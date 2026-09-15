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હાર્ટની નળીઓ બ્લોક ન થઈ હોય તો પણ આવી શકે છે હાર્ટએટેક, લક્ષણો વિશે ખાસ જાણો

આજકાલ ભાગદોડવાળી જિંદગી અને દિનચર્યા એકદમ વ્યવસ્થિત ન હોવાના કારણે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં વધારો થયો છે. એમાં પણ હાર્ટ, કિડની જેવા મહત્વના અંગો સંદર્ભે પડકારો વધી રહ્યા છે. જે હાર્ટએટેક પહેલા ઉંમરના અંતિમ પડાવ પર આવતો હતો એવું કહેવાતું તે હવે ગમે તે ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે શું તમને ખબર છે કે હાર્ટની નસોમાં બ્લોકેજ ન હોય તો પણ હાર્ટએટેક આવી શકે છે? આ વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:57 PM IST
હાર્ટની નળીઓ બ્લોક ન થઈ હોય તો પણ આવી શકે છે હાર્ટએટેક, લક્ષણો વિશે ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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