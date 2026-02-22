Hair Care Routine: વાળને ખરતા અટકાવવા અઠવાડિયામાં કેટલી વાર વાળમાં તેલ નાખવું અને કેટલી વાર હેશ વોશ કરવા જાણો
Hair Care Routine: જે રીતે સ્કિન કેર રુટીન ફોલો કરવાથી ત્વચાની સુંદરતા વધે છે તે રીતે હેર કેર રુટીન ફોલો કરવું પણ જરૂરી છે. ખાસ કરીને હવે ઉનાળો શરુ થશે. આ સમયે વાળની સફાઈ અને વાળને મળતા પોષણનું ધ્યાન ન રાખવામાં આવે તો વાળ ખરવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઉનાળામાં કેવું હેર કેર રુટીન ફોલો કરવાથી ખરતા વાળ અટકી શકે.
- વાળ પર ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો વાળ નિસ્તેજ, ડ્રાય થઈ જાય છે.
- આજે તમને જણાવીએ વાળને ખરતાં અટકાવવા માટે કેવું હેર કેર રુટીન ફોલો કરવું ?
- વધારે વાર હેર વોશ કરવાથી વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી શકે છે.
Hair Care Routine: ઉનાળામાં જેટલું ધ્યાન સ્કિન કેર પર આપવું જરૂરી છે એટલું જ ધ્યાન વાળ પર પણ આપવું જરૂરી છે. જો ઉનાળામાં વાળની સફાઈ અને વાળને મળતા પોષણ પર ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો વાળ નિસ્તેજ, ડ્રાય થઈ જાય છે અને વધારે પ્રમાણમાં ખરવા લાગે છે. અત્યારે પણ મોટાભાગની યુવતીઓને વાળ ખરતાં હોવાની સમસ્યા હોય છે તેવામાં હેર કેર રુટીન ફોલો ન કરવામાં આવે તો વાળ વધારે ખરવા લાગે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવી દઈએ વાળને ખરતાં અટકાવવા માટે કેવું હેર કેર રુટીન ફોલો કરવું જોઈએ.
ઉનાળામાં વાળ ખરવાનું કારણ
ઉનાળામાં તડકા અને ગરમીના કારણે વાળ ખરવા લાગે છે. તડકાના કારણે સ્કેલ્પનું મોઈશ્ચર છીનવાઈ જાય છે, આ સમયે વધારે પરસેવો પણ થયો હોય છે જેના કારણે સ્કેલ્પના રોમછિદ્રો બંધ થઈ જાય છે. ગરમીના દિવસોમાં વધારે પ્રમાણમાં તેલ નાખવાથી પણ વાળ ખરાબ થાય છે અને વારંવાર વાળ ધોવાથી પણ વાળ નબળા પડી તુટવા લાગે છે. એટલા માટે જ ઉનાળામાં વાળમાં તેલ ક્યારે નાખવું અને વાળ કેટલીવાર ધોવા એ જાણવું જરૂરી છે. ચાલો તમને જણાવીએ ઉનાળામાં વાળમાં તેલ કેવી રીતે અને કેટલી વાર નાખવું અને હેર વોશ કેટલીવાર કરવા.
ઉનાળામાં વાળમાં તેલ કેટલીવાર નાખવું ?
વાળમાં તેલ નાખવું જરૂરી હોય છે. વાળમાં તેલ લગાવી મસાજ કરવાથી વાળ લાંબા, કાળા થાય છે અને વાળ ખરવાની સમસ્યા દુર થાય છે. કારણ કે હેર ઓઈલિંગથી વાળને જરૂરી પોષણ મળે છે. તેલ નાખી મસાજ કરવાથી માથામાં બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે. પ્રદૂષણ, ધૂળ, તડકાના કારણે વાળ પોતાનું મોઈશ્ચર ગુમાવે છે. વાળમાં તેલ નાખવાથી વાળમાં મોઈશ્ચર લોક થાય છે જેના કારણે વાળ બેજાન અને રુક્ષ નથી રહેતા.
સપ્તાહમાં કેટલીવાર વાળમાં તેલ નાખવું ?
વાળમાં કેટલીવાર તેલ લગાડવું તે વાતનો આધાર વાળના પ્રકાર પર છે. જે લોકોના વાળ ઓઈલી હોય તેમણે ઉનાળામાં 10 દિવસે 1 વાર વાળમાં તેલ લગાડવું જોઈએ. જે લોકોના વાળ અને સ્કેલ્પ ડ્રાય હોય તેમણે સપ્તાહમાં 2 થી 3 વખત વાળના મૂળમાં સારી રીતે તેલ લગાડી મસાજ કરવી. તેલ લગાડવાની બેસ્ટ રીત છે કે તમે રાત્રે વાળમાં તેલ લગાડો અને બીજા દિવસે સવારે હેર વોશ કરી લો. વાળમાં વધારે દિવસો સુધી તેલ લગાવી રાખવું નહીં. તેનાથી વાળમાં ગંદકી ચોંટે છે.
સપ્તાહમાં કેટલીવાર હેર વોશ કરવા ?
હેર વોશ કરવાનું રુટીન પણ વાળના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. જે લોકોનો સ્કેલ્પ ઓઈલી હોય તેમના વાળ પરસેવાના કારણે એક દિવસમાં પણ ચીપચીપા થઈ જાય છે તેથી તેમણે સપ્તાહમાં 3 થી 4 વાર હેર વોશ કરવાની જરૂર પડે છે. વાળ વધારે ડ્રાય કે વધારે ઓઈલી ન હોય તેમણે સપ્તાહમાં 2 વાર હેર વોશ કરવા અને જેમના વાળ કર્લી અને ફ્રીઝી હોય તેમણે સપ્તાહમાં 1 વાર જ હેર વોશ કરવા. તેનાથી વધારે વાર હેર વોશ કરવાથી વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધી શકે છે.
