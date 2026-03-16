Prickly Heat: બાળકને ગરમીમાં નીકળે અળાઈ તો આ દેશી ઉપચાર કામ આવશે, શરીર પર નીકળેલા દાણા થઈ જશે ગાયબ
Prickly Heat: બાળકોમાં ઉનાળામાં અળાઈ નીકળવાની સમસ્યા ખૂબ સામાન્ય છે. નાના ભુલકાને પીઠ, ગરદન, ખભા સહિતના અંગો પર અળાઈ નીકળી પડે છે. જેનાથી તે પરેશાન થઈ જાય છે. કાંટાની જેમ ખુંચતી અળાઈઓને દુર કરવાના દેશી ઈલાજ વિશે આજે તમને જણાવીએ.
Prickly Heat: જેમ જેમ ગરમી વધશે તેમ તેમ ગરમીના કારણે થતી સમસ્યાઓનો પ્રકોપ પણ વધવા લાગશે. ઉનાળામાં સ્કિન પ્રોબ્લેમ પણ વધી જતી હોય છે. તડકો, ગરમી, પ્રદૂષણ અને પરસેવાના કારણે થતી સ્કિન પ્રોબ્લેમમાં અળાઈનો પણ સમાવેશ થાય છે. અળાઈ એવી સમસ્યા છે જે નાના બાળકોને વધારે પરેશાન કરે છે. બાળકોની નાજુક ત્વચા પર નીકળેલી અળાઈ દુર કરવા માટે તમે દેશી ઉપચાર કરી શકો છો.
સ્કિન પર નીકળતી અળાઈ ગંભીર સમસ્યા નથી પરંતુ બાળકને અળાઈ નીકળે તો તેને મટાડવી જરૂરી હોય છે. કારણ કે અળાઈ થયા પછી ગરમી થાય, પરસેવો વળે કે પછી તડકો લાગે ત્યારે અળાઈ કાંટાની જેમ ખુંચે છે અને ખંજવાળ આવવા લાગે છે. આવી અળાઈ મટાડવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
અળાઈને કેવી રીતે ઓળખવી ?
- સ્કિન પર સતત ખંજવાળ આવે અને સ્કિન લાલ થઈ જાય.
- સ્કિન પર એક સાથે ઘણા બધા લાલ દાણા દેખાવા લાગે.
- ગળા પર, ખભા પર કે પીઠ પર ઝીણી ઝીણી ફોડલીઓ થઈ જાય.
અળાઈ મટાડવાની રીત
બરફનો શેક
બાળકને વધારે પ્રમાણમાં અળાઈ નીકળી હોય તો તેના પર બરફનો કે ઠંડા પાણીનો શેક કરો. કપડામાં બરફના ટુકડા બાંધી અને તેનાથી સ્કિન પર શેક કરો. દિવસમાં 2 થી 3 વખત અળાઈ પર ઠંડા પાણીનો શેક કરો. તેનાથી બળતરા અને ખંજવાળ ઓછી થશે.
લીમડાના પાણીથી નહાવું
બાળકને આખા શરીર પર અળાઈ નીકળી હોય તો તેના નહાવા માટે લીમડાના પાણીનો ઉપયોગ કરો. કડવા લીમડાના પાન એક તપેલામાં ઉકાળો અને પછી લીમડાના પાણીને ઠંડા પાણીથી સાથે મિક્સ કરી તેનો ઉપયોગ કરો.
ચંદન પાવડર અને ગુલાબજળનો લેપ
બાળકને દિવસમાં એકવાર ચંદન પાવડરમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી સ્કિન પર લગાડી દો. અળાઈ પર આ પેસ્ટ લગાડવાથી સ્કિનને ઠંડક મળશે. ધીરે ધીરે અળાઈ મટવા લાગશે.
કાકડીની સ્લાઈસ
બાળકને અળાઈના કારણે વધારે બળતરા અને ખંજવાળ આવતી હોય તો બાળક જ્યારે પણ બહારથી આવે ત્યારે તેની સ્કિન પર કાકડીનો ઠંડો રસ કાઢી લગાડો. તેનાથી ત્વચાની બળતરા શાંત થશે અને અળાઈ મટી જશે. કાકડીનો રસ અળાઈ પર લગાડો અને 10 મિનિટ પછી ઠંડા પાણીથી સાફ કરો.
આ ઉપાયો કર્યા પછી અળાઈ 1 સપ્તાહ સુધી ન મટે અથવા અળાઈ વધવા લાગે તો તુરંત બાળકને ડોક્ટર પાસે લઈ જવું અને દવા કરવી. બાળકને ત્વચાની સમસ્યા સાથે તાવ આવે તો પણ તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
