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  • /Hair Fall Solution: શું તમારા વાળ વધારે ખરે છે ? તો શેમ્પૂમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી હેર વોશ કરો, ઓછા ખરશે વાળ

Hair Fall Solution: શું તમારા વાળ વધારે ખરે છે ? તો શેમ્પૂમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી હેર વોશ કરો, ઓછા ખરશે વાળ

Hair Fall Solution: શું તમે પણ હેર વોશ કરી લો પછી બાથરુમના ફ્લોર પર વાળ જ વાળ દેખાય છે ? જો હા તો હવેથી દર 7 દિવસે શેમ્પૂમાં વિનેગર ઉમેરી હેર વોશ કરવાનું શરુ કરો. શેમ્પૂમાં વિનેગર કેટલું એડ કરવું, હેર વોશ કેવી રીતે કરવા તે બધી જાણકારી પણ વિસ્તારપૂર્વક મેળવો. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:57 PM IST
Hair Fall Solution: શું તમારા વાળ વધારે ખરે છે ? તો શેમ્પૂમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી હેર વોશ કરો, ઓછા ખરશે વાળ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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