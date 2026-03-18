Termites: લાખોના ફર્નીચરને કોરી ખાતી ઉધઈ દુર કરવાનો દેશી ઈલાજ, પાણીમાં આ વસ્તુ ઉમેરી રોજ પોતું કરો

LifeStyle

Get Rid of Termites Insects: ઘરની કોઈ એક વસ્તુમાં પણ જો ઉધઈ લાગી હોય તો તેનો સફાયો તુરંત કરવો જરૂરી છે. નહીં તો ઉધઈ લાખોની કિંમતના ફર્નીચરને કોરી ખાય છે. ઉધઈ લાડકાની વસ્તુઓ ઉપરાંત દિવાલોમાં પણ ફેલાય શકે છે. ઘરમાં ઉધઈનો ઉપદ્રવ વધી જાય તે પહેલા તેનો સફાયો કરવો હોય તો આ 4 દેશી ઈલાજ કામ આવી શકે છે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:43 AM IST
  • ઘરમાં ઉધઈ થઈ છે તે કેવી રીતે ખબર પડે ?
  • ઘરમાં ઉધઈ થવાના કારણો
  • ઘરમાંથી ઉધઈ કાઢવાના 4 ઘરેલુ ઉપાય

Get Rid of Termites Insects: ઉધઈ ઝીણા ઝીણા જીવડા હોય છે જે મોટા ઝુંડમાં ઘર પર એટેક કરી દે છે. ઘરમાં ઉધઈ ઘૂસી જાય તો આ ઝીણી જીવાત લાકડાના ફર્નિચર, પુસ્તકો, ગાર્ડનની વનસ્પતિ અને દીવાલોને પણ કોરી ખાય છે.. ટૂંકમાં કહીએ તો આ ઝીણી જીવાત ઘરમાં પગ પેસારો કરે તો આખા ઘરનો નાશ પણ કરી શકે છે તેથી જ જો ઘરમાં કોઈપણ જગ્યાએ થોડી માત્રામાં પણ ઉધઈ દેખાય તો તુરંત જ તેનો સફાયો કરી દેવો જોઈએ નહીં તો ઉધઈ આખા ઘરનો સફાયો કરી નાખે છે. 

ઘરમાં જો કોઈપણ જગ્યાએ ઉધઈ લાગે તો ધીરે ધીરે આ જીવાતની સંખ્યા વધી જાય છે અને તેની સાથે જ ઘરની મજબૂતી અને સુંદરતાનો પણ નાશ થઈ જાય છે. તેથી જ ઘરમાં ઉધઈ થઈ હોય તેવું લાગે કે તુરંત જ તેનો સફાયો કરવાનો ઈલાજ શરુ કરી દેવો જોઈએ.

ઘરમાં ઉધઈ થઈ છે તે કેવી રીતે ખબર પડે ?

ઉધઈ એકદમ ઝીણી જીવાત હોય છે અને તે ઝુંડમાં એટેક કરે છે. તમારા ઘરમાં ઉધઈ ઘુસી ગઈ છે તે વાત જાણવી હોય તો આ સંકેત તમને મદદ કરી શકે છે. ઉધઈ પુસ્તકોના પાના કોરી ખાય છે અને પાવડર બનાવી દે છે. આ સિવાય લાકડાના ફર્નિચરની આસપાસ જો રોજ પાઉડર ખરેલો દેખાતો હોય અથવા લાકડું ધીરે ધીરે નબળું પડતું જતું હોય તો સમજી લેવું કે તેમાં ઉધઈ થઈ ગઈ છે. દિવાલોનું પ્લાસ્ટર ઉખડવા લાગે અને તેમાં ઝીણી ઝીણી જીવાતો દેખાતી હોય તો તે પણ ઉધઈ હોઈ શકે છે. 

ઘરમાં ઉધઈ થવાના કારણ 

ઉધઈ એવી જીવાત છે જે ભેજવાળી જગ્યામાં એકત્ર થાય છે. ઘરમાં જો કોઈ એવું ફર્નિચર હોય જેને ભેજ લાગી ગયો હોય અથવા તો ઘરની કોઈ જગ્યામાં ભેજ ઉતરતો હોય તો ત્યાં ઉધઈ થઈ શકે છે. આ સિવાય સફાઈનો અભાવ હોય ત્યાં પણ ઉધઈ થવાની સંભાવના વધી જાય છે.  

ઉધઈનો સફાયો કરવાના દેશી ઈલાજ 

ઘરમાં ઉધઈ થઈ હોય તો તેને દૂર કરવા માટે અને ઉધઈ ફરીથી ન થાય તે માટે આ ઘરેલુ ઉપાયની મદદ લઈ શકાય છે. આજે તમને 4 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને પાણીમાં મિક્સ કરીને ફર્નિચર પર છાંટી દેવામાં આવે તો ઉધઈ ઘરમાં વધતી નથી. 

લીમડાનું તેલ 

લીમડાનું તેલ ઉધઈને મારવા માટે શક્તિશાળી કીટનાશક છે. લીમડાનો છંટકાવ કરવાથી ઘરમાં ઉધઈ ટકશે નહીં. એક સ્પ્રે બોટલમાં પાણી ભરી તેમાં લીમડાનું તેલ મિક્સ કરો. આ સ્પ્રેને ઉધઈ થઈ હોય તે જગ્યાએ રોજ છાંટો. સાથે જ લાકડાની તમામ વસ્તુઓ પર પણ આ તેલનો છંટકાવ કરીને પોતું કરો. તેનાથી ઘરમાં ઉધઈ ફેલાતી અટકશે.

મીઠાનું પાણી 

ઉધઈ દૂર કરવા માટે મીઠું પણ ઉપયોગી છે. ઉધઈનો નાશ કરવા માટે મીઠું સૌથી સસ્તું અને અસરકારક છે. ઉધઈને મારવામાં મીઠું સૌથી ઉપયોગી સાબિત થશે. તેના માટે પાણીમાં મીઠું ઉમેરીને મિશ્રણ તૈયાર કરો અને તેને ઉધઈ વાળી જગ્યાએ અને ઘરની અન્ય ફર્નિચરની ઉપર પણ છાંટી દો. 

બોરિક એસિડ 

બોરિક એસિડ પણ ઉધઈનો સફાયો કરવા માટે અસરકારક ગણાય છે. ચેક જગ્યાએ ઉધઈ થઈ ગઈ હોય ત્યાં બોરિક એસિડ છાંટી દેવું જોઈએ. રોજ બોરિક એસિડ છાંટવાથી ઉધઈનો સફાયો થઈ જાય છે. 

તડકો 

ઉધઈ થવાનું સૌથી મોટું કારણ ભેજ હોય છે. લાકડાના ફર્નિચર અને ગાદલાને ઉધઈથી બચાવવા માટે થોડા થોડા સમયે તડકામાં રાખવા જોઈએ. ખાસ કરીને ઘરમાં એવી વસ્તુઓ હોય જ્યાં પાણી રોજ અડતું હોય અને વસ્તુ ભેજવાળી રહેતી હોય તો તેને તડકામાં સુકવી દેવી જોઈએ જેથી ઉધઈ થવાની સંભાવના જ ઘટી જાય. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

