ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Rum peg: કેટલા ml નો બનાવવો જોઈએ રમગનો એક પેગ? 99% લોકો કરે છે આ ભૂલ

Rum Peg Size: દારૂ પીતા લોકો માટે સૌથી જરૂરી જે વસ્તુ હોય છે તે છે પેગ બરાબર બનાવવો. જો તમે યોગ્ય પેગ બનાવતા નથી તો પીવાની મજા ખરાબ થઈ જાય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:41 PM IST

How Many ml in One Peg: દારૂ પીતા લોકોમાં એક સામાન્ય ભૂલ થાય છે પેગની યોગ્ય માત્રા નક્કી ન કરી શકવી. ખાસ કરીને રમની વાત કરીએ તો મોટા ભાગનો લોકો અંદાજથી પેગ બનાવે છે અને આ આદત તેના પીવાના અનુભવને બદલી નાખે છે. રસપ્રદ વાત છે કે 99 ટકા લોકો આ ભૂલ દરરોજ કરે છે અને તેને ખબર પણ નથી હોતી કે તેણે બનાવેલો પેગ બરોબર છે કે નહીં. તો આખરે રમનો એક સાચો પેગ કેટલા એમએલનો હોવો જોઈએ, કેમ આ જાણવું જરૂરી છે અને ખોટો પેગ બનાવવાથી કઈ-કઈ સમસ્યા થઈ શકે છે. આવો તમને જણાવીએ પેગ કેટલા એમએલનો હોવો જોઈએ.

કેટલો હોવો જોઈએ પેગ?
દુનિયાભરમાં દારૂના ધોરણો દેશ અને પીણા પ્રમાણે બદલાય છે. ભારતમાં, એક પેગ માટે સૌથી સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત વોલ્યુમ 30 મિલી છે. આને સામાન્ય રીતે "નાનો પેગ" કહેવામાં આવે છે. 60 મિલીને મોટો પેગ અથવા ડબલ પેગ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ લોકો ઘરે અથવા પાર્ટીઓમાં પોતાની મરજીથી પેગ બનાવે છે, ઘણીવાર 45 થી 50 મિલી રેડે છે અને ધારે છે કે તે હજુ પણ 30 મિલી છે.

શું થાય છે સમસ્યા?
આ સવાલના જવાબ પર આવીએ કે આખરે આ ભૂલ કેમ થાય છે. હકીકતમાં ગ્લાસના આકાર, તેની પહોળાઈ અને હાથની આદતો, આ ત્રણેય વસ્તુ મળી પેગની માત્રામાં ગડબડ કરે છે. જો કોઈ ગ્લાસ થોડો ઉંડો કે પહોળો હોય તો તેમાં 30 ml નાખવા પર ઓછું લાગે છે અને લોકો થોડું વધુ નાખે છે. તેનાથી પેગની માત્રા વધી જાય છે અને અસર વધુ થાય છે. આ કારણ છે કે ઘણા લોકો માને છે કે તેણે માત્ર એક પેગ પીધો છે, હકીકતમાં તેના પેગની માત્રા દોઢથી બે પેગ બરાબર થઈ જાય છે.

કઈ રીતે પેગ તૈયાર કરશો?
તો શું કરવામાં આવે, સૌથી સરળ રીત છે કે તમે ઘરમાં એક નાનો 30 એમએલ માપવાનો ગ્લાસ રાખો. તેનાથી તમને અંદાજ રહેશે કે તમે કેટલો દારૂ પીવો છે. તમે દર વખતે યોગ્ય માત્રામાં પેગ બનાવશો. ખોટા પેગની અસર ન માત્ર નશા પર પડે છે, પરંતુ તમારા મિક્સરના સ્વાદ પર પણ ફેર પડે છે. ઉદાહરણ માટે જો તમે 30 એમએલ રમમાં 150 એમએલ કોકાકોલા નાખો છો તો સ્વાદ બેલેન્સ થઈ જાય છે. પરંતુ 50 એમએલ રમ નાખો તો પેગ વધુ સ્ટ્રોંગ બનશે. તેથી બારમાં ડ્રિંક હંમેશા એક જેવો સ્વાદ આપે છે, કારણ કે માત્રા ફિક્સ રહે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

Rum pegRum peg size

