/Cleaning Hacks: નળ પર જામેલો ક્ષાર દુર કરવાનો સરળ ઉપાય, 5 મિનિટમાં નળ નવા હોય તેમ ચમકવા લાગશે

Hard Water Stain Removal Hacks: તમારા ઘરના બાથરુમ અને રસોડાના નળ પર ક્ષારના કારણે ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે તમે આ ઉપાયો અપનાવો. આ ઉપાયની મદદથી નળ પરથી ડાઘ સરળતાથી નીકળી જાય છે.
Hard Water Stain Removal Hacks: ઘરમાં જ્યાં પણ પાણીના નળ હોય છે તે સ્ટેનલેસ સ્ટીલના જ હોય છે. બાથરૂમમાં તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલની અન્ય એસેસરીઝ પણ લગાડવામાં આવે છે. આવી વસ્તુઓ થોડો સમય તો સારી રહે છે પરંતુ ધીરે ધીરે તેના પર પાણીનો ક્ષાર અને અન્ય ડાઘ દેખાવા લાગે છે. બાથરૂમ અને રસોડાના નળ ધીરે ધીરે સ્ટીલમાંથી સફેદ જવા દેખાય છે. પાણીમાં રહેલા ક્ષાર, મિનરલ્સ સ્ટીલને ખરાબ કરે છે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલના નળ સહિતની એસેસરીઝ પર જે ડાઘ હોય તેને હાર્ડ વોટર સ્ટેન્સ પણ કહેવામાં આવે છે. આ ડાઘ ક્ષારવાળા પાણીના કારણે આ ડાઘ પડી જતા હોય છે.
ક્ષારના ડાઘને દૂર કરવા માટે અને નળની સફાઈ સારી રીતે કરવા માટે ઘરેલુ ઉપાયની મદદ લઈ શકાય છે. આજે તમને કેટલાક એવા ઘરેલુ ઉપાય જણાવીએ જેની મદદથી નળ સહિતની સ્ટીલની એસેસરીઝ પરથી ક્ષારના ડાઘ ઝડપથી નીકળી જાય છે. તમારા ઘરે પણ નળ સહિતની વસ્તુઓ ક્ષારના કારણે ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો તેને તમે આ ઘરેલુ નુસખાની મદદથી સાફ કરી શકો છો.
નળ પરથી ક્ષારના ડાઘ કરવાના ઘરેલુ ઉપાયો
ડિટર્જન્ટ પાવડર અને મીઠું
નળ સહિતની એસેસરીઝ પર ક્ષારના ડાઘ જામી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવા માટે એક વાટકીમાં એક ચમચી ડિટર્જન્ટ પાવડર, એક ચમચી મીઠું, બેકિંગ સોડા અને પાણી ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને નળ પર સારી રીતે લગાવો. એક થી બે મિનિટ પેસ્ટ અને નળ પર રહેવા દો અને પછી બ્રશની મદદથી નળ સાફ કરી લો. મીઠું અને ડિટર્જન્ટ પાવડર લગાડવાથી નળ પરના ડાઘ સરળતાથી નીકળી જશે.
ગરમ પાણી અને ડિશવોશ
વાસણ સાફ કરવા માટેનું જે લિક્વિડ ડિશવોશ હોય તેની મદદથી પણ સ્ટીલના નળની સફાઈ કરી શકાય છે. નળ પર વધારે પડતા ડાઘ થઈ ગયા હોય તો ડિશ વોસ લિક્વિડમાં ગરમ પાણી મિક્સ કરી આ મિશ્રણને બ્રશની મદદથી નળ પર લગાવો. મિશ્રણને થોડી મિનિટ નળ પર રહેવા દો અને પછી ભીના કપડાં વડે નળ સાફ કરી લો. ડિશવોશ લિક્વિડથી પણ નળની સફાઈ સારી રીતે થાય છે.
લીંબુ અને મીઠું
નળ, શાવર અને અન્ય એસેસરીઝ પર ક્ષારના ડાઘ થઈ ગયા હોય તો તેને કાઢવા માટે લીંબુનો ઉપયોગ. લીંબુમાં સિટ્રીક એસિડ હોય છે જે ડાઘ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. લીંબુનો ટુકડો કરી તેના પર મીઠું રાખો અને પછી લીંબુ નળ પર સારી રીતે ઘસો. લીંબુની મદદથી પણ નળની સફાઈ સારી રીતે થાય છે અને નળ નવા હોય તેવા ચમકી જાય છે.
આ ત્રણ રીતે તમે નળ પર જામેલો ક્ષાર દૂર કરી શકો છો. એક વખત નળની સફાઈ સારી રીતે થઈ જાય પછી નિયમિત રીતે એક કામ કરવું આ કામ કરી લેશો તો નળ પર ક્ષાર જામશે જ નહીં. બાથરૂમનો યુઝ કર્યા પછી જે રીતે બાથરૂમની ટાઇલ્સ પર વાઇપર ફેરવવામાં આવે છે તે રીતે જ સ્ટીલની એસેસરીઝને પણ કપડા વડે કોરી કરી લો. નળ સહિતની એસેસરીઝ પર પાણી રહી જવાથી તેના પર ડાઘ થાય છે જો આ વસ્તુઓને ભીની થયા પછી કોરી કરી લેશો તો તેના પર પાણીના ડાઘ નહીં પડે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)