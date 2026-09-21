/Lifehacks: તમારું RO તમને છેતરી તો નથી રહ્યું ને ? આ રીતે જાણો પીવાનું પાણી બરાબર છે કે નહીં

Lifehacks: દરેક ઘરમાં પીવાનું પાણી શુદ્ધ કરવા માટે RO નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આરઓ પાણીમાં રહેલી અશુદ્ધીઓને દુર કરી પાણીને પીવા લાયક બનાવે છે. પરંતુ અમુક સમયે આરઓની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે. જેના કારણે પાણી બરાબર શુદ્ધ થતું નથી. આજે જાણીએ આરઓની કાર્યક્ષમતા ઘટી છે અને પાણી શુદ્ધ નથી થતું તે કેવી રીતે ખબર પડી શકે ?
આરઓ પાણીમાં રહેલા લવણ, ભારે તત્વો અને અશુદ્ધી દુર કરે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આરઓ માંથી રિજેક્ટ વોટર નીકળે છે. આરઓમાં ધીરે ધીરે મેમ્બ્રેન સહિતના પાર્ટની કાર્યક્ષમતા ઘટતી પણ હોય છે. જેના કારણે આરઓ પાણી બરાબર શુદ્ધ કરતું નથી. પાણીની ગુણવત્તા બરાબર છે કે નહીં તે જાણવાની કેટલીક ટીપ્સ છે. પાણીની શુદ્ધતા માપવા માટે ટીડીએસ મીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ મીટર વિના પણ તમે ચેક કરી શકો છો કે પાણી શુદ્ધ છે કે નહીં.
પાણીનો સ્વાદ
આરઓની કાર્યક્ષમતા ઘટી છે તે વાતની ખબર સૌથી પહેલા પાણીના સ્વાદ અને ગંધ પરથી પડે છે. પાણીનો સ્વાદ ખારો લાગે, કડવો લાગે કે પાણીમાંથી ધાતુ જેવી સ્મેલ આવવા લાગે તો હોય શકે છે કે આરઓનું ફિલ્ટર કે મેમ્બ્રેન ખરાબ થઈ હોય.
પાણીની પારદર્શિતા
આરઓ સમસ્યા વિના બરાબર કામ કરતું હોય તો પાણી એકદમ સ્વચ્છ દેખાશે. જો આરઓ બરાબર કામ નહીં કરતું હોય તો પાણીમાં અશુદ્ધીઓ હશે. આ અશુદ્ધીઓ વિશે જાણવા કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરીને રાખો. થોડી કલાકો પછી ગ્યાસના તળીયામાં અશુદ્ધીઓ જમા થઈ હશે.
આરઓ અને નળના પાણીની તુલના
આરઓ બરાબર કામ કરે છે કે નહીં તે ચેક કરવું હોય તો 2 કાચના ગ્લાસ લો. 1 ગ્લાસમાં આરઓનું પાણી ભરો અને બીજા ગ્લાસમાં નળનું પાણી ભરો. બંને પાણીને સુંધીને ચેક કરી શકો છો. આ સિવાય પાણીથી કોગળા કરીને તેનો સ્વાદ અને ગંધ કેવા છે તેનો અંદાજ લગાવી શકો છો.
પાણી ઉકાળો
પાણીને ઉકાળીને આરઓના પાણીની શુદ્ધતા વિશે જાણી શકો છો. ફિલ્ટરમાં ખરાબ હોય તો આવું પાણી તમે ઉકાળશો એટલે પાણીના વાસણમાં સફેદ અશુદ્ધીઓ જમા થશે. આ અશુદ્ધિ ફિલ્ટર થયા પછી પણ પાણીમાં રહેલા ખનીજ હોય શકે છે.
રિજેક્ટ વોટર
આરઓ ચાલતું હોય ત્યારે વેસ્ટ વોટર નીકળતું હોય છે. આ પાણી પર ધ્યાન આપો. એક્સ્ટ્રા પાણી પહેલા કરતાં વધારે નીકળતું હોય કે પછી ઓછું નીકળે તો આરઓમાં ખરાબ હોય શકે છે. આ સ્થિતિમાં આરઓનું પાણી ફિલ્ટર થયા પછી પણ શુદ્ધ હોતું નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)