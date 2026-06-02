/Tea And Health: કઈ ઉંમરના લોકોએ કેટલી ચા પીવી જોઈએ? બીમાર થતાં પહેલા જાણી લો હિસાબ

How Much Tea Should Different Age Groups Drink: ભારતમાં સવારની શરૂઆત ચા વગર અધૂરી માનવામાં આવે છે. કોઈને બેડ ટી પસંદ હોય છે, તો ઘણા દિવસ દરમિયાન ઘણા કપ ચા પીવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમારી ઉંમર પ્રમાણે કેટલી ચા પીવી યોગ્ય છે? શું જરૂરિયાતથી વધુ ચા પીવાની આદત ધીમે-ધીમે તમારા પર ખરાબ અસર કરી શકે છે.
ચામાં હેલ્ધી વિકલ્પ
હેલ્થ વિશે જાણકારી આપનારી વેબસાઇટ healthline અનુસાર ચામાં રહેલ કેફીન અને બીજા તત્વો શરીરને એનર્જી આપવાની સાથે-સાથે નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે, ખાસ કરી જ્યારે તેની માત્રા જરૂરિયાતથી વધુ હોય. તાજેતરના વર્ષોમાં ગ્રીન ટીને હેલ્ધી ડ્રિંક તરીકે વધુ લોકપ્રિયતા મળી છે, કારણ કે તેમાં કેટેચિન નામના એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. રિસર્ચમાં તેને હ્રદય રોગ, ડાઇપ-2 ડાયાબિટીસ અને કેટલાક પ્રકારના કેન્સરના ખતરાને ઓછા કરવા જોડવામાં આવી છે.
રિસર્ચ પ્રમાણે ગ્રીન ટી મેટાબોલિઝ્મ વધારવા અને ફેટ બર્નિંગમાં મદદ કરી શકે છે. રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે નિયમિત રૂપથી ગ્રીન ટી પીનાર લોકોમાં વજન કંટ્રોલ અને ઓવરઓલ હેલ્થમાં સુધાર જોવા મળ્યો.
એક દિવસમાં કેટલી ચા પીવી જોઈએ?
પરંતુ સવાલ છે કે કેટલી ચા યોગ્ય માનવામાં આવે છે? એક્સપર્ટ અનુસાર તે ઉંમર, સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ અને જીવનશૈલી પર નિર્ભર કરે છે. સામાન્ય કિશોરો અને યુવાઓએ દિવસભરમાં 1થી 2 કપ કરતા વધુ ચા ન પીવી જોઈએ. તો સ્વસ્થ વ્યસ્કો માટે 3થી 5 કપ ગ્રીન ટી ફાયદાકારક માનવામાં આવી છે. ઘણા રિસર્ચમાં આ માત્રા સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે સારી જણાવવામાં આવી છે.
શું નુકસાન થઈ શકે?
પરંતુ ડોક્ટર ચેતવણી આપે છે કે જરૂરિયાતથી વધુ ચા પીવી શરીર માટે નુકસાનદાયક સાબિત થઈ શકે છે. વધુ કેફીન લેવાથી બેચેની, ઊંઘની કમી, માથામાં દુખાવો, પેટમાં ગડબડી અને ચિંતા જેવી સમસ્યા વધી શકે છે. ગર્ભવતી મહિલાઓને ખાસ કરી કેફીનની માત્રા પર ધ્યાન આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. રિસર્ચ પ્રમાણે જરૂરિયાતથી વધુ કેફીન ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જોખમ વધારી શકે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે એક દિવસમાં 300 મિલીગ્રામથી વધુ કેફીન ન લેવું જોઈએ.
કઈ વાતોનું રાખવું જોઈએ ધ્યાન?
હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ તે કહે છે કે ચા પીવાનો સમય મહત્વ રાખે છે. ખાલી પેટ વધુ ચા પીવાથી એસિડિટી અને પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તો ભોજન બાદ તત્કાલ ચા પીવાથી શરીરમાં આયરનનું અવશોષણ ઓછું થઈ શકે છે. ડોક્ટર પ્રમાણે ચા સંપૂર્ણ રીતે છોડવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેની માત્રા અને સમયનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.