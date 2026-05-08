/Hair Color: હેર કલર કરાવ્યા પછી આ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો કલર ટકશે લાંબો સમય

Hair Care After Hair Color: હેર કલર કરાવ્યા પછી લાંબો સમય કલર ટકતો નથી અને ફરીથી સફેદ વાળ દેખાવા લાગે છે.... આવી ફરિયાદ તમારી પણ છે તો આ જાણકારી તમારા માટે જ છે. એકવાર હેર કલર કરાવો પછી મહિનો ટચઅપ પણ ન કરાવવું પડે તેવો જોરદાર નુસખો આજે તમને જણાવીએ.
Hair Care After Hair Color: નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા જેટલી નોર્મલ વાત થઈ ગઈ છે એટલું જ નોર્મલ થઈ ગયું છે વાળમાં કલર કરાવવો. હેર કલર સમયે સમયે કરાવવો પડે છે. જો કે ગરમીના દિવસોમાં હેર કલરનું ટચઅપ વધારે કરાવવું પડે છે. પુરુષો અને મહિલાઓની ફરિયાદ હોય છે કે હેર કલર વધારે દિવસ ટકતો નથી. તો ચાલો આજે તમને એવી ટીપ્સ જણાવીએ જે આ ફરિયાદને દુર કરવામાં મદદ કરશે.
આજે તમને 5 હેર કેર ટીપ્સ વિશે જણાવીએ. આ હેર કેર ટીપ્સ ફોલો કરવાથી હેર કલર 30 દિવસ સુધી ઉતરશે નહીં. મોટાભાગે એવું થતું હોય કે આપણાથી અજાણતા કેટલીક ભુલ થઈ જતી હોય છે જેના કારણે હેર કલર ઉતરવા લાગે છે. અથવા તો હેર પર વધારે દિવસ સુધી રહેતો નથી. હેર કલર નીકળી જાય એટલે ફરીથી પાર્લર જઈ કલર કરાવવો પડે છે. પરંતુ જો તમારે હેર કલર કરાવવા વારંવાર પાર્લર ન જવું હોય તો આ ટીપ્સ ફોલો કરો. હેર કલર કરાવ્યા પછી આ ટીપ્સ ફોલો કરશો તો હેર કલર લાંબો સમય ટકશે.
હેર કલર દિવસો સુધી ટકે તે માટે શું કરવું ?
હેર કલર કરાવતાં પહેલા શેમ્પૂ કરવું
હેર કલર લાંબા સમય સુધી ટકે તે માટે હેર કલર કરાવતાં પહેલા વાળને શેમ્પુ કરી લેવા. જો વાળ તેલ વાળા કે મેલા હશે તો તેના પર કલર બરાબર ચડશે નહીં. અને કલર વધારે દિવસ સુધી ટકશે પણ નહીં. તેથી હેર કલર કરાવતા પહેલા શેમ્પુ કરી લેવું.
હેર કલર કરાવ્યા પછી તુરંત શેમ્પુ ન કરો
હેર કલર કરાવ્યા પછી તુરંત શેમ્પુ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. જો તમે ઘરે મહેંદી કે અન્ય હર્બલ કલર બનાવીને લગાવો છો તો ઓછામાં ઓછા ત્રણ દિવસ સુધી વાળને શેમ્પુ ન કરો. આમ કરવાથી હેર પર કલર બરાબર રીતે ચડશે. હેર કલર કે કલર માટે હર્બલ હેર માસ્ક લગાવ્યા પછી તુરંત શેમ્પુ કરવાથી કલર પહેલીવારમાં જ આછો થઈ જાય છે. તેથી વધુમાં વધુ ત્રણ દિવસ અને ઓછામાં ઓછો એક દિવસ વાળને શેમ્પુ ન કરો
હેર વોશ માટે ફિલ્ટર પાણી વાપરો
જો હેર કલર ઝડપથી ઉતરી જતો હોય તો વાળ ધોવા માટે ફિલ્ટરના પાણીનો ઉપયોગ કરો. નોર્મલ પાણીમાં ક્ષાર, ક્લોરીન સહિતના કેમિકલ હોય છે જે વાળને નુકસાન પણ કરી શકે છે અને તેના કારણે કલર પણ ઝડપથી ઉતરી જાય છે. હેર કલર કરેલા વાળમાં ફિલ્ટર પાણીનો ઉપયોગ કરશો તો વાળને નુકસાન પણ ઓછું થશે અને હેર કલર લાંબો સમય ટકશે.
ઠંડા પાણીથી હેર વોશ કરો
હેર કલર લાંબો સમય ટકે તે માટે વાળ ધોતી વખતે હંમેશા ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરો. ગરમ પાણી કે હુંફાળા પાણીથી વાળ પરથી કલર ઝડપથી ઉતરે છે. ખાસ કરીને વાળમાં કલર કરાવ્યો હોય ત્યારે ઠંડા પાણીનો જ ઉપયોગ કરવો. આ સિવાય પણ જ્યારે હેર વોશ કરો ત્યારે ઠંડુ પાણી જ વાપરો.
માઈલ્ડ શેમ્પુનો ઉપયોગ કરો
હેર કલર કરાવ્યા પછી હેર વોશ કરવા માટે હાર્શ કેમિકલ વાળા શેમ્પુનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. શેમ્પુ કલર પ્રોટેક્ટિવ હોય તો સૌથી સારું અન્યથા કોઈપણ માઈલ્ડ અને સલ્ફેટ ફ્રી શેમ્પુનો ઉપયોગ કરો. આવા શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરશો તો હેર કલર લાંબો સમય ટકશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)