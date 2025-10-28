Prev
Next

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે આપી વજન ઘટાડવાની અચૂક ફોર્મ્યુલા, આ ફ્રી ટિપ્સ ફોલો કરતા ઘટવા લાગશે વજન

જો તમે ઝડપથી તમારૂ વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય તથા પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે આપેલી આ ટિપ્સને જરૂર ફોલો કરો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 28, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે આપી વજન ઘટાડવાની અચૂક ફોર્મ્યુલા, આ ફ્રી ટિપ્સ ફોલો કરતા ઘટવા લાગશે વજન

Weight Loss: આજના સમયમાં દુનિયામાં મેદસ્વિતા એટલે કે વધારે વજન એક મહામારી બની ગઈ છે. મેદસ્વિતાને લઈને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના ચોંકાનારા આંકડા આવતા રહે છે. WHO પ્રમાણે દુનિયામાં છેલ્લા 30 વર્ષમાં મેદસ્વિતા ત્રણ ગણી થઈ ગઈ છે. જેમાં આશરે બસો કરોડ યુવા ફેટી છે અને 65 કરોડ લોકો મોટાપાની ગિરફ્તમાં છે. જો ભારતની વાત કરવામાં આવે તો અમેરિકા અને ચીન બાદ ઓબેસિડીના મામલામાં ભારત ત્રીજા નંબર પર છે. દેશની 70 ટકા શહેરી વસ્તી શરીર પર વધારાનું વજન લઈ ફરી રહી છે. તેવામાં મોટાપાને કંટ્રોલ કરવા માટે થોડા દિવસ પહેલા કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે એક પોસ્ટમાં વજન ઘટાડવાનો શાનદાર ઉપાય જણાવ્યો છે. આવો જાણીએ તે ઉપાય શું છે?

સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે શું પોસ્ટ કરી?
કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય તથા પરિવાર કલ્ણાય મંત્રાલયે એક્સ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું કે વજન કંટ્રોલ કરવા માટે જરૂરી છે કે તમે ખુદને હાઇડ્રેટેડ રાખો અને ખૂબ પાણી પીવો. પાણીની કમીથી થાક અને નબળાઈ આવી શકે છે. તેથી સારી જીવનશૈલી માટે ખૂબ પાણી પીવો. સ્વસ્થ શરીર માટે આ તમારૂ પ્રથમ પગલું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વજન ઘટાડવામાં પાણી છે ફાયદાકારક?
પાણી વજન ઘટાડવામાં ફાયદાકારક છે, જેમ કે તે ભૂખને ઘટાડે છે, મેટાબોલિઝ્મ વધારે છે અને શરીરમાંથી ખરાબ કચરો બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. પાણી પીવાથી પેટ ભરેલું લાગે છે, જેનાથી તમે ઓછું ભોજન કરો છો અને વધારાની કેલેરી લેવાથી બચી જાવ છો. ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને તાપમાન સુધી લાવવામાં કેલેરી બર્ન થાય છે.

आज ही अपने दैनिक पानी के सेवन पर ध्यान दें – स्वस्थ शरीर और फिट जीवनशैली की ओर यह आपका पहला कदम हो सकता है! pic.twitter.com/6LyQ1141hu

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 24, 2025

ખુદને હાઈડ્રેટેડ રાખવા સિવાય હેલ્ધી લાઇફ સ્ટાઇલ પણ ફોલો કરો. સારા ડાયટની સાથે દરરોજ વર્કઆઉટ અને વોક પણ કરો. દરરોજ વોક અને વર્કઆઉટ કરવાથી વજન ઝડપથી ઘટે છે. સાથે સારૂ ડાયટ વજન હેલ્ધી રીતે ઘટાડે છે.

વજન ઘટાડવા માટે દરરોજ કેટલું પાણી પીવું જોઈએ?
હાઇડ્રેટેડ રહેવા માટે મહિલાઓએ દરરોજ 9 કપ પાણી અને પુરૂષોને લગભગ 13 કપ પાણીની જરૂરિયાત હોય છે. પર્યાપ્ત પાણી પીવાથી લોકોને વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
healthhealth and fitnessHealth Care

Trending news