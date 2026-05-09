/Hair Care: ડ્રાય અને ફ્રીઝી હેરથી મુક્તિ મેળવવા વાળમાં લગાડો આ વસ્તુ, 2 વારમાં તો વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જશે

Get rid of Dry and Frizzy Hair: અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ કરાવ્યા પછી તમારા વાળ ડ્રાય અને ફ્રીઝી થઈ ગયા હોય અને હવે તમે એવો ઉપાય શોધી રહ્યા હોય જેનાથી ડેમેજ વાળ રીપેર થાય અને વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જાય તો આ ખબર તમારા માટે કામની છે.
Get rid of Dry and Frizzy Hair: બીટ ખાવાથી હેલ્થમાં જેટલા ફાયદા થાય છે એટલા જ ફાયદા બીટનો ઉપયોગ વાળમાં કરવાથી થાય છે. વાત જાણીને થોડી નવાઈ લાગશે પરંતુ બીટ નો ઉપયોગ વાળ પર કરી શકાય છે. બીટ નો ઉપયોગ યોગ્ય પદ્ધતિ ફોલો કરીને વાળ પર કરવામાં આવે તો તેનાથી વાળની ડ્રાયનેસ અને ફ્રીઝીનેસની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.
આજકાલ યુવતીઓ અલગ અલગ પ્રકારની હેર ટ્રીટમેન્ટ કરાવતી રહે છે. વારંવાર વાળ પર કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ થવાથી વાળ ડ્રાય અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. વાળમાં ડ્રાયનેસ વધે એટલે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ પણ વધી જાય છે. વાળની ડ્રાયનેસ અને ખરતા વાળની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે અઠવાડિયામાં બે વખત બીટને આ રીતે વાળમાં લગાડો..
બીટનું હેર માસ્ક
વાળની ડ્રાયનેસ દૂર કરવા માટેનો આ અસરકારક ઘરેલુ ઉપાય છે. આ રીતે વાળમાં બીટ લગાડવાથી વાળની ડ્રાયનેસ બે વખતમાં તો ઓછી થતી દેખાવા લાગશે. આ હેર માસ્ક બનાવવા માટે એક મધ્યમ આકારનું બીટ લઇ તેની છાલ ઉતારીને ટુકડા કરી લો. બીટને મિક્સર જારમાં લઈ બરાબર પીસી લો. બીટની એકદમ બારીક પેસ્ટ બની જાય એટલે તેમાં થોડું ઓલિવ ઓઇલ મિક્સ કરો.
તૈયાર કરેલી બીટની પેસ્ટને વાળના મૂડમાં અને વાળના છેડા સુધી સારી રીતે લગાડો. બીટ લગાવ્યા પછી એક થી બે મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો. ત્યાર પછી શાવર કેપ પહેરી લો અને એક કલાક સુધી પેસ્ટને વાળમાં રહેવા દો. ત્યાર પછી માઈલ્ડ શેમ્પુથી હેર વોશ કરી લો. વાળમાં વધારે ડ્રાયનેસ હોય તો અઠવાડિયામાં બે વખત આ હેર પેક લગાડી શકો છો.
અઠવાડિયામાં બે વખત આ હેર પેક વાળમાં લગાડશો એટલે ડ્રાય અને બેજાન થયેલા વાળ સોફ્ટ અને રેશમ જેવા મુલાયમ થવા લાગશે. બીટ અને ઓલિવ ઓઈલનું આ મિશ્રણ વાળને જરૂરી પોષણ આપશે, હેર ગ્રોથ વધશે અને વાળની ડ્રાયનેસ દૂર થઈ જશે એટલે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ પણ ઘટી જશે. આ એક હેર પેક વાળની ત્રણ સમસ્યાને દૂર કરી દેશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)