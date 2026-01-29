Plaque Behind Teeth: દાંતના પાછળના ભાગે જામેલો પીળો મેલ સાફ કરવાના સરળ ઘરેલુ ઉપાય
Get Rid OF Plaque Behind Teeth: દાંતની આગળની સફાઈ તો રોજ થતી હોય છે પરંતુ શું તમે દાંતનો પાછળનો ભાગ જોયો છે. મોટાભાગના લોકોના આગળના દાંતની પાછળ પીળો મેલ જામેલો જોવા મળે છે. આ મેલને સાફ કરવો પણ જરૂરી હોય છે. દાંતના આ ભાગની સફાઈ કેવી રીતે કરવી ચાલો જાણીએ.
Get Rid OF Plaque Behind Teeth: દાંત સાફ રહે અને પીળા ન પડે તે માટે દિવસમાં બે વખત બ્રશ કરવું જરૂરી છે. સવારે જાગીને તો દરેક વ્યક્તિ બ્રશ કરે છે પરંતુ રાત્રે પણ બ્રશ કરવું જોઈએ. જોકે દિવસમાં બે વખત બ્રશ થતું હોવા છતાં દાંતની કેટલીક સમસ્યાઓ અનેક લોકોને નડતી હોય છે.. જેમકે પીળા દાંત, દાંતમાં સડો થવો અને દાંતની પાછળના ભાગમાં પીળો પ્લાક જામવો. દાંતની પાછળના ભાગમાં પીળો પ્લાક 99 ટકા લોકોને હશે. જોકે દાંતના આ ભાગની સફાઈને લઈને કેટલાક લોકો જાગૃત હોતા નથી. દાંતની પાછળ જામતો પ્લાક હેલ્થનો મોટો દુશ્મન છે. જો સમયસર તેને સાફ કરવામાં ન આવે તો તેના કારણે દાંત નબળા પડવા લાગે છે અને મોઢામાંથી વાસ પણ આવે છે. તો ચાલો જાણીએ દાંતમાં પાછળના ભાગે જામેલો પ્લાક કેવી રીતે સાફ કરવો અને ત્યાં ગંદકી થવાનું કારણ શું છે ?
દાંતની પાછળ પ્લાક જામવાનું કારણ
પ્લાક એક ચીકણી લેયર હોય છે જે ભોજનના કણ અને લાળથી બને છે. જે લોકો નિયમિત રીતે અને યોગ્ય રીતે બ્રશ કરતા ન હોય તેમના દાંતમાં આગળ અને પાછળ પ્લાક જામી જતો હોય છે. દાંતમાં આગળ જામતો પ્લાક તો બ્રશ કરવાથી સાફ થઈ જાય છે પરંતુ પાછળના ભાગે ધીરે ધીરે પ્લાક જામે છે અને તેની મોટી લેયર બની જાય છે. આ રીતે જામેલો પ્લાક પેઢાની બીમારી અને શ્વાસની દુર્ગંધનું કારણ પણ બની શકે છે.
દાંત પીડા પડવાનું કારણ
દાંતમાં પાછળ પ્લાક જમવાની સાથે જો તમારા દાંત સફેદમાંથી પીળા પડી રહ્યા છે તો તેનું કારણ ચા, કોફી કે તંબાકુ જેવા પદાર્થમાં રહેલું ટેનિંગ પણ હોઈ શકે છે.. આ ટેનિંગ દાંતની બહારની લેયર પર ચીપકી જાય છે. સફાઈનો અભાવ હોવાથી તે ધીરે ધીરે ડાર્ક બની જાય છે અને દાંત પીળા દેખાવા લાગે છે.. જે લોકો નિયમિત દાંતની સફાઈ કરતા ન હોય તેમને પ્લાક અને ડાઘ ની સમસ્યા ઝડપથી થાય છે.
દાંતનો પ્લાક અને પીડા ડાઘ કરવાના ઘરેલુ નુસખા
મીઠું અને સરસવનું તેલ
દાંત પીળા પડી ગયા હોય અથવા તો પાછળના ભાગે પ્લાક જામી ગયો હોય તો તેને દૂર કરવા માટે મીઠું અને સરસવનું તેલ ફાયદાકારક છે. તેના માટે સરસવના તેલમાં અડધી ચમચી મીઠું મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને દાંત પર આગળ અને પાછળ સારી રીતે લગાવો.. બ્રશની મદદથી દાંત સાફ કરો. અઠવાડિયામાં એક વખત સરસવના તેલ અને મીઠાથી દાંત સાફ કરશો એટલે પ્લાંક ધીરે ધીરે નીકળવા લાગશે અને દાંત પણ સફેદ થઈ જશે.
ઓઇલ પુલિંગ
નાળિયેર તેલમાં એન્ટિ બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે જે દાંતમાં જામેલા પ્લાકને હટાવવામાં મદદ કરે છે.. તેના માટે એક ચમચી નાળિયેર તેલ મોઢામાં ભરો અને 15 થી 20 મિનિટ માટે તેને મોઢામાં ચારે તરફ ફેરવો. ત્યાર પછી નાળિયેર તેલને થુંકી નાખો અને હુંફાળા પાણીથી કોગળા કરો.
બેકિંગ સોડા
પીળા થયેલા દાંતને સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડા ફાયદાકારક છે. બેકિંગ સોડા પ્લાંક હટાવે છે અને મોઢામાં પીએચ બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે.. તેના માટે નાળિયેર તેલમાં હળદર, ટુથપેસ્ટ, લીંબુ અને બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો. ત્યારપછી આ મિશ્રણથી દાંત સાફ કરો.
લીમડાના પાન
તમે લીમડાના પાનથી પણ દાંતના પ્લાકને સાફ કરી શકો છો. તેનાથી પીળા દાંત પણ સફેદ થશે. તેના માટે પાણીમાં લીમડાના પાનને ઉકાળો અને પછી તે પાણીને માઉથ વોશની જેમ યુઝ કરો.. તેનાથી મોઢામાં વધતા બેક્ટેરિયાથી પણ મુક્તિ મળશે..
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
