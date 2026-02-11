Prev
Hair Regrowth: ટાલ પર વાળ ઉગાડવામાં મદદ કરી શકે છે આ ચાઈનીઝ જડીબુટ્ટી, રિસર્ચમાં સામે આવ્યા ચમત્કારી ફાયદા

Hair Regrowth: ખરતા વાળના કારણે માથામાં પડેલી ટાલમાં જો ફરીથી વાળ ઉગાડવા હોય તો તેના માટે ચાઈનીઝ જડીબુટ્ટી પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આ વાત એક રિસર્ચ પછી સામે આવી છે જેના કારણે પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ નામ રાતોરાત ચર્ચામાં આવ્યું છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ વાળના રિગ્રોથમાં પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ જડીબુટ્ટી કેવી રીતે ફાયદો કરે છે અને સામાન્ય લોકો તેનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:41 AM IST

Hair Regrowth: માથાના વાળ વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસને પણ અસર કરે છે. વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થવા લાગે કે પછી નાની ઉંમરમાં વાળ ખરવા લાગે તો તેનાથી ફક્ત દેખાવ જ નહીં આત્મવિશ્વાસને પણ અસર થાય છે. એટલા માટે જ વાળ ખરતાં અટકે અને સફેદ ન થાય તે માટેના અલગ અલગ ઉપાયો લોકો ટ્રાય કરી લેતા હોય છે. લોકો એવી વસ્તુ વિશે જાણવા માંગતા હોય છે જે તેમના માથા પર ફરીથી વાળ ઉગાડી શકે. તેથી જ આ મામલે એક રિસર્ચ પણ કરવામાં આવી અને તેમાં એક ઉપયોગી જાણકારી સામે આવી છે. 

આધુનિક ઉપચાર પદ્ધતિ પહેલા પણ લોકોની સમસ્યાઓની સારવાર થતી હતી. તે સમયે સારવાર માટે અલગ અલગ જડીબુટ્ટીઓની મદદ લેવામાં આવતી. આવી જ એક જડીબુટ્ટી છે પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ જે રાતોરાત ચર્ચામાં આવી છે. આ ચર્ચાનું કારણ છે કે એક રિસર્ચ પછી એવું જાણવા મળ્યું છે કે વર્ષોથી ચાઈનીઝ ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં લેવાતી પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ વાળના રિગ્રોથમાં મહત્વપૂર્ણ ભુમિકા ભજવી શકે છે. 

પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ કેવી રીતે કરે ફાયદો ?

રિસર્ચમાં એવું સામે આવ્યું છે કે પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ ખરતા વાળની સમસ્યાના મૂળ પર કામ કરે છે. એટલે કે આ જડીબુટ્ટી એક સાથે વાળની ઘણી સમસ્યાનું નિવારણ કરી નવા વાળ ઉગવાની પ્રોસેસમાં સપોર્ટ કરે છે. રિસર્ચ અનુસાર પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ વાળ ખરવાનું કારણ બનતા હોર્મોનને કંટ્રોલ કરવાથી ફોલીકલ હેલ્થને બુસ્ટ કરે છે. વાળના મૂળમાં બ્લડ સર્કુલેશન સુધારે છે. અને નવા વાળ ઉગવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી કરી શકે છે. 

મહિલાઓમા અને પુરુષોમાં વાળ ખરવાની પેટર્ન લગભગ એક સમાન જોવા મળે છે. વાળ ખરવાની આ પેટર્નથી દુનિયાભરમાં લાખો લોકો પ્રભાવિત થાય છે. પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ એવી જડીબુટ્ટી છે જે ખરતા વાળ સહિત વાળની અન્ય સમસ્યા પર આડઅસર વિના કામ કરી શકે છે. 

વાળને ડેમેજ કરતા હોર્મોનની એક્ટિવિટી ઘટાડે

જેમકે રિસર્ચ અનુસાર પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ વાળને ડેમેજ કરતા હોર્મોનની એક્ટિવિટી ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ ફોલિકલ સેલ્સને થતા નુકસાન અને સેલને કાયમી રીતે ડેમેજ થતા અટકાવી શકે છે. સાથે જ તેના કેટલાક તત્વો વાળના મૂળને ફરીથી એક્ટિવ કરવામાં મદદ કરે છે જેના કારણે ટાલમાં વાળ ઉગી શકે છે એટલે કે વાળનો રિગ્રોથ થાય છે. પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ ઓક્સીજન અને ન્યૂટ્રિએન્ટસ સપ્લાયને સુધારી શકે છે. 

આ રિસર્ચ રિપોર્ટ અનુસાર પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમની ખાસિયતો સામે આવી છે. જેમાં એવા સંકેત જોવા મળ્યા છે કે જે વાળની અટકેલી ગ્રોથ એક્ટિવિટીને ફરીથી શરુ કરવામાં મદદ કરે છે.  પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ એકસાથે ઘણી હેર ગ્રોથ એક્ટિવિટીને એક્ટિવ કરે છે. તેના પરથી કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ચાઈનીઝ જડીબુટ્ટી વાળાના સારા રિગ્રોથમાં મદદ કરી શકે છે. 

ચાઈનીઝ જડીબુટ્ટી પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ 

વર્ષોથી ચાઈનીઝ ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં લેવાતી જડીબુટ્ટી પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ તેને અન્ય વસ્તુથી અલગ એટલા માટે બનાવે છે કે અન્ય પદ્ધતિઓમાં વાળ સંબંધિત એક કે બે સમસ્યાને ટારગેટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ વાળની અલગ અલગ સમસ્યાનું નિવારણ લાવી શકે છે. જો કે તેનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા તેની યોગ્ય પદ્ધતિ અને પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું જરૂરી છે. જે સ્ટેપ સેફ્ટી અને પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમની અસરકારકતાને ઈફેક્ટ કરે છે. જો કે રિસર્ચ બાદ એવું પણ સામે આવ્યું છે કે હજું આ મામલે વધારે રિસર્ચની જરૂર છે જેથી પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમના ડોઝ, રેન્જ અને લાંબા સમયના ઉપયોગ દરમિયાન તેની સેફ્ટી વિશે વધુ જાણકારી મળી શકે. 

પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમના ઉપયોગની રીત

પોલીગોનમ મલ્ટીફ્લોરમ વાળના રોમમાં એવા હોર્મનને સક્રિય કરે છે જે વાળના વિકાસમાં મદદ કરે છે. ખરતા વાળ સાથે આ જડીબુટ્ટી સમય પહેલા સફેદ થતા વાળના ઈલાજમાં પણ પ્રભાવી ગણાય છે. આ જડીબુટ્ટી અર્ક તરીકે, ટોનિક તરીકે અને વાળ ધોવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

