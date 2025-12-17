કડકડતી ઠંડીમાં ફટાફટ બનાવો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બથુઆના મુઠીયા, જે ખાશે તે આંગળા ચાટી જશે
શિયાળાની ઋતુમાં શાકભાજીની રેલમછેલ હોય છે. જાત જાતની ભાજીઓ મળે છે. આવી જ એક ભાજી છે બથુઆ જેને ચીલની ભાજી પણ કહે છે. તેના મુઠીયા ખુબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તમે પણ બનાવીને ખાઓ અને પરિવારને ખવડાવો. ફટાફટ જાણો રેસિપી...
Trending Photos
ઠંડીની સીઝનમાં જાત જાતની વાનગીઓ બનાવીને ખાવાની અને ખવડાવવાની મજા પડી જાય છે કારણ કે શાકભાજીનો મારો હોય છે. તાજા લીલા શાકભાજી બજારમાં આવવાથી મોજ પડી જાય છે. આજે અમે તમને એક એવી વાનગી વિશે જણાવીશું જે ખુબ ટેસ્ટી હોય છે અને બાળકોથી લઈને મોટાઓને પસંદ પડે છે. મેથી, દૂધીના મુઠીયા તો આપણે ખાતા હોઈએ છીએ પરંતુ બથુઆની ભાજીના મુઠીયા ખાધા છે ખરા. બથુઆની ભાજીને આપણે ચીલની ભાજી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. હેલ્થ માટે ખુબ સારી ગણાય છે.
બથુઆના પાંદડામાં ભરપૂર વિટામીન અને મિનરલ્સ હોય છે. જે ઠંડીની સીઝનમાં શરીરને ગરમ અને તંદુરસ્ત રાખે છે. જો તમારે આ ભાજીના મુઠીયા બનાવવા હોય તો ફટાફટ રેસિપી નોંધી લો.
બથુઆ/ચીલની ભાજીના મુઠીયા બનાવવા માટે સામગ્રી
બથુઆ/ચીલની ભાજીના પાંદડા- એક ઝૂડી
મકાઈનો લોટ- 1 કપ
ઘઉંનો લોટ- અડધો કપ
ચણાનો લોટ- 1/4 કપ
બાજરીનો લોટ – 1/4 કપ
સોજી- 2 મોટા ચમચા
બેકિંગ સોડા- એક ચપટી
તલ- 1 નાની ચમચી
હળદર પાઉડર- નાની અડધી ચમચી
લાલ મરચાનો પાઉડર- અડધી ચમચી
ધાણાજીરું પાઉડર- દોઢ નાની ચમચી
આદુ-મરચા અને લસણની પેસ્ટ- 2થી 2 નાની ચમચી
દહીં- અડધો કપ
ખાંડ- 2થી 3 ચમચી
મીઠું- સ્વાદ મુજબ
તેલ- મોણ માટે બે ચમચા
તળવા માટે તેલ
બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા મુઠીયા બનાવવા માટે બથુઆ/ચીલની ભાજીના પાંદડાને સારી રીતે ધોઈ લો અને કાપીને અલગ મૂકી દો. હવે એક મોટા બાઉલ કે કથરોટમાં બધા લોટ, સૂજી, ભેગા કરીને મિક્સ કરો. ત્યારબાદ તેમાં બેકિંગ સોડા, ખાંડ, મીઠું, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર, ધાણાજીરુ, તલ વગેરે નાખીને મિક્સ કરો. હવે કાપેલી ભાજી, દહીં, આદુ મરચા લસણની પેસ્ટ અને મોણ માટેનું તેલ નાખીને બધુ બરાબર મિક્સ કરો. ત્યારબાદ લોટ તૈયાર થાય એટલે તેના નાના નાના રોલ કરો અને સ્ટીમરમાં થાળીમાં બરાબર તેલથી ગ્રીસ કરીને રોલ ગોઠવીને મૂકો. લગભગ અડધો કલાક સુધી સ્ટીમ કરો. સ્ટીમ કરવા માટે હાંડવાનું કૂકર (બજારમાં જે મળે છે તેમાં કાંણાવાળી થાળી પર મૂકી શકાય. સ્ટીમિગ બાદ રોલ્સને ઠંડા થવા દો અને ધીરે ધીરે ગોળ ગોળ ટુકડામાં વહેંચી લો. હવે આ મુઠીયાના રોલ્સના ટુકડાંને કઢાઈમાં તેલ મૂકો, રાઈ નાખી, હિંગ, લીમડાના પાન, તલનો વઘાર કરીને વખારી નાખો. તૈયાર થયા બાદ ડીશમાં કાઢીને તેની ઉપર સમારેલી કોથમીર નાખી સર્વ કરો.
ખુબ જ ફાયદાકારક છે આ ચીલની ભાજી
હિન્દીમાં બથુઆ અને ગુજરાતીમાં સામાન્ય રીતે ચીલની ભાજી તરીકે જે ઓળખાય છે તે ખુબ ગુણકારી છે. શિયાળામાં બજારમાં લીલા શાકભાજીની રેલમછેલ હોય છે. ત્યારે ચીલની ભાજી પણ સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ ગુણકારી છે. આ ભાજીમાં વિટામીન એ, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ પણ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. જે શરીરને મજબૂત કરે છે. ઉપરાંત ત્વચા નિખારે છે અને ચહેરાની સુંદરતા પણ વધારે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે