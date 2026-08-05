/Hair Fall: ક્ષારવાળા પાણીના કારણે વાળ ખરે છે ? હાર્ડ વોટરથી વાળ ધોતા પહેલા આ કામ કરજો, વાળ ખરતા અટકશે

Hair Fall control Remedy: પાણીમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેના કારણે વાળ પર ખરાબ અસર થઈ શકે છે. પાણીનો ઉપયોગ પીવામાં કરતાં પહેલા તેને ફિલ્ટર કરી લેવામાં આવે છે. બાકી બધા જ કામ માટે ક્ષારવાળુ પાણી વપરાતું હોય છે. ક્ષારવાળુ પાણી આપણા વાળને ખરાબ કરી શકે છે. ક્ષારવાળા પાણીના કારણે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી શકે છે.
ક્ષારવાળા પાણીથી વાળને થતું નુકસાન
હાર્ડ વોટરમાં સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમ વધારે હોય છે. આ પાણીથી જ્યારે હેર વોશ કરવામાં આવે તો ઘણીવાર સ્કેલ્પ પર તેની એક લેયર જામી જાય છે જેના કારણે ડેંડ્રફ થઈ શકે છે અને વાળ વધારે ખરે છે. લાંબા સમય સુધી હાર્ડ વોટરથી હેર વોશ કરવામાં આવે તો માથામાં ટાલ પણ પડી શકે છે. એટલા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે જો ઘરમાં આવતા પાણીમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેને ઉપયોગમાં કઈ રીતે લેવું જોઈએ.
પાણીને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ઉકાળો
ઘણીવાર એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે વાળ ધોવા માટે ફિલ્ટરના પાણીનો ઉપયોગ કરો. એટલે કે પીવા માટે જે પાણી ફિલ્ટર કર્યું હોય તે યુઝ કરો. આમ કરવું દરેક માટે શક્ય નથી બનતું. એટલા માટે આ સમસ્યાનો તમને સરળ ઉપાય જણાવીએ. આ ઉપાય છે પાણીને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ઉકાળો.
જ્યારે પણ હેર વોશ કરવાના હોય ત્યારે જેટલું પાણી જોઈ તેમ હોય તેને મોટા તપેલામાં ભરી ઉકાળી દો. પાણીને બરાબર ઉકાળી ઠંડુ કરી લો અને પછી તેનો ઉપયોગ કરો. પાણીને ઉકાળવાથી તેમાં રહેલી અશુદ્ધીઓ ઓછી થઈ જાય છે ત્યારબાદ વાળ પર તેનો ઉપયોગ કરવો. જો તમારે સવારે હેર વોશ કરવા હોય તો રાત્રે પાણી ઉકાળી લો. જેથી સવાર સુધીમાં પાણી ઠંડુ થઈ જાય અને તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો.
વાળમાં તેલ લગાવો
આ સિવાય હાર્ડ વોટરના કારણે જો વાળ ડ્રાય થઈ ગયા હોય તો હેર વોશ કરતાં પહેલા વાળમાં સારી રીતે તેલ લગાવો. અને સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછા 2 દિવસ વાળમાં તેલ લગાવી મસાજ કરો. આ રીતે લગાવેલું તેલ 1 રાત માથામાં રહેવા દો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)