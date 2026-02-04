Prev
Healthy Breakfast: સવારે 5 મિનિટમાં નાસ્તો રેડી હશે, રાત્રે આ રીતે 5 હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ આઈટમનું પ્રીમિક્સ તૈયાર કરી રાખો

Healthy Breakfast: સવારે નાસ્તામાં શું બનાવવું તે પ્રશ્ન 99 ટકા મહિલાઓનો હોય છે. સવારનો નાસ્તો હેલ્થી પણ હોય અને ફટાફટ બની જાય એવો પણ હોય તો તેનાથી સારું કંઈ ન હોય. તો ચાલો આજે તમને એવી ટ્રીક વિશે જણાવીએ જેની મદદથી સવારે 5 થી 10 મિનિટમાં ગરમાગરમ નાસ્તો રેડી થઈ જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:35 PM IST

Healthy Breakfast: સવારનો સમય ઘરની મહિલાઓ માટે કટોકટીનો સમય હોય છે. કારણ કે તેણે ઓછા સમયમાં ઘરના કામ કરતાં કરતાં પરિવારના સભ્યો માટે હેલ્ધી નાસ્તો બનાવવાનો હોય છે. નાસ્તો બનાવવો કામ સહેલું લાગે છે પરંતુ આ કામ એટલું ઈઝી નથી હોતું. સૌથી પહેલા તો વિચારવું પડે છે કે નાસ્તામાં શું બનાવવું, નાસ્તાની વસ્તુ એવી હોવી જોઈએ જે બાળકોને ટીફીનમાં પણ આપી શકાય, નાસ્તો નાના-મોટા સૌને ભાવે એવો પણ હોવો જોઈએ. આ બધું વિચારી સવારે ફટાફટ કામ કરવાનું હોય છે. જો કે નાસ્તાની તૈયારી જો રાત્રે કરી લેવામાં આવે તો સવારે સમય બચે છે અને નાસ્તો ફટાફટ રેડી પણ થઈ શકે છે. આજે તમને 5 એવી હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ વાનગીઓ વિશે જણાવીએ જેની તૈયારી રાત્રે કરી લેશો તો સવારે ફટાફટ નાસ્તો રેડી કરી શકશો. 

10 મિનિટમાં બની જાય તેવો નાસ્તો

રાગી ચીલા

નાસ્તામાં તમે રાગીના લોટના ચીલા બનાવી શકો છો. તેના માટે એક બાઉલમાં રાગીનો લોટ લઈ તેમાં થોડો ચણાનો લોટ મિક્સ કરો. આ લોટમાં દહીં અને પાણી ઉમેરી બેટર બનાવો. આ બેટરમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, લીલા મરચાં, કોથમીર, અજમા અને મીઠું મિક્સ કરો. આ બેટરને ઢાંકીને ફ્રીજમાં રાખી દો. સવારે આ બેટર રુમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય પછી તેમાં ચીલા ઉતારી સર્વ કરી શકો છો. 

મગની ફોતરાવાળી દાળના ઢોસા

જો તમે પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર નાસ્તો બનાવવા માંગો છો તો ફોતરાવાળી મગની દાળને બપોરે પાણીમાં પલાળી દો. રાત્રે સૂતા પહેલા દાળને લસણ, આદુ, લીલા મરચાં સાથે મિક્સરમાં બારીક પીસી લો. દાળની પેસ્ટમાં જરૂર અનુસાર દહીં અને પાણી ઉમેરો અને બેટરનો ઢીલું કરી લો. આ બેટરને પણ ફ્રીજમાં રાખી દેવું અને સવારે તેને બહાર કાઢી રુમ ટેમ્પરેચર પર આવી જવા દેવું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરી ઢોસા ઉતારવા. 

રવા ઉત્તપમ

રવા ઉત્તમપ પણ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો છે. ઉત્તમપ ની તૈયારી પણ તમે રાત્રે કરી શકો છો. રવાને પાણીને 30 મિનિટ માટે પલાળો. રવો પલળી જાય પછી તેમાં બારીક સમારેલા ડુંગળી, ટમેટા, ગાજર, લીલા ધાણા ઉમેરો. સાથે જ સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને જરૂર જણાય તો પાણી ઉમેરી બેટરને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરો. સવારે ટેસ્ટી ઉત્તપમ ઉતારો એટલો જ સમય લાગશે.

ઓટ્સ ચીલા

પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર નાસ્તો કરવો હોય તો ઓટ્સ ચીલા પણ ખાઈ શકો છો. તેના માટે ઓટ્સને મિક્સરમાં બારીક પીસી લો. એક બાઉલમાં ઓટ્સનો પાવડર લઈ તેમાં ચણાનો લોટ, થોડો રવો અને દહીં મિક્સ કરી ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવો. રવો ફુલી જાય પછી તેમાં જરૂર અનુસાર પાણી ઉમેરી બેટર પાતળું કરો. આ બેટરમાં તમે આદુ-મરચાંની પેસ્ટ સાથે મનપસંદ શાક ઝીણા સમારી ઉમેરી શકો છો. આ બેટરને રાત્રે ફ્રીજમાં મુકી દો. સવારે દુનિયાના સૌથી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ચીલા ખાવા મળશે. 

બાજરાના લોટના ઢોસા

બાજરાના લોટના ઢોસા બનાવવા માટે લોટમાં આથો લાવવા રાખવાની જરૂર પણ નહીં પડે. બાજરાના લોટને એક બાઉલમાં કાઢી તેમાં પાણી અને મીઠું ઉમેરી બેટર તૈયાર કરો. બાજરાનો લોટ પાણી શોષી લે તો થોડું પાણી ફરીથી ઉમેરી ઢોસા જેવું બેટર તૈયાર કરો. આ બેટરને ફ્રીજમાં રાખી દો. સવારે તેમાંથી ગરમાગરમ ઢોસા સર્વ કરો. બાજરાના લોટમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, લીલા મરચાં, લીલું લસણ ઉમેરી ઉત્તપમ પણ બનાવી શકાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

