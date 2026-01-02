Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

કિચન સિંકમાંથી રોજ નીકળી રહ્યા છે કાનખજૂરો? આ 2 રીતે થશે સફાયો, ફરી આવવાની હિંમત નહીં કરે!

Kankhajura Keep Away: કિચન સિંકમાં ગંદકી રહેવાને કારણે અવારનવાર કાનખજૂરા નીકળવાની ફરિયાદ રહે છે. ઘણીવાર ખોરાકના વધેલા ટુકડા, ભેજ અને પાઇપમાં જામી ગયેલી ચીકાશને કારણે કાનખજૂરા ખતમ થતા નથી. આવી સ્થિતિમાં અમે તમારી સાથે તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટેના કેટલાક સરળ ટિપ્સ શેર કરી રહ્યા છીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:46 AM IST

Trending Photos

કિચન સિંકમાંથી રોજ નીકળી રહ્યા છે કાનખજૂરો? આ 2 રીતે થશે સફાયો, ફરી આવવાની હિંમત નહીં કરે!

Kankhajura Kaise Bhagaye: કિચનના સિંકમાં આખો દિવસ પાણીનું કામ રહેતું હોય છે અને ભેજને કારણે તેની પાઇપમાં જીવડાં પેદા થવા લાગે છે, ખાસ કરીને કાનખજૂરા. શિયાળામાં આ સમસ્યા વધુ વધી જાય છે કારણ કે તેમને ભેજ ખૂબ જ પસંદ હોય છે. 

જોકે, ક્યારેક કાનખજૂરો નીકળવો સામાન્ય વાત છે, પરંતુ જો વારંવાર આવું થઈ રહ્યું હોય, તો તે સંકેત છે કે સિંક કે પાઇપમાં ઘણી ગંદકી જમા થઈ ગઈ છે. કાનખજૂરાનો દેખાવ માત્ર ભયાનક જ નહીં પણ ગભરાહટ પણ હોઈ શકે છે. ક્યારેક, દવા છંટકાવ કર્યા પછી પણ કાનખજૂરાનું આવવું ચાલુ રહે છે. તેથી, હવે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે અમે એવી ટિપ્સ શેર કરી રહ્યા છીએ જે તેમને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કાનખજૂરા ભગાડવાના દેશી નુસ્ખા | Home Remedies For Kankhajura

હેક 1: હળદર અને મીઠું
પહેલો ઉપાય તમને રસોડામાંથી જ મળી જશે, કારણ કે તમારે હળદર અને મીઠાની જરૂર પડશે. મીઠું અને હળદરને પાણીમાં નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લો અને સ્પ્રે બોટલમાં ભરીને સિંકમાં છાંટો. સિંકમાં આ મિશ્રણ નાખવાથી કાનખજૂરા મરી જશે, કારણ કે હળદરમાં રહેલા એન્ટિસેપ્ટિક ગુણો જીવજંતુઓને ખતમ કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય છે. તમારે માત્ર 1 ચમચી હળદરનો ઉપયોગ કરવાનો છે.

હેક 2: તેજપત્તા, જીરું અને લવિંગ
આ ઉપાયમાં તમારે તેજપત્તા, જીરું અને લવિંગનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. લવિંગની સુગંધથી કાનખજૂરો મરી જાય છે અથવા તે જગ્યા છોડીને ભાગી જાય છે. તેથી તમે લવિંગ, જીરું અને તેજપત્તાનો પાવડર બનાવીને તેનો ઉપયોગ કરો. તેની તીવ્ર ગંધથી કાનખજૂરા દૂર ભાગે છે અને ફરી પેદા પણ થતા નથી. તમે સિંકની પાઇપમાં આ પાવડર નાખી શકો છો અથવા પાણીમાં ભેળવીને પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આનાથી પાઇપના દરેક ભાગમાં આ અસર પહોંચી જશે.

આ બાબતો પર પણ ખાસ ધ્યાન આપો

  • જ્યાંથી પણ કાનખજૂરા આવી રહ્યા હોય તે જગ્યા બંધ કરી દો અને દરરોજ આ નુસ્ખાનો ઉપયોગ કરો.
  • રાત્રે સુતા પહેલા સિંકને સારી રીતે કોરું કરો, કારણ કે આખી રાત ભેજ રહેવાને કારણે જીવડાં પેદા થઈ શકે છે.
  • સિંકની આસપાસ ક્યારેય ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ ખુલ્લી ન રાખો. તેનાથી કાનખજૂરા આવવાનો ડર વધી શકે છે.
     

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
KankhajuraRahuspiritualastro tipsકાનખજૂરો

Trending news