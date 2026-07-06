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હાઈ પ્રોટીન બ્રેકફાસ્ટ રેસિપી, નોટ કરી લો મિક્સ દાળના ઢોસા બનાવવાની રીત

How To Make Mix Dal Dosa: હેલ્થ એક્સપર્ટ કહે છે કે સવારનો નાસ્તો પ્રોટીન રીચ હોય તો સારું. તો ચાલો તમને સવારના નાસ્તા માટે સૌથી વધુ પ્રોટીન આપે તેવા મિક્સ દાળના ઢોસા બનાવવાની રીત જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:44 PM IST
હાઈ પ્રોટીન બ્રેકફાસ્ટ રેસિપી, નોટ કરી લો મિક્સ દાળના ઢોસા બનાવવાની રીત
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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