક ધરોહર સ્થળની યાદીમાં પણ સામેલ કરેલું છે. જો તમે ગુજરાતી હોવ અને સફેદ રણ ન જોયું હોય તો ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડુબી મરવા જેવું કહેવાય. આ સફેદ રણમાં રોડ ટુ હેવન વિસ્તાર આવેલો છે.
સફેદ રણમાંથી પસાર થાય છે રોડ ટુ હેવન
આ રોડ ટુ હેવન છે એ સફેદ રણમાંથી પસાર થતો રસ્તો છે. જે તેની અનેક ખાસિયતોના કારણે પ્રવાસન સ્થળ બની ગયું છે. ઘડુલીથી સાંતલપુર સુધીનો બની રહેલો નેશનલ હાઈવે લગભગ 278 કિમી છે. જેમાં આશરે 32 કિમી જેટલો વિસ્તાર એવો છે જે સફેદ રણમાંથી પસાર થાય છે. ખાવડાથી ધોળાવીરા સુધીનો આ રસ્તો સફેદ રણમાંથી પસાર થાય છે. જે કચ્છના તણાવના રણ પાસે છે. રોડ એવો છે કે તમને બંને બાજુ સફેદ રણ જોવા મળશે અને વચ્ચે રસ્તો. અહીંથી પસાર થતા જ તમને એક અદભૂત અનુભૂતિ થાય. એવી જબરદસ્ત અનુભૂતિ અને એટલે જ આ રસ્તાને રોડ ટુ હેવન કહેવામાં આવે છે.
રણના જાણે બે ભાગ પડી ગયા...
ભૂજ તાલુકાના ખાવડા ગામથી પસાર થયા બાદ આ રસ્તો રણમાંથી પસાર થાય છે. વિશાળ રણ વચ્ચે પસાર થતો આ રસ્તો જોઈને તમને એવું લાગે જાણે રણના બે ભાગ પડી ગયા. ચોમાસામાં કઈક એવી પરિસ્થિતિ ઉભી થાય છે કે કચ્છની ઉત્તરી સમુદ્રી સરહદથી આવતા પાણીને લીધે રણમાં પૂર આવે છે. ત્યારે પાણીથી ભરેલા આ રણમાંથી પસાર થતો રસ્તો રણ અને સમુદ્ર વચ્ચેનું જાણે અંતર ભૂસી નાખે છે. આ અદભૂત નઝારાનો લાભ લેવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવે છે.
