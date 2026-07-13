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  • /Hair Care Mistakes: આ 4 વસ્તુઓ માથામાં લગાડતા પહેલા 10 વાર વિચારજો, જો તમને માફક નહીં આવે તો ઝડપથી ખરવા લાગશે વાળ

Hair Care Mistakes: આ 4 વસ્તુઓ માથામાં લગાડતા પહેલા 10 વાર વિચારજો, જો તમને માફક નહીં આવે તો ઝડપથી ખરવા લાગશે વાળ

Hair Care Mistakes: વાળની સુંદરતા વધારવા માટે નાળિયેર તેલ, લીંબુ, વિનેગર અને ઈંડાનો ઉપયોગ ઘરેલુ નુસખા માટે કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો આ વસ્તુઓ તમને માફક ન આવે અથવા તેનો ઉપયોગ કરવામાં ભુલ થાય તો તેના કારણે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:40 AM IST
Hair Care Mistakes: આ 4 વસ્તુઓ માથામાં લગાડતા પહેલા 10 વાર વિચારજો, જો તમને માફક નહીં આવે તો ઝડપથી ખરવા લાગશે વાળ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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