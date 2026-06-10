/Skin Care: કીમોથેરાપીના કારણે એકદમ ડ્રાય થયેલી સ્કિનને રીપેર કરવા અપનાવો આ ઘરેલુ નુસખા

Skin Care After Chemotherapy: કેન્સરની સારવાર દરમિયાન કીમોથેરાપી પણ લેવી પડતી હોય છે. કીમોથેરાપીની આડઅસરના કારણે વાળ અને ત્વચાને પણ નુકસાન થતું હોય છે. કેમોથેરાપી લીધા પછી મોટાભાગના લોકોના વાળ ખરી જતા હોય છે. આ સિવાય સ્કીન પણ ડ્રાય અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. કીમોથેરાપીની આડઅસરના કારણે ત્વચામાં બળતરા પણ થાય છે. કીમોથેરાપી ચાલતી હોય ત્યારે આ પ્રકારની સમસ્યાઓ માટે અન્ય કોઈ દવાઓનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ઘરેલુ ઉપાય અજમાવી શકો છો. આજે તમને આવા જ કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય વિશે જણાવીએ જેને કરવાથી કીમોથેરાપી દરમિયાન ત્વચા પર આડઅસર ઓછી થાય છે અને ત્વચા સ્વસ્થ રહે છે.
કીમોથેરાપી પછી સ્કીન કેર
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ગરમ પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો
કીમોથેરાપી ચાલતી હોય ત્યારે અને કીમોથેરાપી થઈ જાય પછી પણ થોડા સમય સુધી ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું. ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કીનમાં રહેલા નેચરલ ઓઇલ ઓછા થવા લાગે છે જેના કારણે સ્કીન વધારે ડ્રાય થાય છે. તેથી હંમેશા ઠંડા પાણીનો જ ઉપયોગ કરો. જો સાવ ઠંડુ પાણી ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તો પાણીને હુંફાળું ગરમ રાખો.
સ્પા
કીમોથેરાપી શરૂ થાય ત્યારે શરીરમાં અલગ અલગ સમસ્યાઓ રહે છે અને તેની આડ અસરો પણ જોવા મળે છે જેના કારણે લોકોને સ્ટ્રેસ વધી જાય છે. સ્ટ્રેસના કારણે ત્વચા વધારે ખરાબ થવા લાગે છે. આવા સ્ટ્રેસને ઓછો કરવા માટે સ્પામાં જઈને મસાજ કરાવવી ફાયદાકારક રહે છે. ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી દર થોડા દિવસે મસાજ કરાવવાથી સ્કીનની ડ્રાઇનેસ ઓછી થશે અને સ્ટ્રેસ પણ ઓછો થશે.
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બોડી લોશન
કીમોથેરાપી ચાલતી હોય કે કીમોથેરાપી પૂરી થઈ ગઈ હોય પછી ત્વચા પર વધેલી ડ્રાયનેસને કંટ્રોલ કરવા માટે લેવેન્ડર ઓઇલ અથવા તો કોઈ પણ સારું બોડી લોશન ઉપયોગમાં લેવું. ન્હાયા પછી આખા શરીર પર લોશન અથવા તેલ અપ્લાય કરો જેથી ત્વચા અંદરથી સોફ્ટ થઈ જાય.
સુતા પહેલા માલિશ
હાથ અને પગની ડ્રાયનેસ દૂર કરવા માટે રાત્રે સુતા પહેલા હાથ અને પગને સારી રીતે પાણીથી સાફ કરી તેલ અથવા લોશન લગાડી માલિશ કરો. જો ડ્રાયનેસના કારણે પગની એડીઓ ફાટી હોય તો તેલ લગાડ્યા પછી મોજા પહેરીને સુઈ જવું તેનાથી ત્વચા મુલાયમ રહેશે અને સોફ્ટનેસ જળવાશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)