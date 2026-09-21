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Lifehacks: તમારું RO તમને છેતરી તો નથી રહ્યું ને ? આ રીતે જાણો પીવાનું પાણી બરાબર છે કે નહીં

Lifehacks: દરેક ઘરમાં પીવાનું પાણી ફિલ્ટર કરવા માટે RO સિસ્ટમ લગાડવામાં આવે છે. જેથી પાણીની અશુદ્ધીઓ નીકળી જાય. પરંતુ સમયે સમયે એ જાણવું પણ જરૂરી હોય છે કે RO સિસ્ટમ બરાબર કામ કરે છે કે નહીં. નહીં તો તમે શુદ્ધ સમજીને અશુદ્ધ પાણી જ પીશો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:00 AM IST
Lifehacks: તમારું RO તમને છેતરી તો નથી રહ્યું ને ? આ રીતે જાણો પીવાનું પાણી બરાબર છે કે નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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