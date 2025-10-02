Earbuds Hearing Loss: કાન માટે કેટલા ખતરનાક હોય છે વાયરલેસ હેડફોન, કેટલી થઈ શકે છે સમસ્યા?
Bluetooth headphones: તમારી આસપાસ જુઓ અને તમને દરેક જગ્યાએ હેડફોન પહેરેલા લોકો દેખાશે. ચાલો સમજાવીએ કે આ અનુકૂળ ઉપકરણ કેટલું જોખમી હોઈ શકે છે.
Trending Photos
Bluetooth Headphones Side Effects: આજકાલ લોકો રસ્તા પર ચાલતા, કામ કરતા કે પછી ફ્રી સમયમાં બેસી ફોનમાં કંઈ જોવા કે સાંભળવા માટે હેડફોન કે ઈયરફોન લગાવી રાખે છે. કેટલાક લોકો આવું એટલાં માટે કરે છે કે તેને બહારની દુનિયાનો અવાજ ન સંભળાઈ, તો કેટલાક બીજાને સમસ્યા ન થાય એટલે તેનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ તમારી બીજાને સમસ્યા ન આપવાની આદત તમારા માટે સમસ્યા બની શકે છે. આવો આજે તમને જણાવીએ તમે જે વાયરલેસ હેડફોનને કાનમાં લગાવી રાખો છે, તે કેટલો ખતરનાક છે.
તમારા માટે તે કેટલું ખતરનાક છે?
જો આપણે વાત કરીએ કે તે કેટલું ખતરનાક છે, તો તે વિવિધ સમસ્યાઓનું કારણ બને છે. BMJ ગ્લોબલ હેલ્થ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસ મુજબ, હેડફોનના કારણે આશરે 1 મિલિયન કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકો સાંભળવાના જોખમમાં છે. સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે 12 થી 34 વર્ષની વયના 24 ટકા લોકો અસુરક્ષિત સ્તરે સંગીત સાંભળે છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન અનુસાર, હાલમાં વિશ્વભરમાં બધી ઉંમરના 430 મિલિયનથી વધુ લોકો ગંભીર સાંભળવાના નુકસાન (શ્રવણ ગુમાવવાનું અક્ષમ કરવું) થી પીડાય છે. WHO અનુસાર, 8 કલાકથી વધુ સમય સુધી 85 ડેસિબલથી વધુ અવાજ સાંભળવાથી ધીમે ધીમે સાંભળવાનું નુકસાન થઈ શકે છે. ઉચ્ચ વોલ્યુમ પર સતત સાંભળવાથી અવાજ-પ્રેરિત શ્રવણ નુકશાન (NIHL) નું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે.
આ ખતરો પણ રહે છે
સાંભળવાની ક્ષમતા ખતમ થવાની સાથે-સાથે જો તમે તેને સતત લગાવી રાખો તો બીજી સમસ્યાઓ પણ થાય છે, જેમ કે Ear Canal માં પરસેવો અને બેક્ટેરિયા જમા થવા લાગે છે અને ઇન્ફેક્શનનો ખતરો વધી જાય છે. NIH અને FDA માં થયેલી તમામ સ્ટડી અનુસાર તેનાથી નીકળનાર રેડિએશન ખૂબ ઓછું હોય છે અને તે એટલું ખતરનાક હોતું નથી. તેનો મતલબ છે કે તેમાં કેન્સર અને કોઈ મોટો ખતરો રહેતો નથી, પરંતુ તેના પર હજુ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. આ સાથે જો તમે તેનો સતત ઉપયોગ કરો છો તો કાનમાં સીટી કે ઘંટી જેવા અવાજની સમસ્યા થઈ શકે છે.
હેડફોનનો ઉપયોગ કરવાની ટિપ્સ
જો તમે હેડફોનનો ઉપયોગ કરો છો તો WHO Guidelines અનુસાર તમારે 60/60 રૂલ અપનાવવો જોઈએ. એટલે કે તમારે 60 ટકાથી વધુ વોલ્યુમથી સાંભળવાનું નથી અને ન 60 મિનિટથી વધુ સાંભળવાનું છે. પ્રયાસ કરો કે નોઇઝ કેન્સલિંગ હેડફોનનો ઉપયોગ કરો, જેથી તમારે વોલ્યુમ વધારવાની જરૂર ન પડે. કાનને આરામ આપવા માટે વચ્ચે-વચ્ચે બ્રેક લેતા રહો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે