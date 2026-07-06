/હાઈ પ્રોટીન બ્રેકફાસ્ટ રેસિપી, નોટ કરી લો મિક્સ દાળના ઢોસા બનાવવાની રીત

How To Make Mix Dal Dosa: સવારે નાસ્તો કરવો જરૂરી હોય છે. નાસ્તો ક્યારેય સ્કિપ કરવો નહીં અને નાસ્તામાં અનહેલ્ધી વસ્તુઓ પણ ખાવી નહીં. હેલ્થી રહેવું હોય અને શરીરને કામ કરવાની એનર્જી મળે તે માટે સવારે પ્રોટીનથી ભરપુર હેલ્ધી નાસ્તો કરવો જોઈએ. એટલા માટે જ આજે તમને હાઈ પ્રોટીન મિક્સ દાળના ઢોસા બનાવવાની રીત જણાવી દઈએ. મિક્સ દાળના ઢોસા સૌથી હેલ્ધી નાસ્તો છે.
મિક્સ દાળના ઢોસા માટે કઈ કઈ દાળ જોઈએ ?
ઈડલી રાઈસ - 1 કપ
અડદ દાળ - 1/4 કપ
ફોતરાવાળી મગની દાળ - 1/4 કપ
મગની પીળી દાળ - 1/4 કપ
તુવેર દાળ - 1/4 કપ
રાજગરો - 1/4 કપ
પોહા - 1/4 કપ
મેથી દાણા - 1 ચમચી
લીલા મરચાં આદુની પેસ્ટ 1 ચમચી
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
મિક્સ દાળના ઢોસા બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા બધી જ દાળ, ચોખા અને રાજગરાને પાણીથી બરાબર ધોયા પછી તેમાં મેથી દાણા ઉમેરી 4 થી 5 કલાક પાણીમાં પલાળી દો.
અનાજ અને દાળ પલળી જાય પછી તેની મિક્સર જારમાં પીસી લો.
દાળ પીસતી વખતે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને પલાળેલા પોહા ઉમેરી દેવા.
પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય પછી તેને હુંફવાળી જગ્યામાં ઢાંકીને આખી રાત રાખો. જેથી તેમાં આથો આવી જાય
બીજા દિવસે સવારે બેટર ફુલી ગયું હોય ત્યારે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને જરૂર જણાય તો પાણી ઉમેરી ઢોસા બનાવવા.
મિક્સ દાળના ઢોસા નાળિયેરની ચટણી સાથે અથવા દહીં સાથે સર્વ કરી શકાય છે.