Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Hair Care: સ્વિમિંગ કર્યા પછી ડ્રાય અને ફ્રિઝી થયેલા વાળમાં લગાડો આ વસ્તુ, વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જશે

Hair Care: સ્વિમિંગ કર્યા પછી ડ્રાય અને ફ્રિઝી થયેલા વાળમાં લગાડો આ વસ્તુ, વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જશે

Hair Care After Swimming: સ્વિમિંગ કર્યા પછી ડ્રાય અને ફ્રીઝી થયેલા વાળને સોફ્ટ અને રેશમી બનાવવા માટેના કેટલાક સરળ ઘરેલુ ઉપાયો વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાયો વાળની સુંદરતા વધારવામાં મદદરૂપ થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:10 PM IST
Hair Care: સ્વિમિંગ કર્યા પછી ડ્રાય અને ફ્રિઝી થયેલા વાળમાં લગાડો આ વસ્તુ, વાળ રેશમ જેવા મુલાયમ થઈ જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
લાખ પ્રયત્ન છતાં પેટની ફાંદ જતી નથી? તો તમને હોય શકે આ સમસ્યા, સમય રહેતાં કરાવો ઈલાજ
belly fat25 min ago
2
Labh Drishti Rajyog34 min ago
3
breaking news37 min ago
4
hair care47 min ago
5
Iran Us War54 min ago