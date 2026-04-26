કુલરનું ઘાસ થઈ ગયું છે કડક ? પાણીનો ખાર આ ઘરેલું ઉપાયથી કરો દૂર, આવવા લાગશે ઠંડી હવા

હોમLifeStyleકુલરનું ઘાસ થઈ ગયું છે કડક ? પાણીનો ખાર આ ઘરેલું ઉપાયથી કરો દૂર, આવવા લાગશે ઠંડી હવા

Cooling Pad Cleaning Tips: કુલરના ઘાસ પર ખારનું સ્તર તમારી ઠંડકને મોટા ભાગે અસર કરી શકે છે, પરંતુ સમયસર સફાઈ તેને ઠીક કરી શકે છે અને કુલરને પહેલા જેટલી ઠંડી હવા આપવા લાયક બનાવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:15 PM IST
Cooling Pad Cleaning Tips: ઉનાળો શરૂ થતાં જ, દરેક ઘરમાં કુલર જરૂરી બની જાય છે. જો કે, ક્યારેક, ચાલવા છતાં, કુલર પહેલા જેટલી ઠંડી હવા આપતું નથી. આના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે, પરંતુ સૌથી સામાન્ય કારણ કુલરના ઘાસ પર ગંદકી અથવા ખાર જમા થઈ જવું છે. જો આને તાત્કાલિક સાફ કરવામાં ન આવે, તો કુલરની ઠંડક આપવાની કાર્યક્ષમતા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે. સદનસીબે, તમે તેને ઘરે કેટલીક સરળ ટિપ્સથી સાફ કરી શકો છો.

ખારા પાણીનું લેવલ કેમ બને છે?

મોટાભાગની જગ્યાએ, પાણીમાં મીઠાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. આના કારણે ખારા પાણીનું લેવલ બને છે. આ હવાના પ્રવાહને રોકે છે અને ઠંડક ઘટાડે છે.

ગંદા ઘાસને કેવી રીતે ઓળખવું

જો કુલરમાંથી હવા આવી રહી છે, પરંતુ તે ઠંડી લાગતી નથી, અથવા જો ઘાસ પર સફેદ કે પીળો પડ દેખાય છે, તો ઘાસ ગંદુ છે અને તેને સાફ કરવાની જરૂર છે.

કુલરમાંથી થોડી ગંધ

આ પણ ગંદકી અથવા મીઠા પાણીના જમા થવાનો સંકેત છે. જો તમને સફાઈ કર્યા પછી પણ ગંધ આવે છે, તો તે ખાર હોઈ શકે છે.

જામી ગયેલા ખારને દૂર કરવાની યુક્તિ

તેને સાફ કરવા માટે, સીરકાનો ઉપયોગ કરો, કારણ કે તે કુદરતી ક્લીનર છે. તે ખારને સરળતાથી દૂર કરશે.

હળવા બ્રશથી સફાઈ

જોરદાર સ્ક્રબિંગ કરવાનું ટાળો, કારણ કે આ ઘાસને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હંમેશા હળવા હાથે બ્રશનો ઉપયોગ કરો અને ઘાસને સારી રીતે સાફ કરો.

કુલરની ઠંડક વધારવા માટેની ટિપ્સ

આ કરવા માટે, તમારે અઠવાડિયામાં એકવાર કુલરનું પાણી બદલવું પડશે. ઉપરાંત, કુલરમાં સ્વચ્છ પાણી ઉમેરો જેથી હવા સંપૂર્ણપણે ઠંડી થવા લાગે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

