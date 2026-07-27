/Hair Fall Solution: શું તમારા વાળ વધારે ખરે છે ? તો શેમ્પૂમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી હેર વોશ કરો, ઓછા ખરશે વાળ

Hair Fall Solution: ચોમાસામાં વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી જાય અને સ્કેલ્પમાં પણ ખંજવાળ આવવા લાગે છે. આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે શેમ્પુમાં વિનેગર મિક્સ કરીને યુઝ કરી શકો છો. હેર વોશ કર્યા પછી જો બાથરૂમમાં વાળ જ વાળ દેખાતા હોય તો આ નુસખો ટ્રાય કરો. હેર ફોલ રોકવા માટેનો આ વાયરલ નુસખો છે.
હેર એક્સપર્ટ અનુસાર વાળ ખરતા અટકે તે માટે સ્કેલ્પની યોગ્ય સફાઈ જરૂરી છે. સ્કેલ્પ ક્લીન થાય તો જખરતા વાળ અટકે છે. અને તેના માટે આ ઘરેલુ ઉપાય પ્રચલિત છે.. એક્સપર્ટ અનુસાર વાઈટ વિનેગર યુઝ કરવાની સાથે હેર ફોલ અટકી જાય તેવું નથી પરંતુ વ્હાઇટ વિનેગરનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કેલ્પની સફાઈ સારી રીતે થાય છે, જેના કારણે વાળના મૂળ સુધી જરૂરી પોષણ જાય છે અને વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે. વિનેગર વાળના મૂળમાં રહેલી ગંદકીને અને વધારાના તેલને સાફ કરે છે, જેના કારણે વાળ પર પ્રાકૃતિક ચમક આવે છે અને ડ્રાયનેસ ઓછી થાય છે.
વિનેગરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ?
સ્કેલ્પમાં જામેલી ગંદકી વધારાનું તેલ અને પ્રોડક્ટ બિલ્ડઅપને હટાવવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. વિનેગરનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કેલ્પ સારી રીતે સાફ થાય છે અને વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે. પરંતુ વિનેગરને વધારે માત્રામાં કે પછી ડાયરેક્ટ વાળમાં લગાડવાનું ટાળવું જોઈએ. વિનેગરને શેમ્પુમાં મિક્સ કરીને લગાડી શકાય છે.
શેમ્પુમાં વિનેગર મિક્સ કરવાની રીત
શેમ્પુમાં વિનેગર મિક્સ કરવું હોય તો સૌથી પહેલા શેમ્પુને પાણીમાં ડાયલ્યૂટ કરવું અને તેમાં એક નાની ચમચી વાઈટ વિનેગર પણ મિક્સ કરી દેવું ત્યાર પછી આ શેમ્પુના પાણીથી હેર વોશ કરી લેવા. હેર એક્સપર્ટ જણાવે છે કે પહેલી વખત વાળમાં વિનેગર અપ્લાય કરતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ પણ કરી લેવો અને એ જાણી લેવું કે વિનેગરથી સ્કિનમાં ઇરિટેશન તો નથી થતું ને.
વાઈટ વિનેગરનો ઉપયોગ કેટલી વખત કરવો ?
હેર એક્સપર્ટ અનુસાર વાઇટ વિનેગરનો ઉપયોગ રોજ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. સપ્તાહમાં એક વખત કે પછી 10 દિવસમાં એકવાર શેમ્પુમાં વિનેગર મિક્સ કરીને હેર વોશ કરો. જોકે વિનેગરનો ઉપયોગ ઓઇલી સ્કેલ્પ હોય તે લોકોએ જ કરવો જોઈએ. ડ્રાય અને સેન્સીટીવ સ્કેલ્પ હોય તેમણે ડોક્ટર સાથે વાત કર્યા પછી જ વિનેગરનો ઉપયોગ કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)