Hair Growth: ખરેલા વાળની જગ્યાએ ઉગવા લાગશે વાળ, આ રીતે નાળિયેર તેલનો કરજો ઉપયોગ

Hair Growth: નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ ખાસ વસ્તુઓ સાથે કરવાથી ઘણી હેર પ્રોબ્લેમથી મુક્તિ મળી શકે છે. હેર પ્રોબ્લેમમાં ટેન્શન ત્યારે વધી જાય છે જ્યારે વાળ ખરે પછી તેની જગ્યાએ નવા વાળ ઉગવાનું બંધ થઈ જાય. આ સ્થિતિમાં થોડા સમયમાં માથામાં ટાલ દેખાવા લાગે છે. આ સમસ્યાથી બચવું હોય તો આજથી જ નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ આ રીતે કરવાનું શરુ કરી દો.
Hair Growth: નાળિયેર તેલ ત્વચા અને વાળ માટે ફાયદાકારક છે. નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ ખાસ રીતે કરો તો વાળની સમસ્યાથી છુટકારો મળી શકે છે. આજે તમને નાળિયેર તેલને કઈ વસ્તુ સાથે મિક્સ કરીને લગાડવાથી વધારે ફાયદો થાય તે જણાવીએ. આજના સમયમાં ખરતા વાળ સૌથી મોટી સમસ્યા છે. ખરતા વાળની જગ્યાએ નવા વાળ ઉગી જતા હોય ત્યાં સુધી તો સમસ્યા થતી નથી. પરંતુ જ્યારે ખરતા વાળની જગ્યાએ નવા વાળ ન ઉગે એટલે કે વાળનો રીગ્રોથ ન થાય તો સમસ્યા થાય છે.
નાળિયેર તેલ હેર રીગ્રોથ બુસ્ટ કરી શકે છે. જો તમે નાળિયેર તેલમાં યોગ્ય વસ્તુ ઉમેરી વાળમાં લગાડો છો તો તેનાથી જાદૂઈ ફાયદા જોવા મળી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વાળનો ગ્રોથ ડબલ કરવા માટે નાળિયેર તેલમાં કઈ વસ્તુઓ ઉમેરી માથામાં લગાડવું જોઈએ.
ચોખાનું પાણી અને નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલ ચોખાના પાણીમાં ઉમેરી વાળમાં લગાડી શકાય છે. તેનાથી વાળની લંબાઈ વધી શકે છે. સાથે જ વાળ ઘાટ દેખાય છે. આ પાણી બનાવવા માટે ચોખાને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો અથવા ચોખા પકાવેલું પાણી ફેંકવાને બદલે તેનો ઉપયોગ કરો. ચોખાના પાણીમાં નાળિયેર તેલ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો. તેનાથી વાળનો ગ્રોથ વધશે અને ડ્રાઈ હેરની સમસ્યાથી છુટકારો મળશે.
નાળિયેર તેલ અને ડુંગળીનો રસ
ડુંગળીનો રસ કાઢી તેમાં નાળિયેર તેલ મિક્સ કરી માથામાં લગાડો. આ બંને વસ્તુનું કોમ્બિનેશન ખોપડીમાં ફરીથી વાળ ઉગાડવામાં મદદ કરશે. તેના માટે ડુંગળીની છાલ કાઢી તેની પેસ્ટ બનાવો અને પછી કપડા વડે ડુંગળીનો રસ અલગ કરી લો. આ રસમાં નાળિયેર તેલ મિક્સ કરી સ્કેલ્પમાં લગાડો.
મેથી અને નાળિયેરનું તેલ
નાળિયેર તેલમાં મેથી દાણાની પેસ્ટ ઉમેરી વાળમાં લગાડવાથી વાળ સિલ્કી, સ્મુથ અને શાઈની દેખાય છે. તેના માટે મેથી દાણાને પીસી તેને પાણીમાં પલાળી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટમાં નાળિયેર તેલ મિક્સ કરી લગાડો.
કલોંજી અને નાળિયેર તેલ
જો તમે કલૌંજીના બીજમાં નાળિયેર તેલ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડો છો તો વાળની એક નહીં બે સમસ્યાથી છુટકારો મળશે. કલૌંજી અને નાળિયેર તેલ લગાડવાથી વાળ સફેદ થવાની સમસ્યાથી છુટકારો મળશે અને વાળ ખરતાં પણ અટકશે. તેના માટે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. કલોંજીના બીજને નાળિયેર તેલમાં ઉમેરી ઉકાળો અને પછી તેલને ઠંડુ કરી ગાળી લો. આ તેલ નિયમિત વાળમાં લગાડો.
