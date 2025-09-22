Prev
Best Oil for Hair: આમળા અને ભૃંગરાજ વાળ માટે અત્યંત ફાયદાકારક ગણાય છે. આજે તમને જણાવીએ હેર ગ્રોથ માટે આ બે તેલમાંથી કયું તેલ વધારે અસરદાર સાબિત થાય છે. 
 

Hair Oil: આમળા કે ભૃંગરાજ.. કયું તેલ લગાડવાથી વાળનો ગ્રોથ ઝડપથી થાય ?

Best Oil for Hair: દરેક યુવતી ઈચ્છે કે તેના વાળ લાંબા અને સુંદર હોય. પરંતુ ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં પણ હેર ગ્રોથ જોઈએ એવો થતો નથી. તેથી યુવતીઓ નેચરલ ઉપાયોની શોધમાં હોય છે જે વાળને લાંબા અને સુંદર બનાવે. આ કામ કરવા માટે આમળા અને ભૃંગરાજ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે આમળા અને ભ્રંગરાજ તેલ વાળને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી વાળનો ગ્રોથ પણ વધે છે. આમળા અને ભંગરાજ બંને તેલ વાળ માટે બેસ્ટ છે પરંતુ જો તમારા મનમાં પ્રશ્ન હોય કે વાળને ઝડપથી લાંબા કહ્યું તેલ કરે તો ચાલો તમને જણાવીએ આ બંને તેલના ગુણ અને ફાયદા વિશે. 

આમળાનું તેલ અને તેના ફાયદા 

આમળાનું તેલ વિટામિન સી અને એમિનો એસિડથી ભરપૂર હોય છે. આ તેલ વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે અને તૂટતા અટકાવે છે. આમળા વાળનો પ્રાકૃતિક રંગ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે અને સફેદ વાળ તેમજ ખંજવાળ અને ડેન્ડ્રફ જેવી સમસ્યાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આમળાના તેલનો નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી વાળ કાઢતા મજબૂત અને ચમકદાર થાય છે. આમળાના તેલને થોડું ગરમ કરીને માથાની ત્વચા પર લગાવી માલિશ કરવી જોઈએ તેનાથી બ્લડ ફ્લો સુધરે છે અને વાળના મૂળને પોષણ મળે છે. 

ભૃંગરાજનું તેલ અને તેના ફાયદા 

ભૃંગરાજના તેલની વાત કરીએ તો આયુર્વેદમાં આ તેલને વાળ માટે અમૃત ગણાવવામાં આવ્યું છે. ભૃંગરાજનું તેલ વાળને મજબૂત બનાવે છે અને બ્લડ ફ્લો વધારી વાળનો ગ્રોથ વધારે છે. તેમાં પ્રોટીન અને અન્ય પોષક તત્વો હોય છે જે વાળને ખરતા અને તૂટતા રોકે છે. ભૃંગરાજ તેલને પણ ગરમ કરીને માથા પર લગાડવું જોઈએ. તેલ માથા પર લગાડી 15 મિનિટ હળવા હાથે માલીશ કરી 30 મિનિટ તેલને રાખવું ત્યાર પછી શેમ્પુ કરી લેવું. 

વાળ માટે કયું તેલ સારું ?

ભૃંગરાજ અને આમળા બંને તેલમાં અલગ અલગ પોષક તત્વો હોય છે જે વાળને અલગ અલગ રીતે ફાયદો કરે છે. આમળા સ્કેલ્પ ને સુધારે છે તો ભૂંગરાજ હેર ફોલ ઘટાડી વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે. આ બંને તેલ તમે તમારી અનુકૂળતા અનુસાર હેર કે રૂટીનમાં સામેલ કરી શકો છો.

