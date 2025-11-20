Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

દરરોજ 2 ઈલાયચી ચાવવાથી સ્વાસ્થ્યને મળશે આ જબરદસ્ત ફાયદા, અનેક સમસ્યાઓથી મળશે છૂટકારો!

Benefits of Cardamom: રસોડામાં મળતી નાની લીલી ઈલાયચી તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ ઔષધ સાબિત થઈ શકે છે? ઈલાયચી તમારા મોંને તાજગી આપવાનીં સાથે-સાથે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અનેક સમસ્યાઓને દૂર કરવામાં પણ મદદરૂપ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:13 PM IST

Trending Photos

દરરોજ 2 ઈલાયચી ચાવવાથી સ્વાસ્થ્યને મળશે આ જબરદસ્ત ફાયદા, અનેક સમસ્યાઓથી મળશે છૂટકારો!

Benefits of Cardamom: શું તમે જાણો છો કે પોષક તત્વોથી ભરપૂર ઈલાયચીનો ઉપયોગ માત્ર ખાવા-પીવાની વસ્તુઓનો સ્વાદ વધારવા માટે જ નથી થતો, પરંતુ ઈલાયચીમાં રહેલા ઔષધીય ગુણો સ્વાસ્થ્ય પર ઘણા સકારાત્મક પ્રભાવ પાડી શકે છે. તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે, દરરોજ બે ઇલાયચી ચાવી શકાય છે. 

1. પાચન માટે વરદાન
જૂના જમાનાથી ઈલાયચીને આંતરડાની હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ્સના મતે ગેસ, એસિડિટી અને અપચા જેવી પેટ સાથે સંબંધિત સમસ્યાઓથી છુટકારો મેળવવા માટે ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર ઈલાયચીને તમારા ડાયટ પ્લાનનો ભાગ બનાવી શકાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

2. તણાવ ઘટાડવામાં મદદરૂપ
ઈલાયચીમાં હાજર તત્વો તણાવ (સ્ટ્રેસ) ઘટાડવામાં પણ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.

3. બેડ બ્રેથ દૂર કરે
શું તમે બેડ બ્રેથની સમસ્યાથી પરેશાન છો? જો હા, તો તમારે નિયમિતપણે ઈલાયચી ચાવવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. માત્ર થોડા જ દિવસોમાં તમને આ સમસ્યામાંથી છુટકારો મળી શકે છે.

4. હૃદય અને વજન ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક
તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે, ઈલાયચીમાં રહેલા તત્વો હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત શું તમે જાણો છો કે વજન ઘટાડવા માટે પણ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર ઈલાયચીનું સેવન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે?

દરરોજ નિયમિત 2 ઈલાયચી ચાવવાથી તમે થોડા જ અઠવાડિયામાં સકારાત્મક અસર અનુભવા લાગશો. ઈલાયચી સ્વાસ્થ્યની સાથે-સાથે ત્વચા અને વાળ પર પણ સકારાત્મક અસર કરી શકે છે.

Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર ફક્ત તમને જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવા માટે સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. જો તમે ક્યાંય પણ તમારા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કંઈપણ વાંચો છો, તો તેને અપનાવતા પહેલા ચોક્કસપણે ડોક્ટરની સલાહ લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
CARDAMOMGreen CardamomGreen Cardamom health benefitsઈલાયચી ખાવાના ફાયદાઈલાયચીના સ્વાસ્થ્ય લાભ

Trending news