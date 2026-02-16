Prev
Hair Wash Tips: શેમ્પૂ છોડો વાળ ધોવા માટે આ 5 વસ્તુનો ઉપયોગ કરો, વાળ સંબંધિત સમસ્યાઓનું નામોનિશાન નહીં રહે

Hair Wash Tips: યુવતીઓ સપ્તાહમાં 2 કે 3 વખત હેર વોશ કરે છે તો યુવકો રોજ હેર વોશ કરતાં હોય છે. હેર વોશ માટે લોકો શેમ્પૂ કે સાબુનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ થોડા સમય માટે જો તમે શેમ્પૂને બદલે અહીં દર્શાવેલી 5 વસ્તુઓથી હેર વોશ કરવાનું શરુ કરશો તો તમને ચોંકાવનારું પરિવર્તન વાળમાં જોવા મળી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કઈ 5 વસ્તુઓ શેમ્પૂનો બેસ્ટ નેચરલ વિકલ્પ છે. જે વાળની સમસ્યાઓ દુર કરી સુંદરતા વધારે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:20 PM IST
Hair Wash Tips: ખરતા વાળ, વાળમાં ડેંડ્રફ, સફેદ થતા વાળ, ડ્રાય હેર... આ હેર પ્રોબ્લેમ આજના સમયમાં અડધી આબાદીને નડતી સમસ્યાઓ છે. વાળ દિવસને દિવસે ખરાબ થઈ રહ્યા હોય તેની પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. વાળ ડેમેજ થતા જણાય ત્યારે તેને રીપેર કરવા માટે લોકો અલગ અલગ પ્રકારના શેમ્પૂ અને કંડિશનર યુઝ કરવા લાગે છે. પરંતુ તેમ છતાં સમસ્યા સાવ દુર થતી નથી. જો તમે વાળની સુંદરતા વધારવા અને વાળની સમસ્યા દુર કરવા અલગ અલગ નુસખા અજમાવી ચુક્યા છો અને તમને કોઈ રિઝલ્ટ મળતું નથી તો એકવાર  શેમ્પને બદલે આ વસ્તુઓથી વાળ ધોવાનું શરુ કરો. 

થોડા સમય માટે વાળમાં કોઈપણ પ્રકારની કેમિકલયુક્ત વસ્તુઓ યુઝ કરવાનું બંધ કરી નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો. તેમાં સૌથી પહેલા શેમ્પૂ આવે છે. શેમ્પૂને બદલે જો તમે વાળ ધોવા માટે રીઠા, શિકાકાઈ, આમળા સહિતની 5 વસ્તુઓનો યુઝ કરશો તો વાળને ફાયદો થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ વાળને સોફ્ટ, શાઈની અને કાળા કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. વર્ષો પહેલા જ્યારે શેમ્પૂ હતા જ નહીં ત્યારે હેર વોશ કરવા માટે આવી નેચરલ વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવતો. તો ચાલો ફરી એકવાર યાદ કરીએ એવી વસ્તુઓને જે નેચરલી વાળને સાફ કરે છે અને વાળની સુંદરતા વધારવામાં મદદ કરે છે. 

વાળ ધોવા માટેની નેચરલ વસ્તુઓ

અરીઠા

અરીઠા શ્રેષ્ઠ જડીબુટ્ટી છે. અરીઠા જેને રીઠા પણ કહેવામાં આવે છે તે વાળને સ્વસ્થ અને મજબૂત બનાવે છે. રીઠાથી વાળ ધોવાથી વાળ મુલાયમ, ચમકદાર અને લાંબા થાય છે. પ્રાચીન સમયથી વાળ ધોવા માટે અરીઠાનો ઉપયોગ થતો આવે છે. રીઠાથી વાળ ધોવા માટે એક બાઉલ પાણીમાં થોડા અરીઠાને રાત્રે પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે રીઠાના બીને પાણીમાં સારી રીતે મસળો. તમે જોશો કે રીઠાનું પાણી શેમ્પૂ જેવું થવા લાગ્યું છે. ત્યારબાદ અરીઠાની છાલ અને બી કાઢી પાણીનો ઉપયોગ વાળ ધોવા માટે કરો. 

શિકાકાઈ અને આમળા

શિકાકાઈ, આમળા અને રીઠાનું કોમ્બિનેશન પણ વાળ ધોવા માટે બેસ્ટ છે. આ ત્રણેય વસ્તુઓ વાળને મૂળમાંથી સારી રીતે સાફ કરશે અને વાળને કાળા રાખવામાં મદદ પણ કરશે. આ નેચરલ શેમ્પૂ વાળને ડીપ ક્લિન કરવામાં મદદ કરે છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે એક કપ પાણીમાં રાત્રે શિકાકાઈ, અરીઠા અને આમળાનો પાવડર સમાન માત્રામાં પલાળી દો. સવારે આ મિશ્રણમાં થોડું પાણી ઉમેરી તૈયાર પાણીનો ઉપયોગ શેમ્પૂની જેમ કરો. 

ચણાનો લોટ

તમે એવું માનતા હોય કે ચણાનો લોટ ફક્ત સ્કિન કેરમાં યુઝ થાય છે તો એવું નથી. ચણાના લોટનો ઉપયોગ તમે હેર વોશ કરવા માટે પણ કરી શકો છો. ચણાના લોટમાં ક્લીનિંગ ગુણ હોય છે જે સ્કિનની જેમ વાળને પણ સાફ કરી ચમકાવી શકે છે. ચણાના લોટથી વાળ ધોવા હોય તો ચણાના લોટમાં દહીં ઉમેરી મિશ્રણ તૈયાર કરો અને પછી ભીના વાળમાં આ મિશ્રણ લગાડી શેમ્પૂની જેમ જ મસાજ કરી હેર વોશ કરો. ચણાના લોટથી સ્કેલ્પ સાફ થશે અને વાળ મજબૂત થશે. 

મુલતાની માટી

વાળ ધોવા માટે મુલતાની માટીનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. દાદી-નાનીના સમયથી આ રીત ફેમસ છે. વાળ ધોવા માટે થોડી મુલતાની માટી લઈ તેને પાણીમાં પલાળી રાખો. 10 મિનિટ માટી પલળે પછી વાળના મૂળથી લઈ લંબાઈ સુધી મુલતાની માટીનું મિશ્રણ વાળમાં લગાડો અને 20 મિનિટ રાખો. ત્યારબાદ નોર્મલ પાણીથી હેર વોશ કરી લો. આ નુસખો એવા લોકો માટે કામનો છે જેમના વાળ ઓઈલી હોય. 

નાળિયેરનું દૂધ

જે લોકોના વાળ એકદમ ડ્રાય અને રફ હોય તેમણે વાળ ધોવા માટે નાળિયેરના દૂધનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નાળિયેરનું દૂધ વાળને સાફ કરવાની સાથે સ્મુધ પણ બનાવશે. તેના માટે નાળિયેરના ટુકડા કરી તેને મિક્સરમાં પીસી લો અને પછી કપડાની મદદથી નાળિયેરની પેસ્ટમાંથી દૂધ કાઢો. નાળિયેરના દૂધને વાળમાં લગાડો અને 30 મિનિટ માટે રાખો. ત્યારબાદ વાળને પાણીથી સાફ કરો. નાળિયેરના દૂધથી સપ્તાહમાં 2 વખત હેર વોશ કરશો તો વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જશે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

