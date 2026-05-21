/Multani Mitti: વાળમાંથી પરસેવાની વાસ અને ચીકાશ દુર કરવા આ રીતે મુલતાની માટીથી કરો હેર વોશ

Multani Mitti Hair Wash Benefits: ત્વચાની સુંદરતા વધારવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી મુલતાની માટીથી ઉનાળામાં વાળ ધોવાથી પરસેવાની વાસ અને પરસેવાના કારણે માથામાં વધેલી ચીકાશથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ મુલતાની માટીથી ઉનાળામાં વાળ કેવી રીતે ધોઈ શકાય ?
Multani Mitti Hair Wash Benefits: ઉનાળામાં પરસેવાના કારણે વાળ ઝડપથી ચીકણા થઈ જાય છે અને વાળમાંથી વાસ પણ આવવા લાગે છે. વાળ સંબંધિત આ સમસ્યાનો ઉકેલ શેમ્પુ કે અન્ય હેર કેર પ્રોડક્ટથી લાવવાને બદલે તમે નેચરલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરો તો તેનાથી આડઅસર વિના સારું રિઝલ્ટ મળે. જો તમે ન જાણતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે વાળ સંબંધિત સમસ્યા દૂર કરવા માટે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. મુલતાની માટી અલગ અલગ પ્રકારના મિનરલ્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. વાળ ધોવા માટે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. જો તમે આજ સુધી મુલતાની માટીનો ઉપયોગ વાળ ધોવા માટે નથી કર્યો તો ચાલો તમને જણાવીએ કે વાળ મુલતાની માટીથી કેવી રીતે ધોઈ શકાય અને વાળ પર મુલતાની માટે લગાડવાથી કેટલા ફાયદા થઈ શકે છે.
મુલતાની માટીથી વાળ ધોવાની રીત
સૌથી પહેલા વાળની લંબાઈ પ્રમાણે એક વાટકીમાં મુલતાની માટી લેવી. તેમાં દહીં, એલોવેરા જેલ સારી રીતે મિક્સ કરો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણને વાળના મૂળમાં અને વાળમાં સારી રીતે લગાવો. 10 થી 15 મિનિટ પછી વાળને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. ત્યાર પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરી વાળને એક વખત વોશ કરી લો. વાળને આ રીતે મુલતાની માટીથી ધોવાથી નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફાયદા થાય છે.
આ પણ વાંચો: પપૈયાની પેસ્ટમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી ફેસ પર લગાડો
વાળમાં મુલતાની માટી લગાડવાના ફાયદા
1. ઉનાળા દરમિયાન વાળમાં વધારે પ્રમાણમાં પરસેવો થાય છે. આ પરસેવાના કારણે વાળમાંથી વિચિત્ર ગંધ આવવા લાગે છે.. જો મુલતાની માટીનો ઉપયોગ વાળ ધોવા માટે કરવામાં આવે તો આ ગંધ દૂર થઈ જાય છે.
2. મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કેલ્પ બરાબર સાફ થાય છે અને વાળના મૂળને જરૂરી પોષણ મળે છે. મુલતાની માટી લગાડવાથી વાળ વધારે સ્વસ્થ અને ચમકદાર દેખાય છે..
3. મુલતાની માટીથી વાળ ધોવામાં આવે તો રક્ત સંચાર સુધરે છે. મુલતાની માટી વાળના મૂળને પોષણ અને પોષક તત્વ આપે છે જેના કારણે વાળનો ગ્રોથ વધે છે અને ખરતા વાળ અટકે છે.
4. મુલતાની માટીનો ઉપયોગ કરવાથી બેજાન અને રુક્ષ દેખાતા વાળ સોફ્ટ અને શાઈની થઈ જાય છે. કારણ કે મુલતાની માટી વાળને ડીપ કન્ડિશનિંગ કર્યા જેવી ઈફેક્ટ આપે છે.
5. ઉનાળામાં ઘણા લોકોના વાળ એકદમ ડ્રાય થઈ જાય છે તેમના માટે મુલતાની માટી વરદાન છે. મુલતાની માટીથી વાળ ધોવાથી હાઇડ્રેશન અને પોષણ મળે છે. જેના કારણે વાળ એકદમ સોફ્ટ અને મુલાયમ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)