/Hair Care Mistakes: આ 4 વસ્તુઓ માથામાં લગાડતા પહેલા 10 વાર વિચારજો, જો તમને માફક નહીં આવે તો ઝડપથી ખરવા લાગશે વાળ

Hair Care Mistakes: વાળ અને ત્વચાની સંભાળ રાખવા માટે ઘરેલુ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાની પરંપરા વર્ષો જૂની છે. નેચરલ વસ્તુઓથી સ્કિન અને વાળની સંભાળ રાખવી તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. પરંતુ દરેક વસ્તુની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે તેથી તેનો ઉપયોગ સંભાળીને કરવો જોઈએ. તેમાં પણ વાળની વાત આવે ત્યારે એક ભૂલ પણ વાળ ખરી જવાનું કારણ બની શકે છે. આજે તમને 4 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે વાળ માટે વરદાન ગણાય છે પરંતુ જે લોકોને આ વસ્તુ માફક ન આવે તેમના માટે આ વસ્તુઓ વાળ ખરવાનું કારણ પણ બની શકે છે.
ઘરેલુ નુસખાની આડઅસરો વિશે જાણો
વાળની સુંદરતા વધારવાના ઘરેલુ નુસખામાં આ 4 વસ્તુઓ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. પરંતુ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ વારંવાર કરવો, ખોટી રીતે કરવો કે પછી માફક ન આવતી હોય તો પણ કરવામાં આવે તો વાળ ખરી જવાનું કારણ બની શકે છે. તેનો અર્થ એ નથી કે એક સાથે બધા વાળ ખરી જાય પરંતુ આ વસ્તુઓની આડઅસર થાય તો વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરવા લાગે છે અને વાળ પાતળા થઈ જાય છે. તેથી આ 4 વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા પહેલા જાણી લેવું જોઈએ કે તમારા માટે આ વસ્તુ યોગ્ય છે કે નહીં પછી જ ઘરેલુ નુસખા ટ્રાય કરવા.
લીંબુ
વાળમાં ડેન્ડ્રફ હોય અને સ્કેલ્પ ઓઈલી હોય તો તેના માટે લીંબુનો ઉપયોગ કરવાના અલગ અલગ નુસખા જણાવવામાં આવે છે. પરંતુ લીંબુ અમ્લીય હોવાના કારણે વાળ ઉપર ખરાબ અસર પણ કરી શકે છે. લીંબુનો રસ ડાયરેક્ટ સ્કેલ્પ પર લગાડવાથી માથાની ત્વચામાં બળતરા થવી અને વાળ ડ્રાય થઈ જવા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. આ સિવાય લીંબુ લગાડવાના કારણે યુવી કિરણો પ્રત્યે વધારે સંવેદનશીલ થઈ જાય છે જેના કારણે વાળના મૂળ નબળા પડી શકે છે. લીંબુ લગાડવાથી વાળ બે મુખા પણ થઈ જાય છે.
નાળિયેર તેલ
તમને નાળિયેર તેલનું નામ સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે પરંતુ જે નાળિયેર તેલ વાળને પોષણ આપવા માટે લોકપ્રિય છે તે વાળ ખરવાનું કારણ પણ બની શકે છે. જો તમે માથામાં વધારે પ્રમાણમાં નાળિયેર તેલ નો ઉપયોગ કરવો તો વાળ ડ્રાય થઈ જાય છે અને કેલ્ક બ્લોક થઈ જાય છે જેના કારણે સ્કેલપ વધારે પડતો ઓઇલી થઈ જાય છે. નાળિયેર તેલ લગાડીને વાળમાં વધારે સમય રાખવાથી પણ નુકસાન થાય છે તેથી નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ પણ સમજી વિચારીને કરવો જોઈએ.
ઈંડા
વાળને રેશમી અને ચમકદાર બનાવવા માટે ઈંડાનું માસ્ક લગાડવામાં આવે છે. પરંતુ કાચું ઈંડું બરાબર રીતે લગાડવામાં ન આવે તો તે વાળ પર જામી જાય છે અને તેના કારણે વાળ કડક પણ થઈ જાય છે. ઈંડુ લગાડ્યા પછી વાળ બરાબર સાફ ન થાય તો વાળમાંથી વાસ આવે છે અને બેક્ટેરિયાનું જોખમ પણ વધે છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ઘણા લોકોના વાળ પ્રોટીન પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે આવા લોકો વારંવાર ઈંડાનું માસ્ક લગાડે તો વાળ વધારે ખરવા લાગે છે.
વિનેગર
વિનેગરનો ઉપયોગ પણ વાળને ચમકદાર બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે વિનેગરથી માથાની ગંદકી સાફ થાય છે અને વાળ ચમકદાર બને છે. આવું થઈ શકે છે પરંતુ ત્યારે જ્યારે તમે યોગ્ય રીતે તેનો ઉપયોગ કરો. જો વિનેગરને પાતળું કર્યા વિના ડાયરેક્ટ માથા પર લગાડવામાં આવે તો તેનાથી વાળને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. ડાયરેક્ટ વિનેગર લગાડવાથી વાળ ડ્રાય થઈ જાય છે અને વધારે ખરવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)