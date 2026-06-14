/Hair Care: ભીના વાળમાં કલાકો સુધી ટુવાલ બાંધી રાખવાથી થતી ગંભીર સમસ્યાઓ વિશે જાણો

Hair Care Tips: વાળ સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ થવાનું કારણ યુવતીઓની પોતાની જ ખરાબ આદતો હોય છે. જેમાંથી એક ખરાબ આદત છે વાળ ધોયા પછી કલાકો સુધી વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખવો. ઘણી યુવતીઓ આવી ભૂલ કરતી હોય છે. વાળ ધોયા પછી ભીના વાળમાં ટુવાલ ટાઈટ બાંધી દેવામાં આવે છે અને પછી વાળ કોરા ન થાય ત્યાં સુધી ટુવાલ બાંધી રાખવામાં આવે છે. આ ભૂલના કારણે વાળને અને સ્કેલ્પને ગંભીર નુકસાન થાય છે. જો તમને આ અંગે જાણકારી ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ.
આપણી કેટલીક ખરાબ આદતો સ્કિન અને વાળના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરી શકે છે. આવી જ ખરાબ આદતમાંથી એક આદત છે ભીના વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખવો. વાળ ધોયા પછી થોડી મિનિટ માટે વાળમાં ટુવાલ રાખવો જેથી વધારાનું પાણી નીકળી જાય. પરંતુ વાળમાં ટુવાલ બાંધીને ઘરના મોટાભાગના કામ પતાવી લેવા અને વાળ સુકાય પછી ટુવાલ કાઢવો સ્કેલ્પના સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. આવું એટલા માટે કે વાળ જ્યારે ભીના હોય ત્યારે તેના મૂળ એકદમ નબળા અને નાજુક હોય છે. આ સમયે વજનદાર ટુવાલ વાળમાં બાંધી રાખવાથી વાળના મૂળ નબળા પડી જાય છે અને વાળ ખરવા લાગે છે. આ સિવાય સ્કેલ્પને પણ ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે.. આ નુકસાન કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખવાના નુકસાન
વાળ ધોયા પછી કલાકો સુધી માથામાં ટુવાલ બાંધી રાખવામાં આવે તો નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના નુકસાન થઈ શકે છે.
ફંગલ ઇન્ફેક્શન
જો તમે ભીના વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખો છો તો તેના કારણે સ્કેલ્પમાં ફંગલ ઇન્ફેક્શન થવાનું જોખમ વધી જાય છે. ભીના વાળ બાંધી રાખવાના કારણે સ્કેલ્પ કલાકો સુધી ભેજવાળો રહે છે જેના કારણે ખંજવાળ આવવી, ખોડો થઈ જવો અને ઇન્ફેક્શન થવાનું રિસ્ક વધી જાય છે.
વાળ ખરવા લાગે છે
વાળને શેમ્પુ કરો ત્યારે વાળના મૂળ નાજુક થઈ ગયા હોય છે. આવા સમયે વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખવાથી વાળના મૂળ વધારે ખેંચાય છે અને ધીરે ધીરે વાળ વધારે પ્રમાણમાં તૂટવા લાગે છે. જે લોકો લાંબા સમય સુધી વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખે છે તેમના વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરતા હોય છે. આ આદતના કારણે વાળ ધીરે ધીરે પાતળા થઈ જાય છે.
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માથામાંથી વાસ આવવી
જે લોકો માથા પર કલાકો સુધી ટુવાલ બાંધી રાખે છે તેમને સ્કેલ્પમાંથી વાસ આવવાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. ભેજના કારણે માથાની ચામડીમાં ફંગસ થઈ જાય છે અને તેના કારણે વાસ આવે છે.
ડેન્ડ્રફ થવો
વાળ ધોયા પછી કલાકો સુધી માથામાં ટુવાલ બાંધી રાખવાથી ડેન્ડ્રફ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. ભીના વાળમાં ટુવાલ બાંધી રાખવાની આદત ડેન્ડ્રફને આમંત્રણ આપે છે. જો તમે પણ આવી ભૂલ કરી રહ્યા હોય તો આજથી આદત સુધારી લેજો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)