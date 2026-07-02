/Lifehacks: ચોમાસામાં કપડાને ભેજ અને વાસથી બચાવવા હોય તો કબાટમાં અત્યારથી જ મુકી દો આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ

Bad Smell Removal Hacks: ચોમાસું શરુ થાય એટલે વાતાવરણ રમણીય થવાની સાથે ભેજવાળું પણ થઈ જાય છે. અને આ ભેજ ઘરની અલગ અલગ વસ્તુઓને ખરાબ પણ કરે છે. ચોમાસામાં ખાવાપીવાની વસ્તુઓથી લઈ કપડાને પણ ભેજ લાગી જતો હોય છે. તમે પણ અનુભવ્યું હશે કે ચોમાસામાં કપડાના કબાટમાંથી વિચિત્ર વાસ આવવા લાગે છે. આ વાસ ભેજના કારણે જ હોય છે. કપડાના કબાટને ભેજથી બચાવવા અને વાસ દુર કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
કપડાના કબાટનો ભેજ દુર કરવાના ઘરેલુ નુસખા
કપડાના કબાટમાં ભેજની વાસ બેસી જાય તે પહેલા જ તેનું સમાધાન કરી દો. કબાટમાં અત્યારથી જ કેટલીક વસ્તુઓ રાખી દેવી. આ વસ્તુઓ કપડા સાથે રહેશે તો અંદર ભેજ, વાસનું પ્રમાણ વધશે નહીં.
કોફી પાવડર
જાણીને આશ્ચર્ય થશે પણ કબાટમાં કોફી પણ રાખી શકો છો. કોફી એક્સપાયર થઈ ગઈ હોય કે પછી બોટલમાં જામી ગઈ હોય તો તેનો ઉપયોગ પીવા માટે કરી શકાતો નથી. આ કોફીની બોટલ ખોલી તેને કબાટમાં રાખી દો. આ કોફી કબાટની વાસ દુર કરી દેશે.
બેકિંગ સોડા
બેકિંગ સોડા પણ કબાટમાં રાખી શકાય છે. બેકિંગ સોડા વાસ દુર કરવામાં મદદ કરશે. એક વાટકીમાં બેકિંગ સોડા ભરી કબાટમાં ઉપર રાખી દો. દર 15 દિવસે બેકિંગ સોડા બદલો. આ કામ કરવાથી કબાટમાંથી આવતી ભેજની વાસ દુર થઈ જશે.
લીમડાના પાન
કડવા લીમડાના પાન પણ કબાટમાં રાખી શકો છો. લીમડાના પાનની ખાસ વાત એ છે કે તમે તેને કપડાની વચ્ચે પણ આ પાન રાખી શકાય છે. લીમડાના પાનથી કબાટમાં ભેજ પણ નહીં લાગે.
કબાટમાં રાખો કપૂર અને લવિંગ
કબાટમાંથી વાસ દુર કરવા માટે ચોમાસા દરમિયાન કબાટમાં લવિંગ અને કપૂર રાખો. એક વાટકીમાં કપૂર અને લવિંગ એકસાથે મુકી કબાટમાં રાખી દો. કપૂર ભેજ દુર કરશે અને કબાટમાંથી સુગંધ પણ આવશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)