Ink Stains: કપડા પરથી ઈન્કના ડાઘ કાઢવાનો અચૂક ઉપાય, આ વસ્તુ લગાડવાથી એકદમ સાફ થઈ જશે કપડું

Ink Stains Removal Tips: જો તમારા કોઈ ફેવરેટ કપડા પર ઈન્કના ડાઘ પડી ગયા હોય અને તેને સાફ કરવાની રીત તમને ખબર ન હોય તો આ આર્ટીકલ તમારા માટે જ છે. આજે તમને એવો નુસખો જણાવીએ જેની મદદથી તમે કપડા પર પડેલા સુકાયેલા ઈન્કના ડાઘ પણ કાઢી શકશો.
Ink Stains Removal Tips: ઓફિસ જતી વખતે જેન્ટ્સ શર્ટના પોકેટમાં પેન રાખે છે. ઘણીવાર પેનના કારણે શર્ટ પર ઈન્કના ડાઘ પડી જાય છે. આ સિવાય જ્યારે બાળકો પેન યુઝ કરતા શીખે ત્યારે પણ તેઓ પોતાના કપડા પર ઈન્કના ડાઘ કરી નાખે છે. આ ડાઘ સાફ કરવા મુશ્કેલ છે, ઘણીવાર ડાઘ જતા નથી... આવું તમે પણ વિચારતા હોય તો આજ પછી ટેન્શન લેવાનું છોડી દો.
જો તમારા કોઈ ફેવરેટ કપડા પર ડાઘ પડી ગયા છે અને તેને દુર કરવા હોય તો તે પણ શક્ય છે. આજે તમને એવો રસ્તો જણાવી દઈએ જેની મદદથી તમે આરામથી કપડા પર પડેલા ઈન્કના ડાઘ સાફ કરી શકશો. ઈન્કના ડાઘ સાફ કરવાનો આ એકદમ સરળ અને પ્રભાવી રસ્તો છે. તેનાથી તમે સરળતાથી કપડા પરના ડાઘ સાફ કરી શકશો. શાહીના ડાઘ કાઢવા માટે ઘરમાં રહેલી જ કેટલીક વસ્તુઓની જરૂર પડશે. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો કપડા પરથી ઈન્કના ડાઘ કેવી રીતે કાઢવા.
કપડા પરથી ઈન્કના ડાઘ કાઢવાની રીત
સૌથી પહેલા જે કપડા પર શાહીના ડાઘ પડી ગયા હોય તેને લેવું અને ડાઘ હોય એટલા ભાગમાં હેન્ડ સેનિટાઈઝર, ડેટોલ અથવા સેવલોન જેવું કોઈપણ એન્ટી સેપ્ટિક લિક્વિડ હોય તે લગાડવું. 1 થી 2 મિનિટ પછી એક ટુથબ્રશ લઈ જ્યાં ડાઘ હોય ત્યાં હળવા હાથે ઘસવું. બ્રશથી એટલા જ ભાગમાં ઘસવું જ્યાં ડાઘ હોય. જો વધારે ઘસસો તો ઈન્ક નીકળશે એ સાફ જગ્યા સુધી ફેલાવા લાગશે. થોડી મિનિટમાં તમે જોશો કે ડાઘ આછો થવા લાગ્યો છે અને જામેલી શાહી પણ નીકળવા લાગી છે. જ્યારે ડાઘ એકદમ લાઈટ થઈ જાય તો કપડાને પાણીથી સાફ કરો અને ડિટર્જન્ટ સાથે ધોઈ લો. જો ડાઘ દેખાતો હોય તો ફરીથી સેમ પ્રોસેસ એકવાર કરો એટલે ડાઘ નીકળી જશે.
આ રીતે તમે કપડા પર ઢોળાઈને સુકાયેલી ઈન્કના ડાઘ પણ કાઢી શકો છો પરંતુ તેના માટે કપડાને 2 કે 3 વખત ધોવું પડી શકે છે. જો ડાઘ પડે કે તુરંત આ પ્રોસેસ કરવામાં આવે તો એકવારમાં જ ડાઘ નીકળી જશે.
