Wasps: પીળી ભમરીને માર્યા વિના ભગાડવાનો રસ્તો, તેના ઘર પર છાંટી દો આ વસ્તુ, એકવાર જશે પછી ફરી નહીં આવે
Get Rid of Wasps from House: ઘરમાં ખૂણેખાચરે જો ભમરીને ઘર બનાવ્યું હોય તો તેને દુર કરવા મોંઘા સ્પ્રે લેવાની જરૂર નહીં પડે. ઘરમાં રહેલી એક સસ્તી વસ્તુ છાંટી દેવાથી પણ ભમરી ઘર છોડીને ભાગી જશે.
Get Rid of Wasps from House: ઘણી વખત ઘરમાં ભમરી દર બનાવી લેતી હોય છે. ભમરીને ઘરમાંથી દૂર કરવી જરૂરી છે કારણ કે તે કરડી જાય તો સમસ્યા કરી શકે છે. ભમરી પોતાનું ઘર આપણા ઘરના ખૂણામાં, બાલ્કનીમાં, બગીચામાં કે છત પર બનાવી લેતી હોય છે. ભમરીને ભગાડતી વખતે જો તે કરડી જાય તો ભયંકર દુખાવો થાય છે. દિવાળીની સફાઈ દરમિયાન જો ઘરમાં ક્યાંય પણ ભમરીનું દર દેખાય તો તેને હટાવવા માટે કોઈ મોંઘા સ્પ્રે લેવાની જરૂર નથી. તમે ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓથી અસરદાર સ્પ્રે બનાવી શકો છો.
ભમરીના ઘરને તોડતા પહેલા તેના પર એક સ્પ્રે છાંટી દેવો જોઈએ. જેથી અંદર ભમરી હોય તો તે નીકળી જાય અને કરડે પણ નહીં. તેના માટે વધારે સામાન્ય પણ જરૂર નહીં પડે. આ નુસખો અજમાવવાથી ભમરી ઘરમાંથી ભાગી જશે.
સ્પ્રે બનાવવા માટે બે ગ્લાસ પાણી લેવું. પાણીમાં બે ચમચી ડેટોલ કોઈપણ શેમ્પુ ઉમેરી દેવું. હવે આ મિશ્રણને ખાલી સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. શેમ્પુને બદલે ડિટર્જન્ટ લિક્વિડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આ મિશ્રણને સારી રીતે હલાવો અને પછી જ્યાં ભમરીએ ઘર બનાવ્યું હોય તેને આસપાસ અને તેની ઉપર થોડું છાંટી દો. સ્પ્રે છાંટ્યા પછી પાંચથી દસ મિનિટમાં જ જો ભમરી અંદર હશે તો તે ઉડી જશે. ભમરી નું દર દૂર કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. સ્પ્રે યુઝ કરતા પહેલા શરીર ઢંકાય તેવા કપડાં પહેરવા. આંખ પર પણ ચશ્મા પહેરી લેવા. જેથી ભમરી ઉડે તો કરડી ન શકે.
ભમરીના ઘર પર લિક્વિડ છાંટીને પણ દૂર થઈ જવું. કારણ કે આ લિક્વિડ છાંટ્યા પછી ભમરી ઉડીને કરડી પણ શકે છે. સ્પ્રે છાંટ્યા પછી લાકડી કે સાવરણીની મદદથી મમરીનો માળો ધીરે ધીરે તોડીને કાઢી નાખવો. જે જગ્યાએ ભમરીએ માળો બનાવ્યો હોય તે જગ્યા ને પણ લિક્વિડથી સારી રીતે સાફ કરી લેવી જેથી ફરીથી ભમરી ત્યાં દર ન બનાવે.
