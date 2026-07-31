/Hotel Etiquette: સારી હોટલમાં સ્ટે બુક કરો તો આ 5 નિયમોનું પાલન કરજો, નહીં બધા વચ્ચે થશે અપમાન

Hotel Etiquette: હરવા ફરવાના શોખીન લોકો અવારનવાર મોંઘી હોટલમાં રોકાતા હોય છે. 4 સ્ટાર કે 5 સ્ટાર હોટલમાં રોકાવું તો સૌ કોઈને ગમે છે. પરંતુ આવી હોટલમાં ગયા પછી જે જરૂરી બેઝિક મેનર ફોલો કરવાના હોય છે તે લોકો કરતા નથી. ઘણા લોકોને તો એ વાતની પણ ખબર નથી હોતી કે 4 સ્ટાર કે 5 સ્ટાર હોટલમાં ગયા પછી શું કરવું અને શું નહીં. જો તમે આવી હોટલમાં ગયા પછી હોટલના કેટલાક નિયમોનું પાલન કરો તો તમને હોટલમાં બેસ્ટ સર્વિસ મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફોર સ્ટાર કે 5 સ્ટાર હોટલમાં ગયા પછી શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું ?
રુમ સાથે મળતી સર્વિસ વિશે જાણી લેવું
તમે કોઈ સારી હોટલમાં બુકિંગ કરાવો તો બુકિંગ કરાવતી વખતે જ એ બધી જ સુવિધાઓ વિશે પણ જાણી લેવું જે તમને રૂમ સાથે મળવાની છે. 4 સ્ટાર કે 5 સ્ટાર હોટલમાં પ્રીમિયમ બેઝિક સહિતની અલગ અલગ કેટેગરી હોય છે અને આ કેટેગરી પ્રમાણે ગેસ્ટને સુવિધા આપવામાં આવે છે. બધા જ ગેસ્ટ માટે એક સમાન સુવિધા નથી હોતી. તેથી જ્યારે તમે રૂમ બુક કરાવો ત્યારે જાણી લેવું કે રૂમમાં તમને કઈ કઈ ફેસિલિટી મળશે. બુકિંગમાં જે ફેસેલિટી એડ કરવામાં ન આવી હોય તેને હોટલમાં રોકાયા પછી માંગશો તો તેમાં તમારી ભૂલ સામે આવશે.
સર્વિસ ટિપ આપવી
હોટલમાં એન્ટ્રી કર્યા પછી ગેસ્ટને વેલકમ ટ્રીક આપવામાં આવે છે, આઈડી વેરીફીકેશન થાય છે, લગેજને રૂમ સુધી શિફ્ટ કરવામાં આવે છે. આ કામ પછી સર્વિસ ટીપ આપવી જોઈએ. શરૂઆતના આ કામની ટીપ શરૂઆતમાં જ આપી દેવાની હોય છે ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ચેક આઉટ સમયે ટીપ આપી દેશું પરંતુ હેલ્પીંગ સ્ટાફને સર્વિસ ટિપ પહેલા જ આપી દેવાની હોય છે.
નાસ્તો લિમિટેડ કરવો
સારી હોટલમાં રૂમની સાથે મોટાભાગે બ્રેકફાસ્ટ ઈનક્લુડ કરેલો હોય છે. જેના કારણે સવારમાં લોકો બ્રેકફાસ્ટ કરવા પહોંચી જાય છે અને એકાદ કલાક બેસીને નિરાંતે બ્રેકફાસ્ટ કરે છે. ઘણા લોકો બ્રેકફાસ્ટમાં જેટલી વસ્તુઓ હોય તે બધી જ ચાખવા માટે ફ્લેટમાં લઈને બેસી જાય છે. આ પ્રકારે હોટલમાં ભરેલી પ્લેટ રાખીને નાસ્તો કરવો યોગ્ય નથી દેખાતું. જેટલી જરૂર હોય એટલી વસ્તુ લઈને નાસ્તો કરવો જોઈએ. ફ્રી મળતો હોવાથી વધારે પડતો નાસ્તો કરી લેવો કે બે ત્રણ કલાક બેસીને નાસ્તો કરવો અયોગ્ય વર્તન છે.
હોટેલની વસ્તુ સાથે ન લઈ જવી
હોટલમાં શેમ્પુ, સાબુથી લઈને બાથરોબ, ટુવાલ, નેપકીન, સ્લીપર જેવી વસ્તુઓ રોજ નવી આપવામાં આવે છે. ઘણા લોકો એવું કરે છે કે રૂમમાં તે પોતાની વસ્તુ જ ઉપયોગમાં લે છે પરંતુ હોટલમાં આપવામાં આવેલી વસ્તુઓ ચેક આઉટ સમયે સાથે લઈ જાય છે. આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં.
હોટલ સ્ટાફ સાથે સારી ભાષામાં વાત કરવી
જો તમે સારી હોટલમાં બુકિંગ કરાવ્યું હોય તો હોટલ સ્ટાફ સાથે હંમેશા રિસ્પેક્ટ થી વાત કરવી. જો તમે તેને નોકરની જેમ ટ્રીટ કરશો તો તેમાં તમારી જ ઇમ્પ્રેશન ખરાબ પડશે. તેથી હોટલના સ્ટાફ પાસેથી સર્વિસ લેવી હોય તો પણ તેમની સાથે શાંતિપૂર્વક ભાષામાં વાત કરવી. ક્યારેય ગુસ્સો કરવો કે અભદ્ર ભાષામાં વાત કરવી નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)