/Hair Care: સ્વિમિંગ કર્યા પછી ડ્રાય અને ફ્રિઝી થયેલા વાળમાં લગાડો આ વસ્તુ, વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જશે

Hair Care After Swimming: ઉનાળામાં ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે લોકો સ્વિમિંગ પૂલમાં સમય પસાર કરવાનું અને પુલ પાર્ટી કરવાનું પસંદ કરે છે. ઉનાળામાં લોકો બીચ વેકેશન પર પણ જતા હોય છે. બીચ વેકેશન, ફૂલ પાર્ટી કે સ્વિમિંગની મજા માણ્યા પછી વાળ ડ્રાય અને ફ્રીઝી થઈ જાય છે. સ્વિમિંગ પૂલનું પાણી ક્લોરિન વાળું હોય છે જ્યારે સમુદ્રનું પાણી ખારું હોય છે. ખરાબ પાણી ઉપરાંત તડકો વાળને ડ્રાય બનાવે છે. આ રીતે ડ્રાય થયેલા વાળથી છુટકારો મેળવવાના ઘરેલુ ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાય તમારા વાળને ડ્રાય થતા બચાવશે.
સૌથી પહેલા તો સ્વિમિંગ કરવું હોય કે પછી બીચ વેકેશન પર ગયા હોય વાળને સારી રીતે બાંધી લેવા. વાળ પાણીમાં ઓછા પલળશે તો ઓછા ખરાબ થશે. તેથી પ્રયત્ન કરવો કે વાળને બાંધીને જ સ્વિમિંગ કરવું. તેમ છતાં વાળમાં જ ડ્રાઇનેસ વધે તેને દૂર કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ઉપાયો કરવા.
લીવ ઇન કન્ડિશનર
સ્વિમિંગ કરતા પહેલા વાળમાં લિવ ઈન કન્ડિશનર લગાડો. લિવ ઇન કન્ડિશનર વાળમાં મોઈશ્ચર લોક કરે છે અને તેના કારણે ખરાબ પાણી ડાયરેક્ટ વાળ પર અસર કરતું નથી. લિવ ઈન કન્ડિશનર લગાડી લેવાથી વાળ ઓછા ખરાબ થશે અને ફ્રીઝીનેસ પણ ઓછી થઈ જશે.
હેટ કે સ્કાર્ફનો ઉપયોગ કરો
જો તમે સ્વિમિંગ કરવા જવાના હોય તો વાળને તડકાથી બચાવવા જરૂરી છે. તડકાના કારણે સ્કીનની સાથે વાળ પણ ડેમેજ થઈ શકે છે તેથી સ્વિમિંગ કરતા પહેલા વાળને કેપ અથવા સ્કાર્ફથી ઢાંકી લો જેથી વાળ પર તડકો ન પડે.
ડીપ કન્ડિશનિંગ
સ્વિમિંગ કરતા પહેલા વાળમાં લિવ ઈન કન્ડિશનર લગાડવું અને સ્વિમિંગ કરી લીધા પછી વાળનું ડીપ કન્ડિશન થાય તે માટે માસ્ક લગાડવું જરૂરી છે. સ્વિમિંગ કરી લીધા પછી વાળને શેમ્પુથી ધોઈ લો અને ત્યાર પછી ડીપ કન્ડિશનિંગ માસ્ક લગાવો. ડીપ કન્ડિશનર માસ્ક લગાડવાથી ફ્રીઝીનેસ ઓછી થશે અને વાળને જરૂરી મોઈશ્ચર મળી જશે.
વાળમાં તેલ લગાડવું
સ્વિમિંગ કર્યા પછી આ હેર કેર રૂટીન ફોલો કરી લેવું અને રાત્રે સુતા પહેલા વાળમાં તેલ લગાડી હળવા હાથે મસાજ કરવી. તેલને આખી રાત વાળમાં રહેવા દેવું. જેથી વાળની રિકવરી ઝડપથી થાય અને વાળને પોષણ મળે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)