Hair Growth Tips: હેર ગ્રોથ માટે બેસ્ટ ઘરેલુ ઉપાય, આમળામાંના રસમાં આ વસ્તુઓ મિક્સ કરી વાળના મૂળમાં લગાવો

Hair Growth Tips: આમળા વાળની સુંદરતા અને લંબાઈ બંને વધારે છે. આમળામાં એવા તત્વો હોય છે જે વાળની ચમક પરત લાવે છે. આમળાના રસમાં કેટલીક વસ્તુઓ મિક્સ કરી લગાડવાથી હેર ગ્રોથ વધે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક.
Hair Growth Tips: આમળા શરીર માટે અમૃતની જેમ કામ કરે છે. તેમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, વિટામિન સી જેવા પોષક તત્વ હોય છે જે સ્કિનથી લઈને વાળ માટે ફાયદાકારક છે. શિયાળામાં આમળાનો રસ પીવાથી ઇમ્યુનિટી પણ બુસ્ટ થાય છે અને બીમારીઓ સામે રક્ષણ મળે છે. આમળાની સીઝન ચાલી રહી છે ત્યારે જો તમે વાળની લંબાઈ વધારવા માંગો છો અને વાળને મજબૂત બનાવવા માંગો છો તેના માટેનો બેસ્ટ રસ્તો આજે તમને જણાવી દઈએ.
આમળાનો રસ વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે અને રક્ત સંચાર સુધારે છે. આમળાનો રસ વાળમાં પ્રાકૃતિક ચમક વધારે છે અને વાળની વૃદ્ધિ પણ કરે છે. વાળની લંબાઈ ઝડપથી વધારવી હોય તો આમળાના રસમાં કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરવી જોઈએ. આમળાના રસમાં આ વસ્તુ ઉમેરીને વાળમાં લગાડવામાં આવે તો રિઝલ્ટ ઝડપથી જોવા મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આમળાના રસમાં કઈ વસ્તુઓ મિક્સ કરવાથી લાભ ઝડપથી થાય છે.
સૌથી પહેલા તો ત્રણથી ચાર આમળાના ટુકડા કરી તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને પેસ્ટ બનાવી લો. આમળાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય પછી તેને કપડાં કે ગરણીની મદદથી ગાળી લો. આ રીતે વાળમાં લગાડવા માટે આમળાનું જ્યુસ રેડી કરવાનું છે. આ જ્યુસમાં તમે નીચે દર્શાવેલી પાંચમાંથી કોઈ એક વસ્તુ ઉમેરીને વાળમાં અપ્લાય કરી શકો છો.
આમળાના જ્યુસમાં ઉમેરવા યોગ્ય વસ્તુઓ
એલોવેરા જેલ
આમળાના રસમાં તમે એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી વાળમાં લગાડશો તો સ્કેલ્પને હાઇડ્રેશન મળશે તેનાથી વાળના રોમ છિદ્રોમાં થતી બળતરા શાંત થશે અને વાળનો ગ્રોથ ઝડપથી થશે.
ડુંગળીનો રસ
આમળાના રસમાં ડુંગળીનો રસ મિક્સ કરીને તેને માથામાં લગાડવાથી રક્ત સંચાર સુધરે છે અને વાળ ખરવાનું પ્રમાણ ઘટવા લાગે છે..
મેથી દાણા
મેથી પણ વાળ માટે ફાયદાકારક છે જ્યારે તમે આમળાના જ્યુસમાં મેથી ઉમેરીને વાળમાં લગાડો છો તો વાળને પ્રોટીન મળે છે વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે અને વાળ પાતળા થતા અટકે છે. મેથી દાણાને રાત્રે પાણીમાં પલાળી તેની પેસ્ટ કરી તેમાં આમળાનો રસ મિક્સ કરવો.
નાળિયેર તેલ
આમળાના રસમાં નાળિયેર તેલ મિક્સ કરીને પણ વાળમાં લગાડી શકાય છે. આ મિશ્રણ ડ્રાય વાળ હોય તેમના માટે બેસ્ટ છે.. માથામાં નાળિયેર તેલ અને આમળાનો રસ લગાડવાથી વાળને મોઈશ્ચર મળે છે. વાળ ખરવાનું પ્રમાણ અટકે છે અને ઝડપથી લાંબા થાય છે.
એરંડિયાનું તેલ
આમળાના રસમાં એરંડિયાનું તેલ મિક્સ કરીને લગાડશો તો વાળ કાળા, ઘાટા થશે અને મૂળ મજબૂત થશે.. આ મિશ્રણથી વાળને જરૂરી પોષણ મળે છે. તેનાથી વાળના મૂળ મજબૂત થાય છે અને વાળ ખરવાનું પ્રમાણ પણ ઓછું થાય છે.
