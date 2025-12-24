Hair Care: ગૂંચવાઇ જતાં વાંકડિયા વાળ માટે બેસ્ટ હેર પેક, સપ્તાહમાં એકવાર લગાડો, વાળ થઈ જશે રેશમ જેવા મુલાયમ
Home Remedy For Frizzy Hair: જેમના વાળ વાંકડિયા અને રફ હોય તેમના વાળ વારંવાર ગૂંચવાઇ જાય છે. વાળમાંથી ગૂંચ કાઢવાથી વાળ વધારે તુટે છે. આવા વાળ હોય તેમના માટે બેસ્ટ હેર પેક વિશે આજે તમને જણાવીએ. આ હેર પેક લગાડવાથી વાળ શાઈની અને સિલ્કી થઈ જાય છે.
Home Remedy For Frizzy Hair: રુક્ષ અને ફ્રીઝી વાળ વધારે પડતા ગૂંચવાઇ જતા હોય છે. વાળમાં ડ્રાઈનેસ વધારે હોય તો ગૂંચ પણ વારંવાર ચઢી જાય છે. તેમાં પણ જેમના વાળ વાંકડિયા હોય તેમના વાળ વારંવાર ગૂંચવાઈ જાય છે. ગૂંચ કાઢવા જતા વાળ વધારે તૂટે છે અને ધીરે ધીરે મૂળ પણ નબળા પડી જાય છે. વાળની ડ્રાઇનેસના કારણે હેર ફોલની સમસ્યા પણ વધી જતી હોય છે.
જો સમય રહેતા વાળની ફિઝીનેસ દુર કરવામાં ન આવે તો વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરી જાય છે. જેના કારણે માથા પર ટાલ દેખાવા લાગે છે. જે લોકોના વાળ ડ્રાય હોય અને વારંવાર ગૂંચવાઈ જતા હોય તેમના માટે આજે ખાસ હેરપેક વિશે જણાવીએ. આ હેરપેક માથામાં લગાડવાથી વાળ સિલ્કી અને શાઈની બની જાય છે. આ હેર પેક એવા લોકો માટે કામનો છે જેમના વાળ વાંકડિયા અને ડ્રાય હોય.
વાંકડિયા અને ડ્રાય હેર માટે હેર પેક
વાંકડિયા અને ડ્રાય હેર માટેનો આ હેરપેટ નેચરલ વસ્તુઓથી બને છે. તેના માટે ઘરમાં રહેલી બે વસ્તુની જરૂર પડશે. આ બે વસ્તુ છે મધ અને પાકેલા કેળા. સૌથી પહેલા એક વાટકીમાં પાકેલા કેળાની પેસ્ટ લેવી. આ પેસ્ટમાં એક મોટો ચમચો મધ ઉમેરો. બંને વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી સ્મૂધ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને વાળમાં લગાડી લો.
કેળા અને મધનું મિશ્રણ વાળમાં અને વાળના મૂળમાં સારી રીતે અપ્લાય કરો. વાળના મૂળથી લઈને છેડા સુધી દરેક જગ્યાએ આ હેરપેક લગાવો અને વાળને બાંધી લો. આ હેર પેકને 30 મિનિટ સુધી વાળ પર લગાવી રાખો. તમે ઈચ્છો તો શાવર કેપ પણ પહેરી શકો છો. 30 મિનિટ પછી કોઈપણ માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરી લો. હેર વોશ કરવા માટે હૂંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો
કેળા અને મધનું હેર માસ્ક વાળને ફ્રિઝ ફ્રી બનાવે છે. તેનાથી વાળ સિલ્કી થાય છે અને શાઈની દેખાય છે. આ હેર પેક અઠવાડિયામાં એક વખત લગાડવાનું શરૂ કરો. કેળા અને મધથી વાળનું ટેક્સચર સુધરવા લાગશે. અઠવાડિયામાં એક વખત આ હેર પેક લગાવશો તો એક મહિનાની અંદર તમને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
