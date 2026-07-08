/નાસ્તામાં ચા-ટોસ્ટ, બ્રેડ બટર ખાવાને બદલે ખાઓ આ વસ્તુઓ, આખો દિવસ શરીરમાં સ્ફુર્તી રહેશે, કામ કરવાનું આળસ નહીં આવે

Healthy Breakfast Options: શું તમે સવારે નાસ્તામાં ચા-ટોસ્ટ, બ્રેડ બટર જેવી વસ્તુઓ વારંવાર ખાવ છો ? જો હા તો તમારે આ આદત તુરંત બદલવી જોઈએ. કારણ કે સવારે આવી વસ્તુઓ ખાવાથી થોડીવાર માટે પેટ તો ભરાશે પણ શરીરને જરૂરી પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન, મિનરલ્સ કંઈ જ મળશે નહીં. બીજું કે આવી વસ્તુઓ ખાધા પછી વારંવાર ભુખ લાગશે જેના કારણે તમે કામ પર ફોકસ કરી શકશો નહીં. વારંવાર ખાવાના કારણે શરીરમાં સુસ્તી વધવા લાગે છે. આવું ન થવા દેવું હોય તો નાસ્તામાં હેલ્ધી અને પોષકતત્વોથી ભરપુર વસ્તુઓ ખાવાનું રાખો. આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
સવારના નાસ્તા માટે હેલ્ધી ઓપ્શન
ચણાના લોટના પુડલા
સવારના નાસ્તા માટે સૌથી બેસ્ટ વિકલ્પ છે ચણાના લોટના પુડલા. ચણાના લોટના બેટરમાં તમે અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ ઉમેરી હેલ્ધી પુડલા બનાવી શકો છો. આ પુડલા સાથે દહીં ખાવું. આ પુડલા પ્રોટીન, વિટામિન્સ અને ફાઈબર શરીરને પુરા પાડશે.
ઓટ્સ ઉપમા
નાસ્તામાં ક્યારેક તમે ઓટ્સના ઉપમા બનાવીને પણ ખાઈ શકો છો. જે રીતે ઉપમા બનાવવામાં રવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે રીતે જ ઓટ્સનો ઉપયોગ કરવાનો. ઉપમા બનાવો ત્યારે તેમાં અલગ અલગ પ્રકારના વેજીટેબલ્સ ઉમેરો. તેનાથી ઉપમા વધારે હેલ્ધી બની જશે.
મગની ફોતરાવાળી દાળના ચીલા
મગની ફોતરાવાળી દાળને 2થી 3 પાણીમાં ધોયા પછી રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો. સવારે પલાળેલી દાળમાં આદુ, મરચાં અને થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરી ક્રશ કરી લો. જે બેટસ તૈયાર થાય તેમાંથી ચીલા બનાવો. મગની લીલી દાળના ચીલા પણ તમે દહીં સાથે ખાઈ શકો છો.
વેજીટેબલ પોહા
મોટાભાગના ઘરમાં પોહા બનતા હોય છે પણ તેમાં બટેટા, ફરસાણ ઉમેરીને ખાવામાં આવે છે. પરંતુ જો તમારે પોહાને હેલ્ધી બનાવવા હોય તો પોહામાં બટેટાને બદલે ગાજર, વટાણા, ટમેટા ઉમેરો અને તેની સાથે ફરસાણ ખાવાનું ટાળો. વેજીટેબલ પોહા પણ સવારે નાસ્તા માટે હેલ્ધી ઓપ્શન છે.
રાગી ઢોસા
રાગીના લોટના ઢોસા પણ સવારે નાસ્તામાં લઈ શકો છો. આ ઢોસાના બેટરને આથવાની પણ જરૂર નથી. રાગીના લોટમાં છાશ અથવા દહીં ઉમેરી બેટર બનાવો. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો અને 10 થી 15 ઢાંકી રાખો. ત્યારબાદ રાગીના બેટરમાંથી ઢોસા બનાવો. આ ઢોસા નાળિયેરની ચટણી સાથે બેસ્ટ લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)