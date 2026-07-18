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ભોજન વિના માણસ કેટલા દિવસ જીવતો રહી શકે? ખોરાક વિના શરીરને ક્યાંથી અને કેવી રીતે મળે છે એનર્જી, જાણો

Hunger Strike: શરીરને ઊર્જા માટે ખોરાક અને પાણીની જરૂર છે. ચાલો જાણીએ કે લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવા પર શરીરને ઊર્જા કેવી રીતે મળે છે અને માણસ કઈ રીતે જીવી શકે છે. શરીરને જરૂરી એનર્જી ક્યાથી મળતી રહે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:52 PM IST
ભોજન વિના માણસ કેટલા દિવસ જીવતો રહી શકે? ખોરાક વિના શરીરને ક્યાંથી અને કેવી રીતે મળે છે એનર્જી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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