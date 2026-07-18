/ભોજન વિના માણસ કેટલા દિવસ જીવતો રહી શકે? ખોરાક વિના શરીરને ક્યાંથી અને કેવી રીતે મળે છે એનર્જી, જાણો

Body Hunger Strike: માનવ શરીર એક મશીનની જેમ કામ કરે છે. તેને ચલાવવા માટે ખોરાક અને પાણીની જરૂર હોય છે. ખોરાક અને પાણી વિના, શરીરને ઊર્જા મળતી નથી. ખોરાક અને પાણી વિના, વ્યક્તિ મરી પણ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે ખોરાક વિના વ્યક્તિ કેટલો સમય જીવી શકે છે. શરીરમાં ખોરાક કે પાણી ન હોય ત્યારે શરીર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
કેટલીકવાર લોકો ઉપવાસ કરે છે, ઘણા દિવસો સુધી ખોરાકનો ત્યાગ કરે છે. આ સ્થિતિમાં શરીરને ઊર્જા કેવી રીતે મળે છે? જ્યારે ખોરાક ન હોય ત્યારે, શરીર સંગ્રહિત ચરબીમાંથી ઊર્જા મેળવે છે. ચાલો ફરીદાબાદની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલના ન્યુરોલોજીસ્ટ ડૉ. વિનીત બંગા પાસેથી શીખીએ કે ખોરાક વિના શરીરને ઊર્જા કેવી રીતે મળે છે.
શરીરને ખોરાક વિના ઊર્જા કેવી રીતે મળે છે?
જ્યારે શરીરમાં ખોરાક અને પાણી ન હોય ત્યારે, શરીર તેના ઊર્જા ખર્ચને ધીમો પાડે છે. શરીર ઊર્જા બચત મોડમાં જાય છે. તે આવશ્યક કાર્યો માટે ઊર્જા બચાવવાનું શરૂ કરે છે, જેથી હૃદય, મગજ અને ફેફસાં માટે ઊર્જા ઉપલબ્ધ રહે.
24 કલાક સુધી કોઈ સમસ્યા નથી
શરીરને પહેલા 24 કલાક દરમિયાન ઊર્જા બચાવવા માટે સખત મહેનત કરવાની જરૂર નથી. યકૃત અને સ્નાયુઓમાં પહેલાથી જ ગ્લુકોઝ સંગ્રહિત હોય છે, જેને તબીબી રીતે ગ્લાયકોજેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શરીરને પહેલા 24 કલાક દરમિયાન વધુ મુશ્કેલીનો અનુભવ થતો નથી. સંગ્રહિત ગ્લાયકોજેન ઊર્જા પૂરી પાડે છે.
24 કલાક પછી સમસ્યાઓ
ડૉ. વિનીત બંગાના મતે, 24 કલાક પછી સમસ્યાઓ શરૂ થાય છે કારણ કે યકૃતમાં સંગ્રહિત ગ્લાયકોજેન ખાલી થઈ જાય છે. આ પછી, શરીર ઊર્જા માટે ચરબી બાળવાનું શરૂ કરે છે. ચરબીમાંથી મેળવેલી ઊર્જાને કીટોન્સ કહેવામાં આવે છે. મગજ હવે કીટોન્સમાંથી ઊર્જા મેળવવાનું શરૂ કરે છે.
ઘણા દિવસો સુધી ખોરાક વિના શરીર પોતાને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખે છે?
ઉપવાસ, જ્યારે શરીર ઘણા દિવસો સુધી ખોરાક કે પાણી વિના સંપૂર્ણ કટોકટી સ્થિતિમાં જાય છે, ત્યારે તેને ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં મૂકે છે. પોતાને બચાવવા માટે, શરીર જૂના અને ક્ષતિગ્રસ્ત કોષોનો વપરાશ અને નાશ કરવાનું શરૂ કરે છે. આ શરીર માટે નવી ઊર્જા બનાવે છે. તબીબી ભાષામાં, આને ઓટોફેજી કહેવામાં આવે છે.
ભૂખ હડતાળથી શરીરનો કયો ભાગ નબળો પડે છે?
લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવાથી સ્નાયુઓ નબળા પડે છે. જ્યારે શરીર ચરબીમાંથી ઉર્જા મેળવી શકતું નથી, ત્યારે તે પ્રોટીન તોડવાનું શરૂ કરે છે. પ્રોટીન આપણા સ્નાયુઓમાં જોવા મળે છે. લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ કરવાથી વજન ઝડપથી ઘટે છે.
વ્યક્તિ ખોરાક વિના કેટલો સમય જીવી શકે છે?
સ્વસ્થ વ્યક્તિ ખોરાક વિના 3થી 8 અઠવાડિયા સુધી જીવી શકે છે. જો કે, પાણીની મદદથી, વ્યક્તિ 40થી 50 દિવસ સુધી જીવી શકે છે. પાણી શરીર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ડિહાઇડ્રેશન અટકાવે છે અને યોગ્ય રક્ત પ્રવાહ જાળવી રાખે છે.
ડિસ્ક્લેમર: પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. અમે તેને લખવામાં સામાન્ય માહિતી પર આધાર રાખ્યો છે. ઝી 24 કલાક તેનું સમર્થન કરતું નથી.