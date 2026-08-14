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Hair Wash: શું ખરેખર RO ના પાણીથી હેર વોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ?

Hair Wash With RO Water: આરઓના પાણીથી હેર વોશ કરવાના ફાયદા સંબંધિત વાતો તમે પણ સાંભળી હશે. આજે જાણીએ ખરેખર આરઓના પાણીથી હેર વોશ કરવા ફાયદાકારક છે કે નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:01 PM IST
Hair Wash: શું ખરેખર RO ના પાણીથી હેર વોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Hair Wash: શું ખરેખર RO ના પાણીથી હેર વોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ?
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