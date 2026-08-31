/4 સરળ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી હેર વોશ કરજો, પાર્લરમાં હેર સ્પા કરાવ્યું હોય તેવા વાળ થઈ જશે, વાળ પર દેખાશે મિરર શાઈન

Mirror Shine Hair at Home: તહેવાર સમયે યુવતીઓ પાર્લરમાં જઈને અલગ અલગ હેર ટ્રીટમેન્ટ કરાવતી હોય છે. જેથી વાળ સુંદર દેખાય. જો આ સમય એવો હોય છે જ્યારે પાર્લર હાઉસ ફુલ હોય છે. જો તમારે પાર્લર ગયા વિના વાળની સુંદરતા વધારવી હોય અને સ્પા કરાવ્યું હોય તેવા વાળ મેળવવા હોય તો ઘરે આ 4 સ્ટેપ ફોલો કરવા.
હેર સ્પાનો ફાયદો એ થાય છે કે તેનાથી વાળ સોફ્ટ અને શાઈની દેખાય છે. વાળ પર મિરર શાઈન આવી જાય છે. આવા વાળ ઘરે પણ તમે 4 સ્ટેપ ફોલો કરીને મેળવી શકો છો. આ 4 સ્ટેપ કયા છે તે અહીં દર્શાવેલું છે. ઘર થોડો સમય કાઢી આ રીતે વાળની માવજત કરી લેશો તો વાળ એકદમ મુલાયમ થઈ જશે.
ઘરે હેર સ્પા કરવાની રીત
પહેલું સ્ટેપ - હેર સ્પા ઘરે કરવા માટે સૌથી પહેલા નાળિયેર તેલ અથવા બદામનું તેલ લઈ તેને હુંફાળુ ગરમ કરો અને પછી વાળના મૂળમાં તેલ લગાવી વાળમાં 5 થી 10 મિનિટ મસાજ કરો. તેલને વાળના મૂળથી છેડા સુધી લગાડવું. મસાજ હળવા હાથે જ કરવી. તમારી પાસે મસાજર હોય તો તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.
બીજું સ્ટેપ - બીજું સ્ટેપ છે વાળને સ્ટીમ આપવાનું. હવે ઘરે તો વાળને સ્ટીમ આપી શકાય તેવું મશીન ન હોય તો પછી જુગાડ કરવાનો. તેના માટે તપેલામાં પાણી બરાબર ગરમ કરી લેવું. પાણી થોડું ઠંડુ થાય પછી તેમાં ટુવાલ પલાળી કાઢી લેવો. ટુવાલમાંથી વધારાનું પાણી કાઢી નાખો અને પછી ટુવાલને વાળ પર સારી રીતે બાંધી દો. ટુવાલની સ્ટીમ વાળને અસર કરશે. ટુવાલ ઠંડો થઈ જાય તો ફરી એકવાર પ્રોસેસ ફોલો કરી લો.
ત્રીજું સ્ટેપ - ત્રીજું સ્ટેપ છે હેર વોશ કરવા. હેર વોશ કરવા માટે માઈલ્ડ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો અને એક પછી એક એમ 2 વાર શેમ્પૂ કરો. શેમ્પૂ કર્યા પછી વાળને સારી રીતે પાણીથી વોશ કરી લો.
ચોથું સ્ટેપ - ઘરે હેર સ્પા કરવાનું ચોથું સ્ટેપ છે કંડિશ્નર લગાડવું. વાળમાંથી વધારાનું પાણી નીકળી જાય પછી ભીના વાળમાં કંડિશ્નર લગાડો. કંડિશ્નરને સારી રીતે વાળમાં અપ્લાય કરવું. તમે ઈચ્છો તો કંડિશ્નરમાં સીરમ પણ ઉમેરી શકો છો. 5 મિનિટ કંડિશ્નર રાખી પછી હેર નોર્મલ પાણીથી વોશ કરો.
આ 4 સ્ટેપ ફોલો કર્યા પછી વાળને નોર્મલ ડ્રાય થવા દો. વાળ 80 ટકા ડ્રાય થઈ જાય પછી વાળમાં સીરમ અપ્લાય કરો. આ રીતે હેર વોશ કરવાથી હેર સ્પા કરાવ્યું હોય તેવા વાળ દેખાશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)