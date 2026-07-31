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Hotel Etiquette: સારી હોટલમાં સ્ટે બુક કરો તો આ 5 નિયમોનું પાલન કરજો, નહીં બધા વચ્ચે થશે અપમાન

Hotel Etiquette: 4 સ્ટાર કે 5 સ્ટાર હોટલમાં સ્ટે બુક કરો તો આ 5 બેઝીક નિયમો વિશે તમને ખબર હોવી જોઈએ. હોટલમાં રોકાવા માટે આ 5 નિયમોને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવા. ખાસ કરીને સવારે નાસ્તો કરવા જવાનું હોય ત્યારે આ વાતને ધ્યાનમાં રાખજો નહીં તો તમારી ઈમ્પ્રેશન ખરાબ થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 31, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:18 PM IST
Hotel Etiquette: સારી હોટલમાં સ્ટે બુક કરો તો આ 5 નિયમોનું પાલન કરજો, નહીં બધા વચ્ચે થશે અપમાન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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