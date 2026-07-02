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Lifehacks: ચોમાસામાં કપડાને ભેજ અને વાસથી બચાવવા હોય તો કબાટમાં અત્યારથી જ મુકી દો આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ

Bad Smell Removal Hacks: ચોમાસામાં કબાટમાં રાખેલા કપડામાં ભેજની વાસ બેસી જાય છે ? જો જવાબ હા હોય તો આ જાણકારી તમારા માટે જ છે. અહીં 5 વસ્તુઓ જણાવેલી છે જેને કપડાના કબાટમાં રાખી શકાય છે. આ વસ્તુઓ કબાટમાં રાખવાથી કબાટમાં ભેજ ટકશે નહીં અને કપડામાંથી ગંદી વાસ નહીં આવે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:28 AM IST
Lifehacks: ચોમાસામાં કપડાને ભેજ અને વાસથી બચાવવા હોય તો કબાટમાં અત્યારથી જ મુકી દો આ 5 માંથી કોઈ 1 વસ્તુ
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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