/હાર્ટની નળીઓ બ્લોક ન થઈ હોય તો પણ આવી શકે છે હાર્ટએટેક, લક્ષણો વિશે ખાસ જાણો

સામાન્ય રીતે એવું કહેવાતું હોય છે કે હ્રદયની નળીઓ બ્લોક થઈ જાય તો બ્લડ સર્ક્યુલેશન અવરોધાય અને હાર્ટએટેક આવી શકતો હોય છે. જો બ્લોકેજ ન હોય તો હાર્ટએટેક ન આવી શકે. પરંતુ આ વાત 100 ટકા સાચી નથી. કેટલાક કેસોમાં હાર્ટની નસોમાં મોટું બ્લોકેજ ન હોવા છતાં હાર્ટએટેક આવી શકે છે. મેડિકલ ભાષામાં તેને અડચણોવગરની કોરોનરી આર્ટરી સાથે માયોકાર્ડિયલ ઈન્ફાર્ક્શન (MINOCA) કહે છે. હાર્ટએટેકના કુલ કેસમાંથી 6થી 10 ટકા કેસ આવા હોય છે. આ સમસ્યા કયા લોકોને અને કેમ થાય છે તે પણ જાણવું જરૂરી છે.
એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દિલ્હીના મેદાંતા મૂલચંદ મેડિસિટી હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજી વિભાગના પ્રોફેસર ડો. તરુણકુમારને ટાંકીને કહેવાયું છે કે હાર્ટએટેક ફક્ત હાર્ટની નળીઓમાં બ્લોકેજ થવાથી આવે એવું નથી. અનેક અન્ય કારણોસર પણ થઈ શકે છે. જ્યારે હ્રદયની માંસપેશીઓ સુધી લોહી અને ઓક્સીજનનો સપ્લાય યોગ્ય રીતે ન થાય તો પણ હાર્ટએટેક આવી શકે છે.
બ્લોકેજ વગર કઈ રીતે આવી શકે હાર્ટએટેક?
એક્સપર્ટના જણાવ્યાં મુજબ હ્રદયની અંદર ખુબ નાની મોટી નસો પણ હોય છે. જો તેમાં લોહીનો ફ્લો યોગ્ય રીતે ન થતો હોય તો દર્દીને માઈક્રોવેસ્ક્યુલર ડિસફંક્શન એટલે કે હાર્ટએટેક થઈ શકે છે. તેને બ્લોકેજ થવા સાથે કોઈ ખાસ લેવાદેવા નથી હોતા.
આ ઉપરાંત જો હાર્ટની નસોમાં રહેલા કોઈ ખુબ ઝીણા પ્લોક તૂટી જાય તો પણ રિસ્ક રહે છે. આ સિવાય શરીરમાં ક્યાંય પણ લોહી જામે અને હ્રદયની નસો સુધી પહોંચીને ત્યાં જમા થાય તો પણ હાર્ટએટેક આવી શકે છે. જેને કોરોનરી એમ્બોલિઝમ કહેવાય છે. કોવિડ બાદ અનેક દર્દીઓમાં આ સમસ્યા જોવા મળી છે.
કઈ રીતે જાણકારી મેળવી શકાય
કોને રહે છે આ જોખમ?
જો આ લક્ષણો જોવા મળે તો સાવધાન થઈ જજો
(Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)