Methi Thepla: મેથીના થેપલાનો લોટ બાંધો ત્યારે તેમાં ઉમેરજો આ ખાસ સામગ્રી, થેપલા ઠંડા થયા પછી પણ રહેશે સોફ્ટ, કડક નહીં થાય

Methi Thepla Recipe: મેથીના થેપલા ગરમ હોય ત્યાં સુધી સોફ્ટ રહે પછી બીજા દિવસે કડક કે ચવડ થઈ જતા હોય તો થેપલાનો લોટ બાંધવાની રીત બદલો, આજે તમને સુપરસોફ્ટ મેથીના થેપલા કેવી રીતે બને તે જણાવીએ. મેથીના થેપલાનો લોટ બાંધો ત્યારે કઈ ખાસ વસ્તુ ઉમેરવાની હોય તે પણ જાણો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:29 AM IST

Methi Thepla Recipe: દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં અઠવાડિયામાં બેથી ત્રણ વખત નાસ્તામાં થેપલા બનતા હોય છે. ખાસ કરીને શિયાળામાં જ્યારે તાજી મેથી મળતી હોય ત્યારે ગરમાગરમ મેથીના થેપલા બનતા હોય છે. આ સિઝનમાં મેથી ખાવી સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે. આમ તો મેથી સ્વાદમાં કડવી હોય છે પરંતુ તેને ખાવાની બેસ્ટ રીત છે મેથીના થેપલા. થેપલા એવી વસ્તુ છે જે એકવાર ઘરમાં બને પછી બે દિવસ સુધી ખાઈ શકાય છે. ઘણા લોકોને તો મેથીના થેપલા ઠંડા થાય પછી જ ભાવે છે. પરંતુ સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે મેથીના થેપલા બીજા દિવસે કડક કે ચવડ થઈ જાય. થેપલા બને ત્યારે તો સોફ્ટ લાગે છે પરંતુ બીજા દિવસે જ્યારે ચા સાથે થેપલા સર્વ કરવામાં આવે તો તે કડક થઈ ગયા હોય છે. આવું તમારી સાથે પણ થતું હોય તો હવે જ્યારે મેથીના થેપલાનો લોટ બાંધવો ત્યારે તેમાં આ વસ્તુ ખાસ ઉમેરજો. 

મેથીના થેપલાને બે દિવસ સુધી સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ રાખવા હોય તો તેનો લોટ બાંધો ત્યારે મેથીની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરવી જોઈએ. આ વસ્તુ ઉમેરીને લોટ બાંધશો તો થેપલા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહેશે અને તેનો સ્વાદ પણ વધી જશે.. તો ચાલો તમને જણાવીએ તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ મેથીના થેપલાનો લોટ કઈ રીતે બાંધવાનો હોય છે અને તેમાં કઈ વસ્તુ ખાસ ઉમેરવી. 

સોફ્ટ મેથીના થેપલા બનાવવાની રીત 

મેથીના થેપલા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે તે માટે કેટલીક વસ્તુઓની જરૂર પડશે. આ વસ્તુઓ સાથે જો તમે મેથીના થેપલા બનાવશો તો જે લોકો 4 થેપલા ખાતા હશે તે આરામથી પાંચ છ થેપલાં ખાઈ લેશે. સ્વાદિષ્ટ અને સોફ્ટ થેપલા બનાવવા માટે ઘઉંના લોટની સાથે ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરો. સાથે જ લોટ બાંધવામાં દહીંનો ઉપયોગ કરવો. 

થેપલાનો લોટ અને સામગ્રીનું પરફેક્ટ માપ

થેપલાના લોટ અને સામગ્રીનું પરફેક્ટ માપ જાણવું હોય તો જો તમે 3 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો હોય તો 1 વાટકી ચણાનો લોટ ઉમેરવો. સાથે જ તેમાં 1 વાટકી ઝીણી સમારેલી મેથી, 1 ચમચી લસણ અને લીલા મરચાની પેસ્ટ અને બે ચમચી દહીં ખાસ ઉમેરવું.. દહીંની સાથે મોણ માટે તેલ પણ ઉમેરવું. ત્યાર પછી થેપલાના લોટમાં હળદર, હિંગ, મરચું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી લોટ બાંધવો..

સૌથી પહેલા ઘઉંનો લોટ અને ચણાનો લોટ મિક્સ કરી લેવો અને ત્યાર પછી બીજા સૂકા મસાલા લોટમાં મિક્સ કરી દેવા.. ત્યાર પછી લોટમાં વચ્ચે થોડી જગ્યા કરી તેમાં લસણ મરચાંની પેસ્ટ, તેલ અને દહીં ઉમેરવું. સાથે જ તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને ધીરે ધીરે લોટ મિક્સ કરવો. થેપલાનો લોટ વધારે કઠોર કે વધારે સોફ્ટ રાખવો નહીં. લોટ બાંધી લો પછી તેને 20 થી 30 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપો જેથી લસણ મરચાનો સ્વાદ લોટમાં ભળી જાય. 30 મિનિટ પછી થેપલાના લોટમાંથી લુવા કરી પાતળા થેપલા વણો. થેપલા શેકતી વખતે પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે તવો એકદમ ગરમ હોય. તવા પર થેપલાને બંને તરફ થોડા શેકી પછી તેલ લગાવો. આ સાથે જ થેપલાને તવા પર વધારે ક્રિસ્પી થવા ન દો. થેપલું બંને તરફ શેકાઈ જાય એટલે તવા પરથી ઉતારી લો.

આ રીતે તમે થેપલા બનાવશો તો ટેસ્ટી પણ લાગશે અને બીજા દિવસ સુધી થેપલા એકદમ સોફ્ટ રહેશે.. જો તમારે થેપલા બેથી ત્રણ દિવસ સુધી ચલાવવા હોય તો તેમાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરવી નહીં. આ રીતે બનાવેલા થેપલા ચા સાથે, દહીં સાથે, સૂકીભાજી સાથે કે ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

