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  • /Hair Fall: ક્ષારવાળા પાણીના કારણે વાળ ખરે છે ? હાર્ડ વોટરથી વાળ ધોતા પહેલા આ કામ કરજો, વાળ ખરતા અટકશે

Hair Fall: ક્ષારવાળા પાણીના કારણે વાળ ખરે છે ? હાર્ડ વોટરથી વાળ ધોતા પહેલા આ કામ કરજો, વાળ ખરતા અટકશે

Hair Fall control Remedy: જો તમારા વિસ્તારના પાણીમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય તો આ પાણી તમારી સ્કિન અને વાળને નુકસાન કરી શકે છે. ખાસ કરીને ક્ષારવાળા પાણીથી વાળ ખરાબ થઈ જાય છે અને વધારે ખરે છે. આવું શા માટે થાય છે અને વાળને ખરતાં અટકાવવું શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:03 PM IST
Hair Fall: ક્ષારવાળા પાણીના કારણે વાળ ખરે છે ? હાર્ડ વોટરથી વાળ ધોતા પહેલા આ કામ કરજો, વાળ ખરતા અટકશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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