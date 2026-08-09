/Guvar Dhokli: ગુવાર ઢોકળીનું ચટાકેદાર શાક બનાવવાની રીત, ગુવાર નહીં ભાવતો હોય એ લોકો પણ બે હાથે ખાશે

Guvar Dhokli Shaak Recipe: દૂધી, તુરીયા, ગુવાર સહિતના કેટલાક શાક એવા હોય છે જે ઘરમાં મોટાભાગના લોકોને પસંદ નથી હોતા. આવા શાકને જો તમે ટેસ્ટી ટ્વિસ્ટ સાથે બનાવો તો પછી ઘરના લોકો પણ સ્વાદ લઈને ખાતા થઈ જાય. તો આજે તમને ગુવારના આવા જ શાક વિશે જણાવીએ. ગુવારનું શાક જો તમે ઢોકળી ઉમેરીને બનાવશો તો ગુવાર ખાવામાં કોઈ આનાકાની નહીં કરે.
ગુવાર ઢોકળીનું શાક
ગુવાર ઢોકળીનું શાક સ્વાદિષ્ટ અને ચટાકેદાર બને છે. આ શાકનો વઘાર ઘરમાં થાય ત્યાં જ તેની સુગંધથી મોંમાં પાણી આવી જાય છે. આ શાક તમે લંક કે ડીનર કોઈપણ સમયે બનાવી શકો છો. થોડી તૈયારી કરી લીધા પછી ગુવાર ઢોકળીનું શાક ફટાફટ બની જાય છે. તો ચાલો જાણીએ ગુવાર ઢોકળીનું શાક કઈ રીતે બને છે.
ઢોકળી માટેની સામગ્રી
અડધો કપ ઘઉંનો લોટ, 1 મોટો ચમચો ચણાનો લોટ, એક ચપટી અજમો, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તેલ મોણ માટે, લાલ મરચું અને હળદર જરૂર અનુસાર
શાક માટેની સામગ્રી
200 ગ્રામ ગુવાર, લસણની ચટણી 2 ચમચી, તેલ 2 મોટા ચમચા વઘાર માટે, રાઈ, હળદર, લાલ મરચું પાવડર, હીંગ, મીઠું, ગોળ, ધાણાજીરું પાવડર
ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવાની રીત
1. સૌથી પહેલા એક વાસણમાં ઘઉંનો લોટ અને ચણાનો લોટ મિક્સ કરી તેમાં મીઠું, હળદર, મરચું પાવડર અને તેલનું મોણ ઉમેરી કડક લોટ બાંધો. આ લોટને 10 મિનિટ ઢાંકી રાખો પછી તેમાંથી નાની નાની ઢોકળી બનાવી ભીના કપડામાં ઢાંકી રાખો.
2. શાકના વઘાર માટે જે લસણની ચટણી બનાવવાની છે તેના માટે 7 થી 8 લસણની કળી લઈ તેમાં લાલ મરચું પાવડર અને જીરું ઉમેરી બરાબર વાટી પેસ્ટ બનાવી લો.
3. હવે શાક બનાવવા માટે એક કુકરમાં તેલ લો. આ શાકમાં તેલ થોડું આગળ પડતું લેવાથી સ્વાદ સારો આવે છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ અને હીંગનો વઘાર કરો. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી તેમાં લસણની પેસ્ટ, હળદર અને ધાણાજીરું અને થોડું પાણી ઉમેરો.
4. લસણની પેસ્ટને 1 મિનિટ માટે તેલમાં સાંતળી પછી મસાલામાં 2 કપ પાણી ઉમેરો. પાણી ઉમેર્યા પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ગોળ ઉમેરો. પાણી ઉકળવા લાગે એટલે ગુવારના ટુકડા ઉમેરો અને પછી ઉકળતા પાણીમાં એક એક કરીને ઢોકળી મુકી દો.
5. ઢોકળી ઉમેર્યા પછી શાકને એકવાર ધીરેથી હલાવી અને કુકર બંધ કરી 2 સીટી થવા દો. 2 સીટી થયા પછી કુકરને તુરંત ખોલવું નહીં. 5 થી 10 મિનિટ પછી કુકર ખોલી શાકમાં કોથમીર ઉમેરી ગરમાગરમ સર્વ કરો.