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નાસ્તામાં ચા-ટોસ્ટ, બ્રેડ બટર ખાવાને બદલે ખાઓ આ વસ્તુઓ, આખો દિવસ શરીરમાં સ્ફુર્તી રહેશે, કામ કરવાનું આળસ નહીં આવે

Healthy Breakfast Options: સવારના નાસ્તામાં શું બનાવવું તેનું કંફ્યુઝન તમને પણ રહેતું હોય તો આજે તમને હેલ્ધી નાસ્તાના કેટલાક ઓપ્શન વિશે જાણકારી મળી જશે. આ નાસ્તો ઝડપથી બની જાય છે અને તેને ખાધા પછી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહે છે, નાસ્તો કર્યા પછી શરીરમાં સુસ્તી નહીં સ્ફુર્તિ રહેશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:14 AM IST
નાસ્તામાં ચા-ટોસ્ટ, બ્રેડ બટર ખાવાને બદલે ખાઓ આ વસ્તુઓ, આખો દિવસ શરીરમાં સ્ફુર્તી રહેશે, કામ કરવાનું આળસ નહીં આવે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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