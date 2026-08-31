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4 સરળ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી હેર વોશ કરજો, પાર્લરમાં હેર સ્પા કરાવ્યું હોય તેવા વાળ થઈ જશે, વાળ પર દેખાશે મિરર શાઈન

Mirror Shine Hair at Home: તહેવારો સમયે પાર્લર ગયા વિના સુંદર અને શાઈની વાળ લહેરાવવા હોય તો તેના માટે તમે ઘરે હેર સ્પા કરી શકો છો. હેર સ્પા માટે પાર્લર સુધી ધક્કો ખાવાની જરૂર નહીં પડે. અહીં હેર સ્પા માટેના 4 સરળ સ્ટેપ્સ જણાવેલા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:11 PM IST
4 સરળ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી હેર વોશ કરજો, પાર્લરમાં હેર સ્પા કરાવ્યું હોય તેવા વાળ થઈ જશે, વાળ પર દેખાશે મિરર શાઈન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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