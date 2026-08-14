/Hair Wash: શું ખરેખર RO ના પાણીથી હેર વોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ?

Hair Wash With RO Water: હાર્ડ વોટરના કારણે વાળ ખરતા હોય તો આરઓના પાણીથી હેર વોશ કરવાનું શરુ કરો. આવી સલાહ તમને પણ ક્યારેક તો સાંભળવા મળી જ હશે. તો પછી તમારા મનમાં પણ પ્રશ્ન તો થયો જ હશે કે ખરેખર આરઓના પાણીથી હેરવોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ? તો ચાલો આજે આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ શું છે તેના વિશે જાણકારી મેળવીએ.
આરઓનું પાણી
આરઓનું પાણી એટલે કે રિવર્સ ઓસ્મોસિસ ટેકનિકથી શુદ્ધ કરેલું પાણી. પાણીને શુદ્ધ કરવાની આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પાણીમાં રહેલા બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ટીડીએસ અને હાનિકારક રસાયણો હટાવી દેવામાં આવે છે. તેથી આ પાણી પીવા લાયક શુદ્ધ થઈ જાય છે.
ખરતા વાળની સમસ્યા
વાળ ખરવાની સમસ્યા પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર હોય છે. ફક્ત હાર્ડ વોટરના કારણે વાળ ખરતાં હોય એવું નથી. વાળ ખરવાનું કારણ વિટામિન અને મિનરલ્સની ખામી, શરીરમાં પ્રોટીનની ખામી કે પછી મેડિકલ સમસ્યાના કારણે પણ વાળ ખરે છે.
RO ના પાણીથી વાળ ખરતાં અટકી જાય ?
હવે વાત કરીએ આરઓનું પાણી અને ખરતા વાળની સમસ્યા વિશે તો જો વાળ ખરવા પાછળ હાર્ડ વોટર સિવાયના કારણો જવાબદાર હોય તો પછી આરઓના પાણીથી હેર વોશ કરવાથી કોઈ ફાયદો થશે નહીં. હા આર ઓ વોટર શુદ્ધ હોય છે તેથી વાળની ક્વોલિટી સુધરી શકે છે. પણ તેનાથી વાળ ખરવાનું બંધ થઈ જાય એવું શક્ય નથી. તેમ ડર્મેટોલિસ્ટનું માનવું છે.
RO ના પાણીથી વાળ ધોવાથી થતા અન્ય લાભ
આરઓના પાણીથી જો તમે હેર વોશ કરો છો તેનાથી વાળમાં સ્મુધનેસ આવે છે એટલે કે વાળનું ટેક્સચર સુધરી શકે છે. વાળની બહારની ક્વોલિટીમાં ફાયદો જોવા મળી શકે છે. પરંતુ હેર ફોલ અટકી જાય એવું મોટાભાગે શક્ય નથી.
ખરતા વાળને અટકાવવા શું કરવું ?
ડર્મેટોલોજિસ્ટના જણાવ્યા અનુાસર વધારે પ્રમાણમાં હેર ફોલ થતો હોય તો માત્ર પાણીને જવાબદાર ન ગણો. વાળને ખરતાં અટકાવવા હોય તો હેલ્ધી ડાયટ લો, ફ્રુટ્સ ખાવ, આહારમાં પ્રોટીન વધારો, સારી ઊંઘ કરો અને હેર કેર રુટીન બનાવી તેને ફોલો કરો. વાળ ખરવાનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ડોક્ટરની મદદ લો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)