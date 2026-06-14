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Hair Care: ભીના વાળમાં કલાકો સુધી ટુવાલ બાંધી રાખવાથી થતી ગંભીર સમસ્યાઓ વિશે જાણો

Hair Care Tips: મોટાભાગની યુવતીઓ વાળ ધોયા પછી માથા પર કલાકો સુધી ટુવાલ બાંધી રાખે છે. ઘરના મોટાભાગના કામ પતાવી લીધા પછી માથા પરથી ટુવાલ કાઢવાની આદત તમને પણ હોય તો જાણી લો કે તમે તમારા વાળ અને સ્કેલ્પને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:40 PM IST
Hair Care: ભીના વાળમાં કલાકો સુધી ટુવાલ બાંધી રાખવાથી થતી ગંભીર સમસ્યાઓ વિશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Hair Care: ભીના વાળમાં કલાકો સુધી ટુવાલ બાંધી રાખવાથી થતી ગંભીર સમસ્યાઓ વિશે જાણો
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