/સાથળની ચરબી ઓછી કરવાની 4 અસરકારક કસરતો, રોજ કરો તો 15 દિવસમાં ફરક દેખાવા લાગે

Home Workout For Thigh Fat: બેઠાળુ જીવનશૈલીના કારણે મહિલાઓને કમર અને સાથળના ભાગે વધારે ચરબી જામી જાય છે. સાથળના ભાગે જામેલું ફેટ શરીરનો શેપ ખરાબ કરે છે અને ધીરેધીરે આ ફેટ વધે તો હલનચલન પણ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. સાથળની ચરબી ઓછી કરવી હોય અને તે પણ કોઈ જાતના સાધનોના ઉપયોગ વિના તો તેના માટે સાથળની ચરબીને ટારગેટ કરતી કસરતો કરી શકો છો. આજે તમને 4 કસરત વિશે જણાવીએ જે સાથળની ચરબીને ટારગેટ કરે છે અને 15 દિવસમાં જ તેનાથી ફરક દેખાવા લાગે છે.
જો તમે પણ એક્ટ્રેસની જેમ ટોન્ડ ફીગર મેળવવા માંગો છો પણ સાથળની ચરબી તમારી દુશ્મન બની ગઈ છે તો તમે સાથળ માટેની કેટલીક કસરતો કરી શકો છો. આ કસરતો કરવા માટે કોઈ સાધન કે મશીનની જરૂર પડતી નથી. ફક્ત એક મેટની જરૂર પડે છે. ઘરે સમય મળે ત્યારે તમે આ કસરતો કરી અને પગને સુડોળ કરી શકો છો.
સાથળ માટેની કસરતો
લેગ રેજેસ - આ કસરત કરવા માટે મેટ પર સીધા સુઈ જાવ અને બંને હાથને શરીરની આસપાસ રાખી પગને એકસાથે 90 ડીગ્રી સુધી ઉપર ઉઠાવો. ત્યારબાદ ધીરેધીરે નીચે લાવો. આ રીતે પગ ઉપર ઉઠાવવાની અને નીચે લાવવાની કસરતો 15-15 ના સેટમાં 3 વખત કરો. એક સેટ પુરો થાય એટલે થોડી સેકન્ડ બ્રેક લેવો.
જંપિંગ જેક્સ - જંપિંગ જૈક્સ એકદમ સરળ કસરત છે. આ કસરત કરવાની મજા પણ આવશે અને ફાયદો પણ થશે. જંપિંગ જૈક્સ આખા શરીરને એક્ટિવ કરે છે અને કેલેરી ઝડપથી બળે છે. દિવસમાં 50 જંપિંગ જેક્સના 3 સેટ કરો. તેનાથી સ્ટેમિના વધશે અને સાથળની ચરબી ઓછી થવા લાગશે.
સ્કાઉટ્સ - સાથળના ફેટને બાળવા માટેની બેસ્ટ કસરત સ્કાઉટ્સ છે. તેનાથી સાથળની ચરબી ઝડપથી બળે છે અને મસલ્સ ટોન્ડ થાય છે. તેને કરવા માટે ખભ્ભા બરાબર પગ પહોળા રાખી ઊભા રહો અને પછી ચેર પર બેસતા હોય તે પોઝિશનમાં જવું અને ફરી ઊભા થવું. આ કસરતની શરુઆત 10 કે 12 ના 3 સેટથી કરો.
વોલ સિટ - સાથળના સ્નાયૂને મજબૂત કરવા અને ફેટ ઓછું કરવા માટે વોલ સિટ કસરત બેસ્ટ છે. તેના માટે દિવાલનો સપોર્ટ લઈ બેઠા હોય તેવી સ્થિતિમાં 45 સેકન્ડ રહેવાનું હોય છે. જો તમે 1 મિનિટ સુધી હોલ્ડ કરી શકો તો ઉત્તમ. આ રીતે 3 વોલ સિટ કરો. શરુઆતમાં તમે 20 કે 30 સેકન્ડથી શરુઆત કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)