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Guvar Dhokli: ગુવાર ઢોકળીનું ચટાકેદાર શાક બનાવવાની રીત, ગુવાર નહીં ભાવતો હોય એ લોકો પણ બે હાથે ખાશે

Guvar Dhokli Shaak Recipe: જો તમારા ઘરમાં પણ લોકો ગુવારનું શાક ખાવામાં નખરા કરે છે તો તેમને એકવાર ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવીને ખવડાવો. તેમાં પણ જો તમે શાકને આ રીતે બનાવશો તો તમારા ઘરે બનતા શાકની સુગંધ પાડોશી સુધી જશે અને એ લોકો પણ ઘરમાં શું બને છે એવું પુછવા આવશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:26 AM IST
Guvar Dhokli: ગુવાર ઢોકળીનું ચટાકેદાર શાક બનાવવાની રીત, ગુવાર નહીં ભાવતો હોય એ લોકો પણ બે હાથે ખાશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ગુવાર ઢોકળીનું ટેસ્ટી શાક બનાવવાની રીત, ગુવાર નહીં ભાવતો હોય એ લોકો પણ બે હાથે ખાશે
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