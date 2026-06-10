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Skin Care: કીમોથેરાપીના કારણે એકદમ ડ્રાય થયેલી સ્કિનને રીપેર કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ નુસખા

Skin Care After Chemotherapy: કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટમાં જ્યારે કીમોથેરાપી ચાલતી હોય ત્યારે તેની આડઅસર વાળ અને સ્કિન પર જોવા મળે છે. વાળ ખરી જવા ઉપરાંત કીમોથેરાપી પછી સ્કિન વધારે પડતી ડ્રાય થઈ જાય છે. ડ્રાય અને બેજાન થયેલી સ્કિનને ઠીક કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 10, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:49 AM IST
Skin Care: કીમોથેરાપીના કારણે એકદમ ડ્રાય થયેલી સ્કિનને રીપેર કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ નુસખા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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