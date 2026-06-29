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સાથળની ચરબી ઓછી કરવાની 4 અસરકારક કસરતો, રોજ કરો તો 15 દિવસમાં ફરક દેખાવા લાગે

Home Workout For Thigh Fat: સાથળની ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરે તેવી 4 પગની કસરતો વિશે તમને જણાવીએ. આ એક્સરસાઈઝ કરવા માટે કોઈ સાધનની જરૂર પડતી નથી. તમે ઘરે આરામથી આ કસરતો કરી પગને સુડોળ બનતા જોઈ શકો છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:20 PM IST
સાથળની ચરબી ઓછી કરવાની 4 અસરકારક કસરતો, રોજ કરો તો 15 દિવસમાં ફરક દેખાવા લાગે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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